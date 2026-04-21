Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Singapore: Nơi âm nhạc kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt





Chương trình nghệ thuật mang tên “Nối Vòng Tay Lớn – A Tribute to Love” đã diễn ra trong không gian ấm áp và đầy cảm xúc, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, có sự tham dự của đại diện ngoại giao đoàn từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vietnam Brand Purpose, Stamford Global Leadership Center, Silver Lion Enterprise Impact và Rồng Xanh Fellowship đồng tổ chức.



Thông qua âm nhạc, một ngôn ngữ không biên giới, hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và giàu cảm xúc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh chương trình không chỉ là dịp tri ân một tài năng nghệ thuật kiệt xuất của Việt Nam mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn như tình yêu con người, khát vọng hòa bình và tinh thần gắn kết giữa các dân tộc.

Âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với sự giản dị và sâu lắng, đã vượt qua ranh giới ngôn ngữ, trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt, khơi dậy những ký ức và cảm xúc thân thuộc về quê hương. Những giai điệu ấy góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước một cách tự nhiên và bền bỉ.



Đại diện gia đình nhạc sĩ, bà Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ rằng việc lựa chọn Singapore là điểm đến cho chương trình lần này không chỉ là sự tiếp nối những kỷ niệm của nhạc sĩ về đất nước Singapore xinh đẹp mà còn là sự kết nối tình cảm giữa những người Việt đang sinh sống tại đây.



Bà xúc động khi chứng kiến nhiều khán giả rơi nước mắt, cho thấy âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn luôn sống động và chạm đến trái tim mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu.



Ca sĩ Đức Tuấn mang đến những bản tình ca giàu chiều sâu như “Nắng thủy tinh” và “Ta thấy gì đêm nay”, “Xin cho tôi” với phong cách biểu diễn tinh tế, giàu nội tâm.



Diva Mỹ Linh tạo điểm nhấn với các ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Lời mẹ ru” và “Để gió cuốn đi”, thể hiện chiều sâu cảm xúc và đẳng cấp nghệ thuật.

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Tấn Lộc, sự dẫn dắt của MC Thuỳ Minh, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như các Ca sĩ: Mỹ Linh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Ce Ce Trương; Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn; Nhóm múa Arabesque Vietnam cùng ban nhạc Vĩnh Tâm, mang đến một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi âm nhạc, chuyển động và cảm xúc hòa quyện.

