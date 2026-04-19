GSK đẩy mạnh phòng ngừa RSV cho nhóm nguy cơ cao

Theo Tổ chức Y tế thế giới, RSV là virus đặc hiệu gây bệnh ở người, tấn công các tế bào dọc đường hô hấp từ mũi đến phổi. Tác nhân này có thể gây ra nhiều mức độ bệnh, từ nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. RSV có thể gặp ở mọi lứa tuổi và tái nhiễm nhiều lần trong đời.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo khoa học về dự phòng RSV cho người lớn tuổi và người có bệnh lý nền

PGS-TS Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi mắc RSV. Đặc biệt, những người có bệnh nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay suy tim sung huyết thường ghi nhận kết cục lâm sàng nặng hơn.

Các chuyên gia cũng cảnh báo RSV có thể gây nhiều biến chứng kéo dài ở nhóm nguy cơ cao, nhất là người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Đáng chú ý, ở người lớn tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nhập viện do nhiễm RSV.

Toàn cảnh hội thảo khoa học về tác động của RSV trên người lớn tuổi và người có bệnh lý nền tại Việt Nam

Dù vậy, gánh nặng bệnh tật do RSV ở người lớn tuổi hiện vẫn bị đánh giá thấp. PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhấn mạnh cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, trong đó có tiêm vắc-xin cho người lớn, đặc biệt là nhóm có bệnh nền. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh và nâng cao chất lượng sống.

Hiện nhiều tổ chức y tế trong và ngoài nước đã khuyến cáo tiêm vắc-xin RSV cho người từ 60 tuổi trở lên. Đại diện GSK cho biết các giải pháp vắc-xin dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến đang mở ra bước tiến mới trong phòng ngừa RSV, hướng tới bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi dễ tổn thương.