President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TPHCM.

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm "Tết năm cùng" của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

"Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025" do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

7 tháng 5, 2026 | 10:17

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Đáp ứng khát vọng về sự hoàn hảo đó, Mon Amie chính thức trình làng President – dòng sản phẩm Bespoke cao cấp nhất, nơi mỗi đường kim mũi chỉ đều được sinh ra để tôn vinh khí chất người dẫn đầu.

Vercelli – Chất liệu thượng hạng kiến tạo nên vương quyền

Một vị vua không bao giờ thỏa hiệp với sự tầm thường, và chất liệu làm nên bộ suit President cũng vậy. Mon Amie đã chọn lọc dòng vải Vercelli (95% Wool) nhập khẩu – một trong những biểu tượng của ngành dệt may cao cấp thế giới.

Với tỉ lệ lông cừu tự nhiên gần như tuyệt đối, vải Vercelli sở hữu độ mịn tinh xảo, khả năng giữ form đứng chuẩn nhưng vẫn giữ được độ rũ tự nhiên đầy quyến rũ.

Cảm giác khi khoác lên mình bộ suit President là sự nhẹ hẫng, thoáng khí nhưng lại mang đến diện mạo vô cùng sắc nét và uy nghiêm. Đây chính là chất liệu giúp các nhà lãnh đạo giữ vững phong thái đĩnh đạc dù trong những buổi họp căng thẳng hay những đêm tiệc Gala sang trọng nhất.

1. Stylist riêng 1:1: Cố vấn phong thái chuyên nghiệp

Trong giới tinh hoa, bộ trang phục phải là bản hòa sắc hoàn hảo giữa cá tính và bối cảnh. Với đặc quyền Stylist Senior đồng hành 1:1 xuyên suốt năm, Mon Amie giúp các nhà lãnh đạo xây dựng "bản sắc hình ảnh" độc bản:

2. May đo tận nơi cao cấp: Showroom di động tại không gian riêng

Thấu hiểu giá trị thời gian của các doanh nhân, dòng President tái định nghĩa dịch vụ truyền thống bằng trải nghiệm phục vụ tại gia hoặc văn phòng:

3. Ưu tiên sản xuất 24h – 48h: Tốc độ song hành cùng uy tín

Trong kinh doanh, cơ hội thường đến bất ngờ. Đặc quyền Sản xuất thần tốc 24h – 48h là "phao cứu sinh" cho những tình huống cấp thiết:

4. Quản lý bộ rập riêng biệt: Cá nhân hóa từ "mã gene" trang phục

Mỗi "vị vua" đều sở hữu những đặc điểm hình thể độc nhất. Với đặc quyền Lưu hồ sơ form dáng (Private Pattern Archive), Mon Amie không chỉ lưu lại số đo mà còn quản lý một bộ rập giấy riêng biệt cho từng khách hàng President. Đây được coi là "mã gene" trang phục của bạn, giúp mọi bộ suit sau này luôn đạt độ chính xác tuyệt đối mà không cần đo đạc lại nhiều lần. Sự thấu hiểu về hình thể này giúp chúng tôi phục vụ bạn một cách nhất quán và thấu đáo dù bạn ở bất cứ đâu.

5. Đặc quyền ưu đãi hệ thống: Gắn kết giá trị bền vững

Sở hữu tấm thẻ quyền năng President, quý khách không chỉ nhận được các sản phẩm trong gói mà còn được hưởng ưu đãi đặc quyền 20-25% cho tất cả các đơn hàng phát sinh trên toàn hệ thống Mon Amie. Đây là lời cam kết đồng hành lâu dài, giúp các doanh nhân dễ dàng làm mới tủ đồ của mình với những sản phẩm cao cấp khác như Overcoat, Giày tây hay Phụ kiện với mức chi phí tối ưu nhất.

6. Vải độc quyền & giới hạn: Đón đầu xu hướng thượng lưu

Để đảm bảo vị thế dẫn đầu, khách hàng President có đặc quyền chọn vải trước thị trường. Bạn sẽ là những người đầu tiên được chạm tay vào những thước vải quý hiếm, những bộ sưu tập giới hạn vừa được nhập khẩu từ các nhà dệt danh tiếng thế giới. Mon Amie cập nhật xu hướng vải và phong cách theo từng tuần, tháng, giúp diện mạo của bạn luôn mới mẻ và đi trước thời đại.

7. Dấu ấn cá nhân hóa: Tuyệt tác mang tên chính bạn

Trong giới Bespoke, chi tiết chính là thứ khẳng định đẳng cấp. Với dịch vụ Sản phẩm thiết kế cá nhân hóa, mỗi bộ suit President đều được chăm chút bằng những chi tiết độc bản: từ lớp vải lót (lining) được thiết kế riêng, thêu tên chủ nhân thủ công bên trong ngực áo, cho đến những đường khuy được thêu tay tỉ mỉ. Những chi tiết này không chỉ là trang trí, mà là cách chúng tôi giúp bạn xây dựng một "chữ ký phong cách" không thể nhầm lẫn.

8. Fitting riêng tư: Trải nghiệm đẳng cấp trong không gian tĩnh lặng

Quá trình thử áo (Fitting) là giai đoạn quan trọng nhất của Bespoke. Với President, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư tối đa của khách hàng. Thay vì thực hiện tại showroom đông đúc, bạn sẽ được Trải nghiệm Fitting riêng tư tại nhà, văn phòng hoặc phòng VIP riêng biệt. Trong không gian tĩnh lặng đó, bạn và chuyên gia sẽ cùng trao đổi, tinh chỉnh từng milimet vải để đảm bảo bộ suit khi hoàn thiện sẽ là một kiệt tác vừa vặn hoàn hảo.

9. Networking đặc quyền: Bước vào cộng đồng tinh hoa

Mon Amie không chỉ mang đến trang phục, chúng tôi mang đến những kết nối giá trị. Khách hàng President được dành riêng những tấm vé tham dự các Sự kiện Networking và Fashion Show cao cấp từ các đối tác chiến lược của Mon Amie. Đây là không gian giao lưu giữa những nhà lãnh đạo cùng đẳng cấp, nơi những ý tưởng lớn gặp nhau và những mối quan hệ kinh doanh bền vững được hình thành.

10. Spa & Bảo dưỡng trọn năm: Sự hoàn hảo không có thời hạn

Một bộ suit đẳng cấp xứng đáng được chăm sóc bởi những chuyên gia am hiểu về nó nhất. Đặc quyền Spa & chăm sóc trang phục trọn năm bao gồm: làm mới, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là dịch vụ chỉnh sửa form miễn phí khi khách hàng tăng/giảm cân (từ 3-5kg). Chúng tôi cam kết rằng, dù thời gian trôi qua, bộ suit President của bạn vẫn luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất, sẵn sàng cùng bạn chinh phục những đỉnh cao mới.

Hotline/Zalo: 0888.111.118 - 0917.111.011


P.Nguyễn

Dự án "Chung tay vì nguồn nước sạch" với chuỗi hội thảo tại 5 địa phương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong giới trẻ.

Hội nghị "Kỷ nguyên mới trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống – Cá thể hóa điều trị và hướng tới lui bệnh với Anifrolumab".

MetLife Foundation công bố các tổ chức nhận tài trợ mới trong Chương trình Tài trợ Tác động Cộng đồng - Community Impact Grant Program (CIGP).

Sau một tháng điều trị, các triệu chứng mãn kinh của bệnh nhân 51 tuổi giảm rõ rệt, chấm dứt bốc hỏa, ngủ tốt hơn.

Đào Xuân Trường, người hoạt động trong lĩnh vực fitness, cho rằng tập luyện không chỉ mang lại lợi ích về thể chất mà còn hình thành những thói quen tích cực.

RSV không chỉ gây bệnh ở trẻ nhỏ mà còn đe dọa người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh nền, với nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 giải đáp thắc mắc xung quanh bệnh tay chân miệng.

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Ngày 6-5, Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) và Công ty CP Tasco Auto đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trong l

OPPO Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”.

Nghỉ hưu thường được xem là "đích đến an nhàn" sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong lĩnh vực gọi xe theo yêu cầu, Grab vẫn giữ vững vị thế là ứng dụng được lựa chọn số một.

Gucci không đi theo một kiểu mùi duy nhất, mà trải rộng từ hoa trắng nữ tính, hoa cỏ trẻ trung đến những mùi ấm, gợi cảm và cá tính hơn.

Dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” với chuỗi hội thảo tại 5 địa phương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong giới trẻ.

Trong thế giới nước hoa nữ, Giorgio Armani, sang nhưng không phô, nữ tính nhưng vẫn có độ chỉn chu và khí chất.

Grab Việt Nam vừa tổ chức chương trình vinh danh Quán "Trứ Danh" Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026.

Từ tháng 5-2026, Grab sẽ cập nhật chương trình đặc quyền GrabBenefits, mang đến những quyền lợi và ưu đãi cho đối tác tài xế Grab cả nước.

Trường THCS Phổ Thuận (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề: "Thanh âm thời gian – Đi để trở về".

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

