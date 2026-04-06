Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Cuộc thi mang đến một sân chơi thể thao kết hợp giao thương và kết nối dành cho cộng đồng doanh nhân, thu hút gần 200 vận động viên tham gia thi đấu và giao lưu.

Sự kiện do Chi Hội Gia Định trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, hướng đến xây dựng cộng đồng doanh nhân khỏe mạnh, gắn kết và phát triển bền vững. Giải đấu gồm các nội dung: Đôi Nam trình 5.0, Đôi Nam – Nữ trình 4.5 và các nội dung Newbie, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia và giao lưu.

Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Công ty TNHH TechHomes Việt Nam với vai trò Nhà Tài Trợ Kim Cương, cùng các Nhà Tài Trợ Vàng: Công ty TNHH Kiến Trúc Ngôi Nhà Độc Đáo - Unique House, Công ty TNHH PIMA, Công ty Cổ phần Hàng Nội Địa Nhật Bản Hoàng Quân, và các đơn vị Tài Trợ Bạc, Tài Trợ Đồng cùng các Nhà Tài Trợ Hiện Vật. Sự đồng hành này đã góp phần quan trọng tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, sôi động và giàu giá trị kết nối.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Đức Hùng – Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: "Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối để các doanh nhân gặp gỡ, giao lưu và mở rộng hợp tác. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nhân năng động, khỏe mạnh và phát triển bền vững".

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thi đấu, Giải Pickleball Chi hội Gia Định – DNSG Lần I | 2026 - Tranh Cúp Thiết bị Nhà bếp Techhomes Việt Nam còn mở ra không gian kết nối, thúc đẩy giao thương và lan tỏa tinh thần "khỏe để phát triển – kết nối để vươn xa", qua đó góp phần định hình hình ảnh doanh nhân thời đại mới: năng động, trách nhiệm và giàu giá trị cộng đồng.