Vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân trong kỷ nguyên mới

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động phối hợp cùng Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Khoa học và Doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn khẳng định yêu cầu cấp thiết của mô hình phát triển dựa trên liên kết thực chất giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp. Trong đó tri thức và đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng bền vững. Cộng đồng doanh nhân Việt Nam được xác định là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, còn đội ngũ trí thức, nhà khoa học là nguồn lực chiến lược góp phần hình thành năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026. Các tập thể, cá nhân được tôn vinh không chỉ đại diện cho những thành tựu tiêu biểu trong từng lĩnh vực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, năng lực hội nhập và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Là một trong những doanh nghiệp để lại nhiều dấu ấn trong đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) đã được vinh danh tại chương trình như một đại diện tiêu biểu cho tinh thần phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) cho rằng phụ nữ Việt Nam ngày nay trở thành lực lượng quan trọng điều hành doanh nghiệp và kiến tạo giá trị xã hội.

Nữ CEO Vikoda chia sẻ: "Doanh nghiệp luôn theo đuổi triết lý "Ngọc trong đá", không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống. Viên ngọc muốn tỏa sáng phải trải qua quá trình mài giũa, chịu áp lực và thử thách. Phụ nữ làm kinh doanh cũng vậy, cần học hỏi nhiều hơn, bền bỉ hơn".

Theo đó, Vikoda kiên định xây dựng doanh nghiệp dựa trên ba giá trị cốt lõi: bền vững, nhân văn và kỷ luật. Trong đó, tính bền vững được xem là nền tảng xuyên suốt mọi chiến lược phát triển. Mục tiêu của đơn vị không dừng ở doanh số ngắn hạn mà hướng đến khả năng phát triển lâu dài trong hàng chục năm tới, xây dựng thương hiệu đủ sức trường tồn và hệ thống đủ vững vàng trước những biến động của thị trường. Sự bền vững ấy được hình thành từ những quyết định nhất quán mỗi ngày, từ việc kiên định với chất lượng tự nhiên, duy trì tiêu chuẩn nghiêm ngặt đến giữ vững chữ tín trong kinh doanh.

Sau 36 năm phát triển, Vikoda vẫn bảo tồn giá trị nguyên bản của nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Khánh Hòa. Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng gìn giữ nguồn khoáng quý giá hình thành hàng triệu năm trong lòng đất. Không chỉ chú trọng chất lượng nguồn nước, Vikoda còn liên tục cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn kiểm định nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Từ quy trình khai thác, xử lý đến đóng chai đều được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng vẫn giữ trọn giá trị nguyên bản và sự an toàn.