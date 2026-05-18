Lượng du khách Hồi giáo toàn cầu có thể đạt 245 triệu lượt vào năm 2030

Đồng thời, phụ nữ hiện chiếm gần một nửa tổng lượng du khách Hồi giáo quốc tế, với khoảng 90 triệu lượt trong năm 2025.

Theo hai báo cáo Halal Travel Trends 2026 và Muslim Women in Travel 2026, nhu cầu của du khách Hồi giáo hiện không còn chỉ xoay quanh các dịch vụ Halal cơ bản, mà đang mở rộng sang những yếu tố như sự an toàn, trải nghiệm số đáng tin cậy, khả năng tiếp cận thông tin rõ ràng và cảm giác an tâm trong suốt hành trình.

Châu Á tiếp tục là tâm điểm tăng trưởng của thị trường này khi khu vực đã đón gần 120 triệu lượt du khách Hồi giáo trong năm 2024, tương đương khoảng 65% tổng lượng du khách Hồi giáo toàn cầu. Báo cáo nhận định sức hút của châu Á đến từ khả năng kết nối thuận tiện, bản sắc văn hóa đa dạng, hệ sinh thái dịch vụ Halal phát triển và lợi thế vị trí địa lý giữa các thị trường khách Hồi giáo lớn trong khu vực.

Trước bối cảnh biến động trên toàn cầu, nhu cầu du lịch vẫn duy trì ổn định, với xu hướng ngày càng nhiều du khách ưu tiên các điểm đến gần. Du lịch nội khối Đông Nam Á cũng đang gia tăng, tạo điều kiện để ASEAN trở thành một trong những khu vực có nhiều tiềm năng đón đầu làn sóng này. Malaysia, Indonesia, Singapore và Brunei hiện nằm trong nhóm điểm đến được phụ nữ Hồi giáo ưu tiên lựa chọn, trong khi Đông Nam Á cũng ghi nhận khoảng 5,8 triệu nữ du khách Hồi giáo.

Đáng chú ý, hai báo cáo cũng cho thấy cơ hội đang mở ra cho nhiều quốc gia và thành phố không phải điểm đến Hồi giáo truyền thống. Theo đó, những điểm đến có khả năng cho du khách thấy rõ mức độ sẵn sàng trong việc đáp ứng nhu cầu, từ thông tin minh bạch, trải nghiệm nhất quán đến cảm giác an tâm xuyên suốt hành trình, sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc chuyển đổi sự quan tâm thành quyết định đặt dịch vụ thực tế.