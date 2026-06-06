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Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

6 tháng 6, 2026 | 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6” - Ảnh 1.

Trong dịp Siêu Sale 6.6 diễn ra từ 20h ngày 05-08/06, một trong những mega sale được mong chờ nhất trong năm, Lazada tiếp tục củng cố vị thế nền tảng thương mại điện tử chất lượng cao hàng đầu, mang đến cho người tiêu dùng những deal hời nhất được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín toàn cầu.

Nổi bật nhất của lễ hội mua sắm này là voucher toàn sàn trị giá lên đến 6 triệu đồng, giúp người mua chốt đơn hời không tưởng. Ngoài ra, người tiêu dùng còn được hưởng các ưu đãi như voucher thương hiệu giảm tới 20%, dễ dàng tích thêm 3.000 Xu (tương đương 3.000 đồng) cho mỗi lần vào điểm danh tại trang Xu cũng như thu thập hàng loạt voucher độc quyền và quà tặng mỗi ngày.

Song song đó, chính sách freeship 0đ* (áp dụng nếu thỏa điều kiện, xem chi tiết trên trang Trợ giúp/Help Center) và quyền đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày tiếp tục được duy trì, giúp người dùng "chốt đơn" mà không cần đắn đo.

Đến khung giờ vàng 20h ngày 05/06, "Siêu Sale 6.6" sẽ chính thức đổ bộ. Tất cả các ưu đãi mạnh nhất sẽ được kích hoạt, mở ra trải nghiệm mua sắm bùng nổ và đầy giá trị cho người tiêu dùng Việt.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6” - Ảnh 2.

Việc tích hợp trực tiếp hai sàn TMĐT hàng đầu châu Á, TMALL và Gmarket, vào ứng dụng Lazada đã mở ra "thiên đường mua sắm" hàng chính hãng chất lượng cao từ châu Á cho người tiêu dùng Việt.

Sự hiện diện của TMALL, kênh mua sắm hàng chính hãng của Taobao, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế và nội địa Trung và Gmarket.

Trong dịp Siêu Sale Giữa Năm 6.6, Lazada Việt Nam mang đến ưu đãi độc quyền: hàng loạt mặt hàng TMALL và Gmarket giảm giá trực tiếp đến hơn 50%, hơn 10.000 shop mới ra mắt trên hệ sinh thái. Toàn bộ đơn hàng quốc tế đều được áp dụng chính sách freeship, giao nhanh trong vòng 7 ngày và đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày.

Một trong những điểm nhấn được mong chờ là chương trình "Bật deal 6.6: Vote hăng – Săn voucher đỉnh" khởi động từ ngày 01/06. Mỗi ngày, các cặp sản phẩm đến từ 20 thương hiệu hàng đầu sẽ "mở bình chọn" trực tiếp trên ứng dụng. Sản phẩm thắng cuộc sẽ được kích hoạt voucher giảm thêm 20% (tối đa 100.000 đồng), để người dùng "chốt đơn" với mức giá không tưởng.

Hòang Thanh

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