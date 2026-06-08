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TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

8 tháng 6, 2026 | 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Đây là một bước tiến mới trong hành trình kết nối nghệ thuật Việt Nam với cộng đồng sáng tạo khu vực và thế giới.

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam - Ảnh 1.

Theo quyết định vừa được công bố từ Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế, TS - Nhà thiết kế (TS-NTK) Quỳnh Paris sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Asia Artpiad Committee Vietnam (AAC Vietnam), tổ chức thành viên của AAC quốc tế. Đây là một tổ chức được thành lập với sứ mệnh khôi phục tinh thần của "Thế vận hội Nghệ thuật" trong lịch sử, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển nghệ thuật trên toàn châu Á.

Trong vai trò mới, TS-NTK Quỳnh Paris sẽ trở thành cầu nối giữa các nghệ sĩ, giám tuyển, nhà quản lý văn hóa, tổ chức nghệ thuật và cộng đồng sáng tạo trong nước với mạng lưới quốc tế. Mục tiêu của AAC Vietnam là xây dựng một hệ sinh thái nghệ thuật không biên giới, nơi các giá trị sáng tạo được tôn vinh và lan tỏa rộng khắp.

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam - Ảnh 2.

Chia sẻ về sứ mệnh của AAC Việt Nam trong thời gian tới, Quỳnh Paris cho biết tổ chức sẽ tập trung vào việc trao quyền cho nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trên khắp Việt Nam; thúc đẩy tự do nghệ thuật, bình đẳng và sự đa dạng văn hóa; tạo ra nhiều cơ hội quốc tế thông qua các cuộc thi, triển lãm và chương trình hợp tác; đồng thời hỗ trợ các tài năng trẻ, các hệ sinh thái sáng tạo bền vững và kết nối nghệ thuật với nhân văn, đổi mới sáng tạo cũng như giao lưu văn hóa toàn cầu.

Một trong những hoạt động trọng điểm của AAC là tổ chức World Artpiad – Thế vận hội Nghệ thuật Thế giới, sân chơi quy mô quốc tế quy tụ nhiều lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, nghệ thuật 3D, tranh dân gian, nhiếp ảnh, thiết kế, Media Art, thủ công mỹ nghệ, truyện tranh, phê bình nghệ thuật và nghệ thuật hội tụ. Đây được xem là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận môi trường sáng tạo đa quốc gia, khẳng định tài năng và bản sắc văn hóa dân tộc trên trường quốc tế.

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam - Ảnh 3.

Nữ tiến sĩ tài hoa của ngành thời trang Việt.

Quỳnh Paris, tên thật là Nguyễn Quỳnh Như, từ lâu được biết đến là một trong những nhà thiết kế thời trang Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật trên thị trường quốc tế. Không chỉ đảm nhận vai trò Chủ tịch AAC Việt Nam, bà còn là Đại sứ Quốc tế của CICON Toàn cầu, Đại sứ Wlin Saigon, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Quốc tế IWEC, Cố vấn, Ban giám khảo, nhiều chương trình nghành thời trang trong các trường Đại học, đồng thời là nhà thiết kế thời trang quốc tế tiên phong đưa xu hướng thời trang Việt xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Tuần lễ Thời trang Paris.

Sở hữu nền tảng học vấn và nghệ thuật đa dạng, Quỳnh Paris tốt nghiệp Học viện Thời trang Quốc tế Mod'Art Paris và từng học hệ 11 năm Nhạc viện TPHCM. Trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, bà từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như nghệ sĩ violin, dancer, họa sĩ, người mẫu và chuyên viên thẩm mỹ. Chính sự trải nghiệm phong phú này đã tạo nên phong cách sáng tạo đa chiều và giàu bản sắc trong các thiết kế của bà.

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam - Ảnh 4.

Trong sự nghiệp, Quỳnh Paris đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như Top 5 Giải thưởng Thời trang châu Á, Top 10 "The Best Design" dành cho nhà thiết kế thời trang tại Mỹ, đồng thời được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành thời trang cao cấp châu Á.

Bên cạnh các thiết kế dành cho doanh nhân, đồng phục trường học và nhiều ngành nghề khác nhau, bà còn tham gia thiết kế trang phục cho điện ảnh, nhạc kịch, xiếc và các chương trình nghệ thuật tại Việt Nam, châu Á, châu Âu và Mỹ.

Nhiều bộ sưu tập của Quỳnh Paris đã tạo được tiếng vang lớn như "Áo dài Sen" tại Festival Huế, "Phương Đông Lối", "Thiên Nhiên Kỳ Ảo – Lá Thay Mùa" trình diễn tại Paris, "Nhìn Về Tương Lai", hay "Purity" được giới thiệu tại Style Fashion Week Los Angeles.

Việc được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của TS-NTK Quỳnh Paris trong lĩnh vực nghệ thuật và thời trang, mà còn mở ra cơ hội để nghệ thuật Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động giao lưu quốc tế.

P.Nguyễn

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