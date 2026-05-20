Hơn 1.500 chuyên gia dự Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc

Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9 (NCAD 2025) từ ngày 21 đến 23-5-2026 tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ da liễu trong nước và quốc tế.

Hội nghị do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo ngành y tế địa phương, cùng đông đảo chuyên gia da liễu đến từ nhiều quốc gia.

Đây là một trong những sự kiện chuyên môn thường niên lớn nhất của ngành da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam. Năm nay, hội nghị diễn ra với 22 phiên khoa học và hơn 80 báo cáo chuyên sâu, trong đó có 7 báo cáo quốc tế từ các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Nội dung khoa học tập trung vào các xu hướng mới như đa liệu pháp và cá thể hóa điều trị. Nhiều báo cáo cập nhật các tiến bộ trong chống lão hóa da, tái cấu trúc da, cũng như ứng dụng các công nghệ hiện đại như laser, HA và botox trong điều trị và thẩm mỹ da.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu và thực hành.

"Chúng tôi hướng tới việc cập nhật các tiến bộ dựa trên bằng chứng lâm sàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng điều trị và thẩm mỹ da tại Việt Nam"- PGS Doanh nhấn mạnh.

Với định hướng tăng cường yếu tố thực hành và ứng dụng, hội nghị tạo cơ hội để các bác sĩ, chuyên gia trong nước tiếp cận các công nghệ mới, trao đổi chuyên môn và hội nhập với xu hướng phát triển của ngành da liễu thẩm mỹ thế giới.