Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

5 tháng 4, 2026 | 14:05

TPHCM được ví như một "thành phố không ngủ", nơi nhịp sống diễn ra liên tục 24/7 và chính nhịp sống ấy đang trở thành một tài sản du lịch mới.

Thế nhưng, trong khi các cường quốc du lịch như Thái Lan hay Nhật Bản đạt tỉ lệ du khách quay lại lên đến 60%, thì con số này tại Việt Nam vẫn đang loay hoay dưới ngưỡng 20%.

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM 2026 ngày 4-4, Localis đã thực hiện talkshow với chủ đề "TPHCM, nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch".

Talkshow với chủ đề "TPHCM, nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch" với sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín trong lĩnh vực truyền thông và du lịch

Mở đầu chương trình là Lễ ký kết hợp tác phát triển website điểm đến chính thức visithcmc.vn giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM và Localis. Sự hợp tác này nhằm hiện thực hóa tầm nhìn biến những câu chuyện về nhịp sống thành phố thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn thông qua nền tảng công nghệ số.

Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, nhấn mạnh việc hợp tác phát triển visithcmc.vn không chỉ dừng lại ở xây dựng một website, mà là kiến tạo một nền tảng kết nối, một kênh thông tin hữu ích, dễ sử dụng, dễ tiếp cận, giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách.

"Đây là bước đi chiến lược để du lịch Thành phố chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Chúng tôi kỳ vọng cổng thông tin này sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa điểm đến và du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM "cởi mở - trẻ trung - sống động - hứng khởi - hướng về tương lai" đến với bạn bè quốc tế".

Ông Nguyễn Tiến Huy (đại diện Localis by Pencil Group) đặt vấn đề về việc làm thế nào để mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực nhất thông qua câu chuyện của chính người dân địa phương - những người mà ông gọi là các "Localis"?

Theo ông Huy, giá trị cốt lõi của việc thay đổi tư duy làm thương hiệu điểm đến nằm ở sự nâng cấp công nghệ.

"Giá trị lớn nhất của visithcmc.vn là tạo ra một nền tảng nơi chính người Sài Gòn kể câu chuyện Sài Gòn. Không phải một trang web du lịch thêm nữa, mà là một hệ sinh thái nơi mỗi trải nghiệm được thiết kế bởi người bản địa, được hỗ trợ bởi công nghệ, và được bảo chứng bởi cơ quan quản lý du lịch thành phố. Đó mới là cách "kể lại" thành phố một cách chân thực nhất" – ông Huy nói.

Sự kiện trên không chỉ dừng lại ở một không gian đối thoại, mà chính là lời giải thực thi cho bài toán giữ chân du khách quốc tế bằng sức mạnh của công nghệ. Thông qua việc ký kết nâng cấp hệ sinh thái visithcmc.vn, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM và Localis đã chính thức khởi động lộ trình chuyển hóa nhịp thở bản địa rời rạc trở thành tài sản du lịch vô giá.

Song Hà

