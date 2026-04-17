Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng với Hội Ung thư Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi: Hiện thực hóa mục tiêu triệt căn cùng liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch" tại Hà Nội và TPHCM.



Chuỗi hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư phổi, đồng thời giới thiệu các giải pháp điều trị mới được Bộ Y tế phê duyệt, mở ra thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tiên tiến cho bệnh nhân tại Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu triệt căn cho bệnh nhân ung thư phổi, trong bối cảnh căn bệnh này là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 22.000 ca tử vong mỗi năm (theo Globocan 2022).

Đặc biệt, nhóm bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú và ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không thể phẫu thuật hiện đối mặt với tiên lượng xấu và tỉ lệ tái phát cao sau hóa xạ trị, tạo ra gánh nặng kinh tế lớn cho gia đình và xã hội.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế và trong nước đã nhấn mạnh vai trò của chiến lược điều trị củng cố sau hóa xạ trị thông qua hai nghiên cứu đột phá: ADRIATIC đối với ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú và LAURA đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III có đột biến EGFR. Đây là những giải pháp điều trị duy trì sau hóa xạ trị, nhằm kéo dài thời gian kiểm soát bệnh và cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam

Cụ thể, liệu pháp miễn dịch với Durvalumab giúp bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ đạt thời gian sống trung vị gần 56 tháng. Trong khi đó, liệu pháp nhắm trúng đích Osimertinib giúp kéo dài thời gian sống không bệnh tiến triển lên 39,1 tháng (so với 5,6 tháng ở nhóm giả dược) cho bệnh nhân có đột biến EGFR.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác cùng cộng đồng y khoa và các đối tác trong hệ thống y tế để mang đến những ứng dụng y học tiến bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận và hướng tới cải thiện bền vững cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.