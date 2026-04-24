Metlife Foundation hỗ trợ hai tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam

Chương trình có ngân sách hơn 6,5 triệu USD được triển khai trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, nhằm hỗ trợ các sáng kiến giải quyết những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng.

Chương trình CIGP có sự tham gia của đội ngũ nhân viên BIDV MetLife 2

Thông qua việc tập trung vào các vấn đề cấp thiết, chương trình hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ và nguồn lực thiết yếu, giúp người dân xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và tăng cường khả năng thích ứng trước những biến động. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của MetLife và MetLife Foundation trong việc đồng hành cùng cộng đồng, hướng tới một tương lai với nhiều cơ hội phát triển hơn.

Ra mắt từ năm 2023 và mở rộng toàn cầu vào năm 2025, CIGP hỗ trợ các tổ chức với các giải pháp tập trung vào an ninh lương thực, sức khỏe tinh thần, môi trường và phát triển cộng đồng bền vững. Trong đợt tài trợ năm nay, hơn 100 tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu đã được lựa chọn. Riêng tại Việt Nam, hai tổ chức tiêu biểu nhận tổng mức tài trợ 150.000 USD (khoảng 3,7 tỉ đồng), bao gồm:

Vietnam Foodbanking Network, với sáng kiến "Nourish Vietnam", tập trung hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc cung cấp bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, hỗ trợ khẩn cấp về lương thực và triển khai các chương trình giáo dục dinh dưỡng trong cộng đồng;

Vietnam and Friends, với dự án nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, thông qua giáo dục về nước sạch và vệ sinh môi trường, hướng tới việc cung cấp nguồn nước sạch và nâng cao nhận thức cho hơn 3.000 học sinh và giáo viên tại các trường học.

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ vui mừng khi được đồng hành cùng các tổ chức nhận tài trợ từ MetLife Foundation trong việc triển khai những sáng kiến ý nghĩa tại Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, BIDV MetLife mong muốn góp phần lan tỏa các giá trị tích cực, hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tương tự các năm trước, chương trình CIGP có sự tham gia của đội ngũ nhân viên MetLife trên toàn cầu trong quá trình đánh giá và lựa chọn các tổ chức nhận tài trợ.