Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Mới đây, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Bảo Lộc (Lâm Đồng), đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao Việt Nam 2026 đã chính thức diễn ra trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, lãnh đạo địa phương, doanh nhân, nghệ sĩ cùng các đơn vị truyền thông.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, khách mời và các thí sinh chụp hình lưu niệm tổng kết đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B’Lao – Việt Nam 2026.

Chương trình do Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân làm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng một sân chơi văn hóa-nghệ thuật-cộng đồng, đậm bản sắc vùng đất Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Cuộc thi được tổ chức bởi Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Tuổi Trẻ phối hợp cùng Chi hội Giáo dục Tâm Tài Đức trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông Miền Nam, Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực.

Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B’Lao – Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc chương trình tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng hành truyền thông cùng chương trình là Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông Miền Nam cùng Tạp chí Văn học Nghệ thuật Art Time.

Hoa hậu Phan Thị Thu Duyên - Doanh nhân trong giây phút đăng quang danh hiệu Hoa hậu Bảng A tại cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B’Lao – Việt Nam 2026. Đại diện trao giải gồm Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân và Nữ hoàng Bolero – Ca sĩ Thanh Ngân.

Với chủ đề gắn liền cùng hình ảnh "Hương trà – Sắc tơ" đặc trưng của vùng đất B'Lao, cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn hướng đến việc quảng bá văn hóa, du lịch, con người Bảo Lộc – Lâm Đồng; đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm cộng đồng của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Đêm Chung kết có sự tham dự của các lãnh đạo, đại biểu, khách mời danh dự, doanh nhân, nghệ sĩ, đại diện các tổ chức xã hội cộng đồng cùng đông đảo khán giả yêu mến chương trình.

Trong đêm thi, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: Áo dài, Vest, Dạ hội, Ứng xử nhằm đánh giá toàn diện về ngoại hình, thần thái, trí tuệ, kỹ năng sân khấu, nhân cách và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm của Hội đồng Giám khảo, những danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã chính thức được trao cho các thí sinh xuất sắc nhất.





KẾT QUẢ CHUNG CUỘC BẢNG A Hoa hậu: Phan Thị Thu Duyên Á hậu 1: Nguyễn Ngọc Trang Á hậu 1: Nguyễn Hoài Yến Linh Á hậu 2: Nguyễn Nữ Kim Vàng Á hậu 2: Trần Khiết Bội ━━━━━━━━━━━━━━━ BẢNG B Hoa hậu: Hoàng Thị Phương Á hậu 1: Nguyễn Thị Bé Ngọc Á hậu 1: Nguyễn Ngọc Thanh Thanh Á hậu 2: Nguyễn Ngọc Nương Á hậu 2: Võ Thị Thuỷ Tiên ━━━━━━━━━━━━━━━ Hoa hậu: Nguyễn Thị Thu Thư Á hậu 1: Lê Thị Trang Á hậu 1: Lê Thị Hồng Duyên Á hậu 2: Cao Phương Thảo Á hậu 2: Chu Thị Diệu Trang

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ - Nghệ sĩ Phi Thanh Vân chia sẻ mong muốn xây dựng Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao Việt Nam trở thành một hoạt động văn hóa – nghệ thuật – cộng đồng mang tính lan tỏa, góp phần kết nối doanh nhân, nghệ sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội và phụ nữ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ban Tổ chức cũng kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng để những mùa tiếp theo có thể quay trở lại Bảo Lộc – Lâm Đồng với quy mô ngày càng chuyên nghiệp, ý nghĩa và giàu giá trị nhân văn hơn.

Khép lại đêm Chung kết Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B'Lao – Việt Nam 2026 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) là những dấu ấn đẹp về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cộng đồng.