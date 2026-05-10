Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này "nấm lùn"... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; "Ly hôn xanh" là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

10 tháng 5, 2026 | 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.


Nồi nấu phở điện đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong các gian bếp hiện đại, từ những quán ăn bình dân đến nhà hàng sang trọng. Việc chuyển đổi từ bếp than, bếp gas sang dùng điện không chỉ giúp tiết kiệm công sức mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Bài viết này Siêu thị Hải Minh sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chi tiết về các dòng nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

1. Bảng giá nồi nấu phở tủ điện rời (Dòng TD)

Dòng nồi điện nấu phở thiết kế tủ điện rời là sự lựa chọn hàng đầu cho các quán ăn có vị trí lắp đặt cố định. Với thiết kế hộp điện treo tường riêng biệt, người dùng dễ dàng thao tác mà không cần cúi người, đồng thời bảo vệ linh kiện điện tử khỏi hơi nước và nhiệt độ trực tiếp từ nồi.

Chi tiết bảng giá nồi điện nấu phở tủ rời:

Model

Dung tích

Chất liệu

Giá khuyến mãi (VNĐ)

TD-20L

20 Lít

Inox 304

2.600.000

TD-30L

30 Lít

Inox 304

3.200.000

TD-40L

40 Lít

Inox 304

4.100.000

TD-50L

50 Lít

Inox 304

4.300.000

TD-60L

60 Lít

Inox 304

4.950.000

TD-80L

80 Lít

Inox 304

5.650.000

TD-100L

100 Lít

Inox 304

6.650.000

TD-120L

120 Lít

Inox 304

6.950.000

TD-150L

150 Lít

Inox 304

7.980.000

TD-200L

200 Lít

Inox 304

9.800.000

Dòng tủ rời cho phép điều chỉnh công suất linh hoạt thông qua chiết áp. Khi nước đã sôi, bạn có thể vặn nhỏ công suất để nước liu riu, giúp xương tiết ra tối đa chất ngọt mà không làm đục nước.

2. Bảng giá nồi nấu phở điện liền nồi (Dòng DL)

Dòng điện liền phù hợp cho các quán ăn có diện tích nhỏ hẹp hoặc cần di chuyển nồi thường xuyên. Các nút điều khiển nhiệt độ được tích hợp ngay dưới chân đế nồi, cực kỳ gọn gàng.

Chi tiết bảng giá nồi nấu phở điện liền:

Model

Dung tích

Chất liệu

Giá khuyến mãi (VNĐ)

DL-20L

20 Lít

Inox 304

2.400.000

DL-30L

30 Lít

Inox 304

2.800.000

DL-40L

40 Lít

Inox 304

3.700.000

DL-50L

50 Lít

Inox 304

3.980.000

DL-60L

60 Lít

Inox 304

4.400.000

DL-80L

80 Lít

Inox 304

4.980.000

DL-100L

100 Lít

Inox 304

5.700.000

DL-120L

120 Lít

Inox 304

6.650.000

DL-150L

150 Lít

Inox 304

7.350.000

DL-200L

200 Lít

Inox 304

8.800.000

Nồi điện liền thường sử dụng rơ-le cảm biến nhiệt. Khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, nồi sẽ tự ngắt và tự động bật lại khi nhiệt độ giảm xuống, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu cho người sử dụng.

3. Bảng giá bộ nồi điện nấu phở (Nồi đôi, Nồi ba)

Để chuyên nghiệp hóa quy trình phục vụ, các quán phở thường đầu tư theo bộ (combo) gồm: Nồi nhúng bánh phở - Nồi nấu nước dùng - Nồi hầm xương. Việc sử dụng nồi đôi hoặc nồi ba chung bệ đỡ giúp tiết không gian và dễ dàng quản lý.

3.1. Bảng giá nồi nấu phở điện đôi (Có bánh xe)

Dòng này cực kỳ tiện lợi cho các quán phở vỉa hè hoặc cần đẩy nồi ra vào mỗi ngày.

- Bộ đôi HM 20-50L: 6.500.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 20-60L: 6.800.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-60L: 7.500.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-70L: 7.980.000 VNĐ

- Bộ đôi HM 30-80L: 8.200.000 VNĐ

- Nồi đôi vuông HM 30-50L: 8.300.000 VNĐ

3.2. Bảng giá bộ 3 nồi nấu phở điện

Đây là cấu hình hoàn hảo cho một cửa hàng phở quy mô vừa và lớn.

- Bộ 3 nồi HM 20-30-50L: 9.200.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 20-40-60L: 10.500.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 30-50-70L: 11.500.000 VNĐ

- Bộ 3 nồi HM 30-80-100L: 13.800.000 VNĐ

4. Các dòng nồi nấu phở nhập khẩu và phổ thông khác

Ngoài các dòng sản phẩm chủ đạo, Hải Minh còn cung cấp các dòng nồi phở nhập khẩu (NK) với thiết kế hiện đại và các dòng HM tiêu chuẩn để đáp ứng đa dạng ngân sách của khách hàng.

Bảng giá nồi phở nhập khẩu (Dòng NK):

- NK-20L: 2.750.000 VNĐ

- NK-30L: 3.350.000 VNĐ

- NK-50L: 4.450.000 VNĐ

- NK-70L: 4.950.000 VNĐ

- NK-100L: 5.650.000 VNĐ

Bảng giá dòng nồi phở HM tiêu chuẩn:

- HM-20L: 2.950.000 VNĐ

- HM-50L: 4.750.000 VNĐ

- HM-100L: 6.400.000 VNĐ

- HM-170L: 7.700.000 VNĐ

5. Mua nồi nấu phở điện ở đâu uy tín, chất lượng?

Siêu thị Hải Minh tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp nồi phở uy tín tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Hải Minh, quý khách hàng sẽ nhận được:

- Sản phẩm chính hãng: Cam kết Inox 304 chuẩn, độ dày đạt thông số kỹ thuật.

- Chế độ bảo hành dài hạn: Bảo hành thanh nhiệt và hệ thống điện lên đến 12 tháng, bảo hành mối hàn inox lên đến 3-5 năm.

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi.

- Giá cả cạnh tranh: Nhờ quy trình sản xuất và nhập khẩu trực tiếp, chúng tôi mang đến mức giá tốt nhất cùng nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30%.

Liên hệ ngay với Siêu thị Hải Minh để được tư vấn và nhận báo giá ưu đãi nhất hôm nay!

Đan Sao

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TPHCM

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

TCP Việt Nam lan tỏa giá trị bền vững vì nguồn nước

Dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” với chuỗi hội thảo tại 5 địa phương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong giới trẻ.

Bệnh lupus ban đỏ được kiểm soát sớm, tỉ lệ biến chứng giảm

Hội nghị “Kỷ nguyên mới trong điều trị lupus ban đỏ hệ thống – Cá thể hóa điều trị và hướng tới lui bệnh với Anifrolumab”.

Metlife Foundation hỗ trợ hai tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam

MetLife Foundation công bố các tổ chức nhận tài trợ mới trong Chương trình Tài trợ Tác động Cộng đồng - Community Impact Grant Program (CIGP).

Nữ Việt kiều cải thiện triệu chứng mãn kinh sau một tháng điều trị

Sau một tháng điều trị, các triệu chứng mãn kinh của bệnh nhân 51 tuổi giảm rõ rệt, chấm dứt bốc hỏa, ngủ tốt hơn.

Fitness và thói quen sống: Góc nhìn từ Đào Xuân Trường

Đào Xuân Trường, người hoạt động trong lĩnh vực fitness, cho rằng tập luyện không chỉ mang lại lợi ích về thể chất mà còn hình thành những thói quen tích cực.

GSK đẩy mạnh phòng ngừa RSV cho nhóm nguy cơ cao

RSV không chỉ gây bệnh ở trẻ nhỏ mà còn đe dọa người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh nền, với nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 giải đáp thắc mắc xung quanh bệnh tay chân miệng.

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Hơn 400 dược sĩ, bác sĩ, nhà thuốc và đối tác tham gia sự kiện “Proud Hearts 2026”, chung tay gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Mỗi tháng, một nhóm bác sĩ nha khoa đến khám, điều trị miễn phí và tặng quà, góp phần chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm động lực cho các em.

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng với Hội Ung thư Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi.

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.