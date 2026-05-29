Nhiều trường tiểu học tham gia điệu nhảy học đường hỗ trợ tăng chiều cao

Giữa tháng 5, các em học sinh khối lớp 3, 4, 5 tại Trường Tiểu học Xóm Chiếu (TPHCM) đã hào hứng tham gia hội thi vũ điệu MAXD Dance với không khí sôi động, đầy năng lượng. Trong giai điệu vui tươi, các em tự tin hòa mình vào những động tác vũ đạo khỏe khoắn. Các động tác từ nhẹ nhàng đến bật nhảy trong bài nhảy giúp các em kéo giãn cột sống, hỗ trợ kích thích sụn tăng trưởng phát triển.

Các em học sinh trường tiểu học Xóm Chiếu tham gia vũ điệu MAXD Dance.

Các em học sinh tập vươn người để kích thích sụn xương phát triển.

Trường Tiểu học Xóm Chiếu là một trong 15 điểm trường tiểu học sôi nổi tham gia cuộc thi vũ điệu MAXD Dance trên cả nước. Hoạt động này còn được tổ chức thành thử thách trên các trang mạng xã hội, nhằm kiến tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em và gia đình, đồng thời giúp các em duy trì thói quen vận động đều đặn. Vũ điệu cao khỏe nhanh chóng lan tỏa vào không gian của các gia đình, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ.

Thực tế, cuộc thi vũ điệu MAXD Dance là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chiến dịch cộng đồng "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" do Viện Y học Ứng dụng Việt Nam (VIAM) phối hợp cùng nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie tổ chức.

Chiến dịch xây dựng công thức MAXD với bốn yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu để cả gia đình dễ nhớ, dễ áp dụng:

M: Một giờ vận động mỗi ngày – Được cụ thể hóa bằng các hoạt động như vũ điệu MAXD Dance, giúp trẻ duy trì thói quen tập luyện hằng ngày một cách tự nhiên, hứng thú nhằm kích hoạt sụn tăng trưởng.

A: Ăn đủ dưỡng chất – cung cấp các vi chất thiết yếu cho sự phát triển của hệ xương.

X: Xây dựng giấc ngủ sâu – đảm bảo cơ thể phát triển tối ưu.

D: Duy trì đủ lượng vitamin D – yếu tố quan trọng hỗ trợ phát triển chiều cao và tăng cường miễn dịch cho trẻ.

Chiến dịch Vì một kỷ nguyên cao khỏe còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ huynh và học sinh như trao tặng hơn 80.000 bữa xế dinh dưỡng cho học sinh tiểu học trên cả nước, phát sóng loạt phim giáo dục về dinh dưỡng và phát triển chiều cao, tổ chức tư vấn trực tuyến cùng chuyên gia y tế và xây dựng công cụ đánh giá thể trạng trẻ em trên nền tảng online.

Chứng kiến cuộc thi vũ điệu học đường nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các trường và gia đình, bà Phạm Thị Thu Thảo, Đại diện nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie thuộc Tập đoàn Mayora Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua chiến dịch cộng đồng ‘Vì một kỷ nguyên cao khỏe’, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ huynh tối ưu chiều cao cho trẻ bằng giải pháp toàn diện, dễ áp dụng và phù hợp với trẻ em Việt Nam".