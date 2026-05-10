Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Nhân dịp Ngày của Mẹ, Garmin ra mắt chiến dịch Women of Endurance nhằm tôn vinh phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ - những "vận động viên sức bền" trong cuộc sống thường nhật.





Thông qua chiến dịch này, Garmin mong muốn mở rộng khái niệm "sức bền" dưới góc nhìn gần gũi hơn, không chỉ là khả năng chinh phục những thử thách thể chất, mà còn là sự bền bỉ cả về tinh thần của phụ nữ trong cuộc sống thường nhật.

Để kể lại hành trình ấy qua góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc hơn, Garmin đã hợp tác cùng nữ họa sĩ Chouyi - nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách nét vẽ phóng khoáng, bảng màu rực rỡ và thế giới hình ảnh giàu trí tưởng tượng. Các tác phẩm của cô từng được trưng bày tại Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Canada và Trung Quốc, đồng thời hợp tác cùng nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Thông qua loạt tranh minh họa, Chouyi tái hiện chân thực những khoảnh khắc quen thuộc trong đời sống của người mẹ: từ bế con leo cầu thang, chạy theo con trong giờ ăn đến trở về nhà sau một ngày dài với hàng loạt trách nhiệm nối tiếp nhau.

Qua ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc, Women of Endurance khắc họa chân thực hành trình âm thầm nhưng đầy bền bỉ của phụ nữ trong cuộc sống hằng ngày, nơi họ liên tục chăm sóc cho những người xung quanh nhưng đôi khi quên mất việc lắng nghe chính cơ thể mình.

Các thiết bị đeo Garmin đóng vai trò như người bạn đồng hành hằng ngày dựa trên nền tảng khoa học sức khỏe, tích hợp các chỉ số như biến thiên nhịp tim (HRV), mức độ căng thẳng và chất lượng giấc ngủ vào năng lượng cơ thể - thang điểm trực quan giúp định lượng mức năng lượng của cơ thể. Từ đó, phụ nữ có thể chủ động nhận biết khi nào cơ thể đang cần nghỉ ngơi, phục hồi hoặc tái tạo năng lượng để duy trì trạng thái cân bằng bền vững hơn mỗi ngày.

Garmin khuyến khích phụ nữ tận dụng dữ liệu từ thiết bị đeo để xây dựng nhịp phục hồi cá nhân hóa thông qua 5 cách tiếp cận chính: Nhận diện giấc ngủ gián đoạn; theo dõi mức độ căng thẳng; theo dõi khả năng phục hồi và miễn dịch; quan sát thói quen ăn uống; duy trì nghỉ ngơi chủ động.

Thông qua Women of Endurance, Garmin muốn gửi gắm một lời nhắc ý nghĩa nhân Ngày của Mẹ: sức bền của phụ nữ không chỉ nằm ở việc họ có thể làm được bao nhiêu điều cùng lúc, mà còn ở khả năng tiếp tục mạnh mẽ mỗi ngày dù luôn âm thầm tiêu hao năng lượng.

Và để tiếp tục hành trình ấy một cách bền vững, họ cũng xứng đáng được lắng nghe, chăm sóc và phục hồi nhiều hơn - bắt đầu từ chính cơ thể mình.