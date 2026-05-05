40 quán ăn "trứ danh" của TP Cần Thơ được vinh danh

5 tháng 5, 2026 | 09:51

Grab Việt Nam vừa tổ chức chương trình vinh danh Quán "Trứ Danh" Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026.

Chương trình được tổ chức tại Quảng trường phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Chương trình nhằm ghi nhận những quán ăn tiêu biểu đã góp phần làm phong phú bản sắc ẩm thực địa phương, đồng thời giới thiệu thêm các trải nghiệm đặc trưng của vùng đất Tây Đô đến đông đảo du khách.

40 quán ăn "trứ danh" của TP Cần Thơ được vinh danh - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Momentum Works, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô đáng kể, với tổng giá trị giao dịch (GMV) năm 2025 ước tính khoảng 2,1 tỉ USD. Trong bối cảnh đó, GrabFood tiếp tục giữ vị thế là một trong những nền tảng dẫn đầu thị trường, góp phần đưa đa dạng lựa chọn ẩm thực đến gần hơn với người dùng và du khách.

Sáng kiến Quán "Trứ Danh" đã được Grab tiên phong triển khai từ năm 2025, hướng đến việc tôn vinh các quán ăn, nhà hàng góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc ẩm thực địa phương. Các quán ăn được vinh danh còn xuất hiện trong bộ sưu tập Quán "Trứ Danh" trên GrabFood, gia tăng khả năng hiển thị và kết nối với đông đảo người dùng.

Sự kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và quảng bá trên nền tảng công nghệ cho thấy vai trò của GrabFood trong việc kết nối ẩm thực địa phương với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, đồng thời hỗ trợ đối tác thúc đẩy đối tác nhà hàng tăng trưởng bền vững. Theo một khảo sát của Cardas Research & Consulting, GrabFood là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy và tạo ra doanh số cho đối tác nhà hàng.

Danh sách được xây dựng từ nhiều nguồn tham chiếu nhằm đảm bảo tính khách quan và thực tiễn. Chương trình vinh danh 40 nhà hàng, quán ăn thuộc ba hạng mục: Hương vị Trứ Danh: Tôn vinh 15 quán ăn gắn với hương vị đặc trưng của địa phương, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét riêng của địa phương. Một số đại diện tiêu biểu gồm: Bánh cống Cần Thơ, Bánh ướt cây me, Lẩu vịt nấu chao Thành Giao, Bánh xèo 7 Tới, Cơm gà Lê Trang,...

Được yêu thích nhất: Ghi nhận 15 nhà hàng, quán ăn nhận nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng người dùng về chất lượng món ăn và trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng Grab. Một số đại diện gồm: Cơm gà Tiền Ký, Dì Năm - Cơm tấm Long Xuyên, NGON - Trà hoa cao sản, Cơm nhà Cô Ba, Hủ tiếu & bún Thái Dì Tư,...

Ngôi sao tăng trưởng: Vinh danh 10 đơn vị có bước phát triển nổi bật, chủ động đổi mới và đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên nền tảng GrabFood. Một số đại diện gồm: Sinh tố 228, Cơm quê Bếp Xưa, Trà sữa An Viên, San Thai - Trà sữa Thái đậm vị,...

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Cần Thơ sở hữu bản sắc ẩm thực rất riêng, là một phần quan trọng trong sức hút của địa phương đối với du khách. Chương trình Quán "Trứ Danh" góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị ẩm thực đặc sắc của địa phương đến đông đảo người dùng và du khách. Grab có thể góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ, thúc đẩy du lịch địa phương, cũng như hỗ trợ các quán ăn phát triển bền vững trong thời đại số".

Song Hà

