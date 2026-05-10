Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Nồi nấu phở điện đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong các gian bếp hiện đại, từ những quán ăn bình dân đến nhà hàng sang trọng. Việc chuyển đổi từ bếp than, bếp gas sang dùng điện không chỉ giúp tiết kiệm công sức mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Bài viết này Siêu thị Hải Minh sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chi tiết về các dòng nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

1. Bảng giá nồi nấu phở tủ điện rời (Dòng TD)

Dòng nồi điện nấu phở thiết kế tủ điện rời là sự lựa chọn hàng đầu cho các quán ăn có vị trí lắp đặt cố định. Với thiết kế hộp điện treo tường riêng biệt, người dùng dễ dàng thao tác mà không cần cúi người, đồng thời bảo vệ linh kiện điện tử khỏi hơi nước và nhiệt độ trực tiếp từ nồi.

Chi tiết bảng giá nồi điện nấu phở tủ rời:

Model Dung tích Chất liệu Giá khuyến mãi (VNĐ) TD-20L 20 Lít Inox 304 2.600.000 TD-30L 30 Lít Inox 304 3.200.000 TD-40L 40 Lít Inox 304 4.100.000 TD-50L 50 Lít Inox 304 4.300.000 TD-60L 60 Lít Inox 304 4.950.000 TD-80L 80 Lít Inox 304 5.650.000 TD-100L 100 Lít Inox 304 6.650.000 TD-120L 120 Lít Inox 304 6.950.000 TD-150L 150 Lít Inox 304 7.980.000 TD-200L 200 Lít Inox 304 9.800.000

Dòng tủ rời cho phép điều chỉnh công suất linh hoạt thông qua chiết áp. Khi nước đã sôi, bạn có thể vặn nhỏ công suất để nước liu riu, giúp xương tiết ra tối đa chất ngọt mà không làm đục nước.

2. Bảng giá nồi nấu phở điện liền nồi (Dòng DL)

Dòng điện liền phù hợp cho các quán ăn có diện tích nhỏ hẹp hoặc cần di chuyển nồi thường xuyên. Các nút điều khiển nhiệt độ được tích hợp ngay dưới chân đế nồi, cực kỳ gọn gàng.

Chi tiết bảng giá nồi nấu phở điện liền:

Model Dung tích Chất liệu Giá khuyến mãi (VNĐ) DL-20L 20 Lít Inox 304 2.400.000 DL-30L 30 Lít Inox 304 2.800.000 DL-40L 40 Lít Inox 304 3.700.000 DL-50L 50 Lít Inox 304 3.980.000 DL-60L 60 Lít Inox 304 4.400.000 DL-80L 80 Lít Inox 304 4.980.000 DL-100L 100 Lít Inox 304 5.700.000 DL-120L 120 Lít Inox 304 6.650.000 DL-150L 150 Lít Inox 304 7.350.000 DL-200L 200 Lít Inox 304 8.800.000

Nồi điện liền thường sử dụng rơ-le cảm biến nhiệt. Khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, nồi sẽ tự ngắt và tự động bật lại khi nhiệt độ giảm xuống, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu cho người sử dụng.

3. Bảng giá bộ nồi điện nấu phở (Nồi đôi, Nồi ba)

Để chuyên nghiệp hóa quy trình phục vụ, các quán phở thường đầu tư theo bộ (combo) gồm: Nồi nhúng bánh phở - Nồi nấu nước dùng - Nồi hầm xương. Việc sử dụng nồi đôi hoặc nồi ba chung bệ đỡ giúp tiết không gian và dễ dàng quản lý.

3.1. Bảng giá nồi nấu phở điện đôi (Có bánh xe)

Dòng này cực kỳ tiện lợi cho các quán phở vỉa hè hoặc cần đẩy nồi ra vào mỗi ngày.

- Bộ đôi HM 20-50L: 6.500.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 20-60L: 6.800.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-60L: 7.500.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-70L: 7.980.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-80L: 8.200.000 VNĐ

- Nồi đôi vuông HM 30-50L: 8.300.000 VNĐ

3.2. Bảng giá bộ 3 nồi nấu phở điện

Đây là cấu hình hoàn hảo cho một cửa hàng phở quy mô vừa và lớn.

- Bộ 3 nồi HM 20-30-50L: 9.200.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 20-40-60L: 10.500.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 30-50-70L: 11.500.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 30-80-100L: 13.800.000 VNĐ

4. Các dòng nồi nấu phở nhập khẩu và phổ thông khác

Ngoài các dòng sản phẩm chủ đạo, Hải Minh còn cung cấp các dòng nồi phở nhập khẩu (NK) với thiết kế hiện đại và các dòng HM tiêu chuẩn để đáp ứng đa dạng ngân sách của khách hàng.

Bảng giá nồi phở nhập khẩu (Dòng NK):

- NK-20L: 2.750.000 VNĐ

- NK-30L: 3.350.000 VNĐ

- NK-50L: 4.450.000 VNĐ

- NK-70L: 4.950.000 VNĐ

- NK-100L: 5.650.000 VNĐ

Bảng giá dòng nồi phở HM tiêu chuẩn:

- HM-20L: 2.950.000 VNĐ

- HM-50L: 4.750.000 VNĐ

- HM-100L: 6.400.000 VNĐ

- HM-170L: 7.700.000 VNĐ

