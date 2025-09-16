Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025





Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24 – 26/09 tại Riverside Palace (360D Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM), quy tụ hơn 60 gian hàng từ 45+ thương hiệu Cưới & Lifestyle hàng đầu, nơi tình yêu được tôn vinh và khắc ghi bằng "Dấu ấn thề nguyện" cho các cặp đôi đang chuẩn bị ngày trọng đại.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

The Vow’s Legacy mang đến hàng loạt hoạt động hấp dẫn, trong đó nổi bật là Triển lãm cưới – nơi quy tụ hơn 45 thương hiệu về váy cưới, vest, trang sức, decor, media ảnh cưới… với nhiều ưu đãi độc quyền. Bên cạnh đó, Workshop trải nghiệm cá nhân hóa cho phép các cặp đôi tự tay tạo nên kỷ vật tình yêu, từ hoa cầm tay, nhẫn handmade…

Một điểm nhấn không thể bỏ qua là Wedtalk, chuỗi đối thoại truyền cảm hứng cùng chuyên gia hàng đầu trong ngành cưới và lifestyle, mang đến những góc nhìn mới mẻ cho hành trình hôn nhân. Song song đó, FashioFashion Show sẽ thắp sáng sàn diễn với những bộ sưu tập váy cưới lộng lẫy, kết hợp cùng âm nhạc và ánh sáng chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng.

MON AMIE - BIỂU TƯỢNG PHONG THÁI LỊCH LÃM

Đồng hành tại sự kiện lần này, Mon Amie sẽ mang đến trải nghiệm may đo veston cưới & veston doanh nhân cao cấp tại gian hàng A02 - A03, Sảnh SEINE. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Mon Amie đã khẳng định vị thế là thương hiệu veston tiên phong, nơi mỗi thiết kế không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, phong thái lịch lãm và lời thề nguyện bền vững trọn đời.

Không chỉ dừng lại ở gian hàng triển lãm, Mon Amie còn góp mặt trực tiếp tại Fashion Show ngày 25/09 với bộ sưu tập mới, mang đến những thiết kế độc bản, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình sáng tạo và khẳng định phong cách của thương hiệu.

The Vow’s Legacy 2025 hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện đáng mong chờ nhất của ngành cưới năm nay - nơi tình yêu, phong cách và dấu ấn cá nhân hội tụ. Sự góp mặt của Mon Amie chính là lời cam kết: mỗi chú rể đều xứng đáng tỏa sáng với phong thái lịch lãm trong ngày trọng đại.

Liên hệ:

Đăng ký tham gia sự kiện tại: thevowslegacy.vn

Inbox page: MonAmieVeston

Tài trợ & Gian hàng: Mr. Khang Đặng - 0968 111 118 | Mr. Trung - 0913 410 872

Thông tin liên hệ: Ms. Nhàn (Zalo: 0866 637 068)