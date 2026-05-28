English 1 mở rộng sang Việt Nam khi nhu cầu học tiếng Anh tăng mạnh

Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm củng cố sự hiện diện của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á.

Giai đoạn triển khai ban đầu của English 1 bao gồm các trung tâm đào tạo tiếng Anh dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tập trung tại hai thành phố trọng điểm là TPHCM và Hà Nội thông qua hình thức hợp tác cấp phép với những đối tác bản địa.

"Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động nhất tại Đông Nam Á, được hỗ trợ bởi các nền tảng kinh tế vững chắc và cam kết rõ ràng trong việc phát triển nguồn nhân lực", ông Matthew Kenley, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á của English 1, cho biết.

Với nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu về lực lượng lao động có khả năng tiếng Anh tốt ngày càng cao, lĩnh vực giáo dục mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong phân khúc khách hàng gia đình tại các đô thị. Trong bối cảnh đó, đây là cơ hội lớn để English 1 đóng góp vào hệ sinh thái giáo dục của Việt Nam thông qua phương pháp học tập có cấu trúc và được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Trực thuộc Tập đoàn Edprima có trụ sở tại Thụy Sĩ, English 1 là thành viên của mạng lưới giáo dục toàn cầu với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chương trình giảng dạy và học tập trải nghiệm. Tập đoàn hiện đang vận hành hơn 300 trung tâm đào tạo khắp châu Á. Mỗi trung tâm của English 1 đều được thiết kế chú trọng vào trẻ em, với không gian an toàn, thân thiện và truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh xây dựng sự tự tin song hành cùng kỹ năng ngôn ngữ…

Bà Aida Pérez, Giám đốc Sáng tạo của Tập đoàn Edprima, nhấn mạnh rằng tại Việt Nam, cũng như tại mọi thị trường mà English 1 hiện diện, niềm tin của phụ huynh được hình thành ngay từ khoảnh khắc con trẻ bước vào trung tâm.

Trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường, English 1 tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư và đơn vị vận hành địa phương có cùng tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển lĩnh vực giáo dục. Mô hình này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các trung tâm đào tạo, đồng thời đảm bảo tính phù hợp cao với đặc thù địa phương trong quá trình thực hiện.