Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (xã Quảng Oai), nơi đang chăm sóc gần 130 trẻ khuyết tật nặng, đều đặn mỗi tháng lại đón một nhóm y bác sĩ đến thăm khám.



Từ năm 2023, đội ngũ bác sĩ của Nha khoa Như Ngọc (Hà Nội) duy trì hoạt động khám, điều trị răng miệng miễn phí cho các em. Mỗi đợt, nhóm khám cho khoảng 15-20 trẻ, ưu tiên các trường hợp có vấn đề răng miệng do giáo viên đề xuất.

Đại diện nhóm cho biết với những ca không thể xử lý tại chỗ, các em sẽ được đưa về phòng khám để tiếp tục điều trị, toàn bộ chi phí đều được hỗ trợ.

Không chỉ khám chữa bệnh, các bác sĩ còn đồng hành cùng trung tâm trong các dịp đặc biệt như Tết Trung thu, mang theo quà tặng nhỏ nhằm động viên tinh thần, giúp các em giảm mặc cảm và hòa nhập tốt hơn.

Theo giáo viên tại trung tâm, việc chăm sóc trẻ khuyết tật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu, khi mỗi em có tình trạng sức khỏe và khả năng khác nhau. Sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân giúp nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục.



GS-TS Võ Trương Như Ngọc, cố vấn chuyên môn Nha khoa Như Ngọc, cho biết chính sự tin tưởng của thầy cô và nụ cười của các em sau điều trị là động lực để đội ngũ duy trì hoạt động thiện nguyện.

Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần xã hội hóa y tế, chung tay chăm sóc sức khỏe cho nhóm yếu thế, phù hợp định hướng tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

