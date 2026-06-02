Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Có những cây trà Shan Tuyết cổ thụ đã tồn tại hàng trăm năm như những chứng nhân của thời gian. Không chỉ mang giá trị sinh thái quý báu, những gốc trà cổ còn lưu giữ tinh hoa văn hóa và tri thức bản địa được truyền qua nhiều thế hệ.

Mới đây, hình ảnh Đại đức Thích Đức Trung an nhiên bên gốc trà Shan Tuyết cổ thụ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh đã để lại nhiều cảm xúc cho những người yêu trà. Bức ảnh không đơn thuần ghi lại một khoảnh khắc đời thường, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa trà Việt và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Theo những người làm trà lâu năm, điều kiện khí hậu đặc biệt của Tây Côn Lĩnh với độ cao lớn, quanh năm mây phủ, lượng mưa hài hòa cùng những tán rừng che bóng tự nhiên đã tạo nên những lá trà Shan Tuyết có hương vị riêng biệt mà khó vùng nguyên liệu nào có được. Trải qua hàng thế kỷ hấp thụ linh khí của đất trời, những cây trà cổ thụ nơi đây được ví như những "di sản sống" quý giá của Hà Giang.

Xuất phát từ nguồn nguyên liệu đặc biệt ấy, thương hiệu Trà Vân Phụng đã lựa chọn hướng đi riêng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị trà cổ Việt Nam. Không đi theo phương pháp sản xuất Bancha phổ biến trên thị trường, quy trình chế biến tại đây được nghiên cứu và phát triển dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương của y học cổ truyền, kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Đông y và thực dưỡng.

Điểm khác biệt của Trà Vân Phụng nằm ở việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ những gốc trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những lá trà Bancha hay còn gọi là trà già ba năm – được thu hoạch hoàn toàn thủ công, bảo đảm giữ nguyên những giá trị tự nhiên vốn có của cây trà di sản.

Dưới sự cố vấn chuyên môn của Đại đức Thích Đức Trung, người đồng thời là bác sĩ Đông y am hiểu sâu sắc về thực dưỡng và sức khỏe cộng đồng, quy trình sao ủ được thực hiện nghiêm ngặt nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định. Theo định hướng nghiên cứu của đơn vị, phương pháp chế biến này giúp giảm đáng kể hàm lượng caffeine trong trà, hạn chế tình trạng mất ngủ, đồng thời góp phần trung hòa axit dạ dày, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn giá trị trà cổ Việt Nam, Trà Vân Phụng còn hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện các tiêu chuẩn và chứng nhận cần thiết như ISO, HALAL nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường trên thế giới, đặc biệt là những thị trường có tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.

Đối với những người yêu trà, mỗi chén trà cổ thụ không chỉ là một thức uống đơn thuần mà còn là sự trải nghiệm của thời gian. Đó là vị trà được nuôi dưỡng từ hàng trăm năm lịch sử, là sự tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại và là lời nhắc nhở về lòng biết ơn đối với thiên nhiên.

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà, mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người với thiên nhiên, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa trà Việt đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế