President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Đáp ứng khát vọng về sự hoàn hảo đó, Mon Amie chính thức trình làng President – dòng sản phẩm Bespoke cao cấp nhất, nơi mỗi đường kim mũi chỉ đều được sinh ra để tôn vinh khí chất người dẫn đầu.

Vercelli – Chất liệu thượng hạng kiến tạo nên vương quyền

Một vị vua không bao giờ thỏa hiệp với sự tầm thường, và chất liệu làm nên bộ suit President cũng vậy. Mon Amie đã chọn lọc dòng vải Vercelli (95% Wool) nhập khẩu – một trong những biểu tượng của ngành dệt may cao cấp thế giới.

Với tỉ lệ lông cừu tự nhiên gần như tuyệt đối, vải Vercelli sở hữu độ mịn tinh xảo, khả năng giữ form đứng chuẩn nhưng vẫn giữ được độ rũ tự nhiên đầy quyến rũ.

Cảm giác khi khoác lên mình bộ suit President là sự nhẹ hẫng, thoáng khí nhưng lại mang đến diện mạo vô cùng sắc nét và uy nghiêm. Đây chính là chất liệu giúp các nhà lãnh đạo giữ vững phong thái đĩnh đạc dù trong những buổi họp căng thẳng hay những đêm tiệc Gala sang trọng nhất.

1. Stylist riêng 1:1: Cố vấn phong thái chuyên nghiệp

Trong giới tinh hoa, bộ trang phục phải là bản hòa sắc hoàn hảo giữa cá tính và bối cảnh. Với đặc quyền Stylist Senior đồng hành 1:1 xuyên suốt năm, Mon Amie giúp các nhà lãnh đạo xây dựng "bản sắc hình ảnh" độc bản:

2. May đo tận nơi cao cấp: Showroom di động tại không gian riêng

Thấu hiểu giá trị thời gian của các doanh nhân, dòng President tái định nghĩa dịch vụ truyền thống bằng trải nghiệm phục vụ tại gia hoặc văn phòng:

3. Ưu tiên sản xuất 24h – 48h: Tốc độ song hành cùng uy tín

Trong kinh doanh, cơ hội thường đến bất ngờ. Đặc quyền Sản xuất thần tốc 24h – 48h là "phao cứu sinh" cho những tình huống cấp thiết:

4. Quản lý bộ rập riêng biệt: Cá nhân hóa từ "mã gene" trang phục

Mỗi "vị vua" đều sở hữu những đặc điểm hình thể độc nhất. Với đặc quyền Lưu hồ sơ form dáng (Private Pattern Archive), Mon Amie không chỉ lưu lại số đo mà còn quản lý một bộ rập giấy riêng biệt cho từng khách hàng President. Đây được coi là "mã gene" trang phục của bạn, giúp mọi bộ suit sau này luôn đạt độ chính xác tuyệt đối mà không cần đo đạc lại nhiều lần. Sự thấu hiểu về hình thể này giúp chúng tôi phục vụ bạn một cách nhất quán và thấu đáo dù bạn ở bất cứ đâu.

5. Đặc quyền ưu đãi hệ thống: Gắn kết giá trị bền vững

Sở hữu tấm thẻ quyền năng President, quý khách không chỉ nhận được các sản phẩm trong gói mà còn được hưởng ưu đãi đặc quyền 20-25% cho tất cả các đơn hàng phát sinh trên toàn hệ thống Mon Amie. Đây là lời cam kết đồng hành lâu dài, giúp các doanh nhân dễ dàng làm mới tủ đồ của mình với những sản phẩm cao cấp khác như Overcoat, Giày tây hay Phụ kiện với mức chi phí tối ưu nhất.

6. Vải độc quyền & giới hạn: Đón đầu xu hướng thượng lưu

Để đảm bảo vị thế dẫn đầu, khách hàng President có đặc quyền chọn vải trước thị trường. Bạn sẽ là những người đầu tiên được chạm tay vào những thước vải quý hiếm, những bộ sưu tập giới hạn vừa được nhập khẩu từ các nhà dệt danh tiếng thế giới. Mon Amie cập nhật xu hướng vải và phong cách theo từng tuần, tháng, giúp diện mạo của bạn luôn mới mẻ và đi trước thời đại.

7. Dấu ấn cá nhân hóa: Tuyệt tác mang tên chính bạn

Trong giới Bespoke, chi tiết chính là thứ khẳng định đẳng cấp. Với dịch vụ Sản phẩm thiết kế cá nhân hóa, mỗi bộ suit President đều được chăm chút bằng những chi tiết độc bản: từ lớp vải lót (lining) được thiết kế riêng, thêu tên chủ nhân thủ công bên trong ngực áo, cho đến những đường khuy được thêu tay tỉ mỉ. Những chi tiết này không chỉ là trang trí, mà là cách chúng tôi giúp bạn xây dựng một "chữ ký phong cách" không thể nhầm lẫn.

8. Fitting riêng tư: Trải nghiệm đẳng cấp trong không gian tĩnh lặng

Quá trình thử áo (Fitting) là giai đoạn quan trọng nhất của Bespoke. Với President, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư tối đa của khách hàng. Thay vì thực hiện tại showroom đông đúc, bạn sẽ được Trải nghiệm Fitting riêng tư tại nhà, văn phòng hoặc phòng VIP riêng biệt. Trong không gian tĩnh lặng đó, bạn và chuyên gia sẽ cùng trao đổi, tinh chỉnh từng milimet vải để đảm bảo bộ suit khi hoàn thiện sẽ là một kiệt tác vừa vặn hoàn hảo.

9. Networking đặc quyền: Bước vào cộng đồng tinh hoa

Mon Amie không chỉ mang đến trang phục, chúng tôi mang đến những kết nối giá trị. Khách hàng President được dành riêng những tấm vé tham dự các Sự kiện Networking và Fashion Show cao cấp từ các đối tác chiến lược của Mon Amie. Đây là không gian giao lưu giữa những nhà lãnh đạo cùng đẳng cấp, nơi những ý tưởng lớn gặp nhau và những mối quan hệ kinh doanh bền vững được hình thành.

10. Spa & Bảo dưỡng trọn năm: Sự hoàn hảo không có thời hạn

Một bộ suit đẳng cấp xứng đáng được chăm sóc bởi những chuyên gia am hiểu về nó nhất. Đặc quyền Spa & chăm sóc trang phục trọn năm bao gồm: làm mới, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là dịch vụ chỉnh sửa form miễn phí khi khách hàng tăng/giảm cân (từ 3-5kg). Chúng tôi cam kết rằng, dù thời gian trôi qua, bộ suit President của bạn vẫn luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất, sẵn sàng cùng bạn chinh phục những đỉnh cao mới.

