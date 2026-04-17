Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Trong hai ngày 16 và 17-4, Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức chuỗi sự kiện "Proud Hearts – Từ trái tim đến trái tim" tại Grand Plaza (Hà Nội), thu hút hơn 400 đại lý, đối tác cùng đội ngũ dược sĩ, bác sĩ và các nhà thuốc trên toàn quốc.

Chương trình gồm giải đấu pickleball "Proud Hearts Championship", lễ ra mắt sản phẩm Nebiolina và đêm tiệc vinh danh "Proud Hearts Night". Trong đó, giải pickleball là điểm nhấn khi được lồng ghép hoạt động gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo, phối hợp cùng Quỹ "Trái tim cho em" (Đài Truyền hình Việt Nam).

Theo ban tổ chức, mỗi người tham dự và mỗi trận đấu thuộc hai hạng A1, A2 đều đóng góp kinh phí cho chương trình. Tổng số tiền quyên góp dự kiến đạt 300 triệu đồng, đủ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 6 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đại diện Công ty TNHH Dược Hunmed cho biết đây là lần đầu doanh nghiệp tổ chức giải thể thao gắn với hoạt động thiện nguyện quy mô toàn quốc. Trong thời gian tới, công ty đặt mục tiêu duy trì mô hình này như một hoạt động thường niên, đồng thời đang làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để cam kết tài trợ lâu dài cho Quỹ "Trái tim cho em".

Pickleball được chọn nhờ độ phổ biến cao, đặc biệt trong cộng đồng dược sĩ, nhà thuốc và cửa hàng mẹ - bé, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tăng kết nối, lan tỏa thông điệp nhân văn.

Chuỗi sự kiện cũng đánh dấu bước đi chiến lược của Hunmed trong củng cố hệ sinh thái đối tác, mở rộng lĩnh vực mẹ - bé, đồng thời góp phần mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ em kém may mắn.