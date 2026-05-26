Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Chăm sóc thai phụ vào mùa hè

26 tháng 5, 2026 | 14:05

Bác sĩ CK 2 Nguyễn Văn Thắng – Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Cà Mau – trao đổi thêm kinh nghiệm nhằm giảm áp lực cho mẹ bầu vào thời tiết nắng nóng.

Mẹ bầu, nhất là thai từ 6 tháng trở đi, thường có tăng chuyển hoá rõ rệt nên thường có cảm giác nóng nực, vã mồ hôi và khát nước. Những triệu chứng này sẽ tăng và rõ rệt hơn khi vào mùa hè. Mặt khác, do thời tiết mùa hè thường oi bức, nhiệt độ và nhất là độ ẩm không khí thường cao đôi khi gây nên tình trạng mất nước, say nắng và mệt lã. Vì vậy, việc hiểu biết để tránh những nguy cơ này thật sự rất quan trọng bởi lẽ không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ của mẹ bầu mà còn có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Thẻ Thành Viên hoặc Thẻ Toàn Diện thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 là sự kết hợp giữa Phụ Sản 315 và Nhi Đồng 315, mọi thông tin thăm khám của mẹ và bé được lưu trữ xuyên suốt trên hệ thống, giúp bác sĩ theo dõi sát sao từng giai đoạn phát triển – không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào.

Những triệu chứng mẹ bầu thường gặp khi trời nắng nóng là cảm giác bức rứt, mệt lã, vã mồi hôi, tay chân rung, khát nước, đôi khi hoa mắt và chóng mặt. Nếu tình trạng này tái xuất hiện hoặc kéo dài đôi khi gây nên rôm sảy, thậm chí có thể gây viêm da, nhất là những vùng cơ thể có độ ẩm cao, nhưng hiếm khi bị ngất xỉu nếu mẹ bầu biết cách phòng tránh.

Hầu hết mẹ bầu không cần đến bác sĩ nếu biết cách phòng ngừa. Tuy nhiên, nếu kèm theo những triệu chứng khác như: nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, bủn rủn tay chân, và nhất là có cảm giác như muốn ngất xỉu tái xuất hiện nhiều lần dù không đi ngoài nắng thường xuyên và không liên tục thì phải đi khám bác sĩ chuyên khoa hoặc vào cơ sở y tế gần nhất.

Bác sĩ CK 2 Nguyễn Văn Thắng – Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Cà Mau chia sẻ một số biện pháp mẹ bầu có thể áp dụng, tự chăm sóc để tránh những nguy hiểm cho bản thân cũng như tránh ảnh hưởng cho thai nhi:

Uống nhiều nước: thông thường cần ít nhất 10 - 12 ly nước lớn mỗi ngày, có thể uống nước chanh loãng, sữa tươi, nước dừa, và nước ép trái cây; không ăn quá mặn Giữ lạnh cơ thể ở nhiệt độ vừa phải, thường ở nhiệt độ làm mát là đủ (chỉnh máy lạnh 26 - 27°C); không nên sử dụng quạt máy kéo dài (cho mỗi lần sử dụng) vì có thể gây mất nước thêm; có thể tắm nước mát hoặc ngâm mình trong bồn tắm với nước mát, không nên tắm nước nóng theo thói quen; Mặc đồ vải mỏng, thoáng và rộng; Hạn chế đi ngoài nắng kéo dài, nhất là giữa trưa; đội nón rộng vành và mặc đồ rộng; luôn luôn mang theo nước khi đi ngoài nắng; Sử dụng dụng cụ bảo vệ như dù (tốt hơn nếu sử dụng dù có chống tia UV/SPF).

Thủy đậu trong thai kỳ là vấn đề mẹ không nên xem nhẹ, vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi nếu không được theo dõi phù hợp. Vì vậy, trước khi mang thai, mẹ nên chủ động chuẩn bị tình trạng miễn dịch của cơ thể và tham khảo ý kiến bác sĩ để có kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm một vấn đề quan trọng khác mà mẹ bầu thường rất quan tâm đó là rạn nứt da, thường ở vùng bụng, mặt trong đùi và mông: mang thai vào mùa hè, nhất là thai từ tháng thứ 6 trở đi có góp phần tăng nguy cơ rạn nứt da do yếu tố môi trường da phải tiếp xúc. Nhưng không phải mẹ bầu nào cũng bị. Điều đó có nghĩa còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác như cơ địa, yếu tố gia đình có người bị rạn nứt da, thay đổi nội tiết khi mang thai, căng da bụng quá mức khi tăng cân quá nhiều và/hoặc thai to, song thai hoặc đa thai, đa ối làm bụng căng quá mức; đôi khi do thay đổi yếu tố chun - dãn da ở một vài bệnh lý đặc thù của da.

Để giảm nguy cơ và giảm rạn nứt da thật sự, ngoài những biện pháp nêu trên, mẹ bầu có thể sử dụng các loại giữ ẩm da và kem chống nắng không ảnh hưởng thai nhi, kiểm soát cân nặng nhưng vẫn ăn những thực phẩm giàu vitamin E như: cải bó xôi (rau bina), dầu mầm lúa mì, hạt hướng dương, hạnh nhân; và giàu Omega 3 như: cá hồi, cá thu, cá trích; ăn nhiều trái cây như: cam, việt quất, nho, cherry, bơ hoặc nước ép trái cây… Mẹ bầu lưu ý không gãi khi bị ngứa mà nên đi tắm hoặc lau mát. Không sử dụng băng ép bụng như nhiều người hay khuyên vì không hiệu quả mà còn có thể ảnh hưởng thai nhi.

Thẻ Sản khoa 315 như một “trợ lý sức khỏe” với lộ trình chăm sóc thai kỳ trọn gói, giúp mẹ chủ động theo dõi hành trình mang thai và an tâm không bỏ lỡ các mốc thăm khám quan trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, nếu các mẹ bầu hiểu rõ những nội dung trên và áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, cùng với việc tuân thủ tốt khám thai định kỳ - nơi có những bác sĩ chuyên khoa, tận tâm thì gần như mùa hè nắng nóng cũng không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ mẹ bầu cũng như ảnh hưởng thai nhi.

Hệ thống Y Tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/



Khoa Trần

