Giảm gánh nặng bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em

Hội thảo diễn ra từ ngày 23 đến 24-5 tại TPHCM. Sự kiện hướng đến cập nhật dữ liệu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các giải pháp tăng cường phòng ngừa ba tác nhân truyền nhiễm lây qua đường hô hấp quan trọng ở trẻ em, gồm phế cầu khuẩn, vi khuẩn não mô cầu và vi-rút hợp bào hô hấp (RSV).

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Hội thảo quy tụ 200 chuyên gia y tế đầu ngành tại khu vực Đông Nam Á, Israel và Úc. Hội thảo do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức trong bối cảnh các tác nhân này tiếp tục được ghi nhận là nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và tạo gánh nặng đáng kể đối với sức khỏe trẻ em cũng như hệ thống y tế cộng đồng.

Biến đổi khí hậu, đô thị hóa và ô nhiễm không khí là những yếu tố khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước những tác động này, trẻ nhỏ - vốn có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện - thường dễ mắc bệnh và có nguy cơ diễn tiến nặng hơn, từ đó có thể tạo gánh nặng cho hệ thống y tế công cộng.

Trước thực trạng này, GS-TS-BS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương; Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nhấn mạnh: "Để giảm gánh nặng bệnh tật, cần chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ và nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ em".

GS-TS-BS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Trong các bệnh lý được thảo luận, các chuyên gia đặc biệt quan tâm đến phế cầu khuẩn, do đây hiện không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi mà còn có thể dẫn đến các bệnh phế cầu xâm lấn (IPD) nghiêm trọng ở trẻ nhỏ như nhiễm trùng huyết và viêm màng não.

Ở những trường hợp nặng, IPD có thể dẫn đến suy hô hấp, suy đa cơ quan và phải nhập viện. Một số trường hợp viêm màng não do phế cầu khuẩn có thể gây tử vong rất nhanh kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Chưa kể, những bệnh IPD cũng có thể để lại những di chứng và tổn thương lâu dài trên chức năng phổi, não, suy giảm nhận thức, mất thính lực.

Tình trạng đề kháng kháng sinh ở phế cầu khuẩn cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Các bệnh viện tại Việt Nam đã ghi nhận tình trạng phế cầu khuẩn kháng lại các loại kháng sinh phổ biến, thậm chí là kháng đa kháng sinh, dẫn đến điều trị phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn.