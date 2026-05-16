Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Bản lĩnh sống 18:01

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Khoẻ - Đẹp 16:05

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:06

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 14:54

Chiến dịch khắc họa sự mệt mỏi vô hình trong hành trình làm mẹ qua nghệ thuật và dữ liệu từ thiết bị đeo Garmin.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 13:01

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Khoẻ - Đẹp 13:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Tiêu dùng thông minh 15:43

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Khoẻ - Đẹp 10:17

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Tiêu dùng thông minh 09:16

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:15

Ngày 6-5, Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) và Công ty CP Tasco Auto đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực di chuyển xanh.

OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 22:17

OPPO Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”.

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Bản lĩnh sống 14:07

Nghỉ hưu thường được xem là "đích đến an nhàn" sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ.

Grab dẫn đầu thị trường gọi đồ ăn, gọi xe trong khu vực Đông Nam Á

Grab dẫn đầu thị trường gọi đồ ăn, gọi xe trong khu vực Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 14:01

Trong lĩnh vực gọi xe theo yêu cầu, Grab vẫn giữ vững vị thế là ứng dụng được lựa chọn số một.

Top 8 nước hoa Gucci cho nữ được yêu thích nhất

Top 8 nước hoa Gucci cho nữ được yêu thích nhất

Tiêu dùng thông minh 17:58

Gucci không đi theo một kiểu mùi duy nhất, mà trải rộng từ hoa trắng nữ tính, hoa cỏ trẻ trung đến những mùi ấm, gợi cảm và cá tính hơn.

Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

16 tháng 5, 2026 | 12:18

Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi để kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp cùng Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Khoa học và Doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn khẳng định yêu cầu cấp thiết của mô hình phát triển dựa trên liên kết thực chất giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp. Trong đó tri thức và đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững. Cộng đồng doanh nhân Việt Nam được xác định là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, còn đội ngũ trí thức, nhà khoa học là nguồn lực chiến lược góp phần hình thành năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Diễn đàn "Khoa học và Doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" sáng 15-5.

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh không chỉ đại diện cho những thành tựu tiêu biểu trong từng lĩnh vực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, năng lực hội nhập và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Là một trong những doanh nghiệp để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã được vinh danh tại chương trình như một đại diện tiêu biểu cho tinh thần phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Vikoda được vinh danh tại chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho rằng phụ nữ Việt Nam ngày nay trở thành lực lượng quan trọng điều hành doanh nghiệp và kiến tạo giá trị xã hội.

Nữ CEO Vikoda chia sẻ: "Doanh nghiệp luôn theo đuổi triết lý "Ngọc trong đá", không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống. Viên ngọc muốn tỏa sáng phải trải qua quá trình mài giũa, chịu áp lực và thử thách. Phụ nữ làm kinh doanh cũng vậy, cần học hỏi nhiều hơn, bền bỉ hơn".

Bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Vikoda phát biểu tại diễn đàn.

Theo đó, Vikoda kiên định xây dựng doanh nghiệp dựa trên ba giá trị cốt lõi: bền vững, nhân văn và kỷ luật. Trong đó, tính bền vững được xem là nền tảng xuyên suốt mọi chiến lược phát triển. Mục tiêu của đơn vị không dừng ở doanh số ngắn hạn mà hướng đến khả năng phát triển lâu dài trong hàng chục năm tới, xây dựng thương hiệu đủ sức trường tồn và hệ thống đủ vững vàng trước những biến động của thị trường. Sự bền vững ấy được hình thành từ những quyết định nhất quán mỗi ngày, từ việc kiên định với chất lượng tự nhiên, duy trì tiêu chuẩn nghiêm ngặt đến giữ vững chữ tín trong kinh doanh.

Sau 36 năm phát triển, Vikoda vẫn bảo tồn giá trị nguyên bản của nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Khánh Hòa. Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng gìn giữ nguồn khoáng quý giá hình thành hàng triệu năm trong lòng đất. Không chỉ chú trọng chất lượng nguồn nước, Vikoda còn liên tục cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn kiểm định nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Từ quy trình khai thác, xử lý đến đóng chai đều được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng vẫn giữ trọn giá trị nguyên bản và sự an toàn.

Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế

Tiêu dùng thông minh 12:17

Năm 2026 là cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và các tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế.

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Nhiều người lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết để tăng tính ý nghĩa dịp đầu năm

Tiêu dùng thông minh 15:04

Khi nhu cầu quà biếu ngày càng chú trọng đến tính cá nhân hóa và giá trị tinh thần, nhiều người đã lựa chọn tự thiết kế giỏ quà Tết thay vì mua sẵn.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:06

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 13:01

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Tiêu dùng thông minh 15:43

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Tiêu dùng thông minh 09:16

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Món ngon

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.