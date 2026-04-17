Ca sĩ Khánh Anh chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 giải đáp thắc mắc xung quanh bệnh tay chân miệng.

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Hơn 400 dược sĩ, bác sĩ, nhà thuốc và đối tác tham gia sự kiện “Proud Hearts 2026”, chung tay gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Mỗi tháng, một nhóm bác sĩ nha khoa đến khám, điều trị miễn phí và tặng quà, góp phần chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm động lực cho các em.

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng với Hội Ung thư Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi.

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Hoa hậu Điện ảnh Dạ Minh Châu vừa tham gia chương trình mổ mắt từ thiện, mang lại ánh sáng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.

Galaxy A57 5G: Màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và AI trong thực tế dùng như thế nào?

Galaxy A57 5G: Màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và AI trong thực tế dùng như thế nào?

Ba yếu tố người dùng Galaxy A37 5G cảm nhận rõ nhất mỗi ngày: màn hình Super AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh sạc nhanh 45W và bộ tính năng AI thực dụng từ Samsung.

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Ban Tổ chức chương trình ARTPIAD sẽ tổ chức họp báo công bố dự án nghệ thuật mang tầm vóc châu Á – ARTPIAD và công bố Ủy viên cống hiến đầu tiên tại Việt Nam.

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Ca - nhạc sĩ Cindy Trần ra mắt cùng lúc 3 MV mới, trong đó có 2 bài hát do cô sáng tác và 1 bài của nhạc sĩ Hoài An.

Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình đào tạo tài chính ứng dụng.

Khắc dấu Vũ An - Giải pháp dịch vụ khắc dấu chữ ký uy tín, giá rẻ tối ưu chi phí

Khắc dấu Vũ An - Giải pháp dịch vụ khắc dấu chữ ký uy tín, giá rẻ tối ưu chi phí

Khắc dấu Vũ An mang đến lựa chọn khắc dấu giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp.

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Sau chiến dịch sinh nhật lần thứ 14 của Lazada, hệ thống gian hàng chính hãng (LazMall) tăng trưởng doanh số (GMV) gấp 15 lần so với ngày thường.

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Sự kết hợp giữa ban công xanh và hệ thống rèm vải sợi tự nhiên không chỉ là trang trí, mà còn giúp xoa dịu tâm trí cho gia chủ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

Diptyque là một trong những thương hiệu nước hoa hiếm hoi giữ được sự thanh lịch rất riêng mà không cần đi theo lối phô trương.

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

Delina, Valaya, Oriana hay Meliora là những cái tên thường được nhắc đến khi người dùng tìm một chai nước hoa nữ đẹp, sang và dễ để lại ấn tượng.

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc, ông Park Bong-Kyu đại diện tổ chức CICON quốc tế, trao cúp vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam xuất sắc.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

DanaSEO đơn vị mang đến dịch vụ quảng cáo Google chuyên nghiệp, giúp tối ưu ngân sách và gia tăng chuyển đổi thực tế.

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Với nhu cầu ngày càng cao, việc lựa chọn một spa uy tín, chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Generali Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella.

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và Pfizer Việt Nam, vừa tổ chức hội nghị “Hành trình miễn dịch trọn đời — Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức” tại Gia Lai.

Ca sĩ Khánh Anh chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà

17 tháng 4, 2026 | 15:53

Ca sĩ Khánh Anh đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật tại Việt Nam bằng một bộ ảnh thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đây là màn "chào sân" ấn tượng và cách trở lại với nghệ thuật đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi trở về quê hương.

Ca sĩ Khánh Anh: "Chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà" - Ảnh 1.

Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách street style hiện đại, nhưng gây chú ý đặc biệt bởi cách thiết kế tinh tế, thanh lịch. Là người yêu thích thời trang và luôn tìm kiếm sự đổi mới, Khánh Anh cho biết việc lựa chọn phong cách đường phố không chỉ để làm mới hình ảnh mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc rất đời thường tại TPHCM – nơi cô dành nhiều tình cảm đặc biệt. "Tôi muốn ghi lại những ký ức giản dị, yêu từng nhịp sống của thành phố này theo cách gần gũi nhất" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Khánh Anh: "Chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà" - Ảnh 2.

Song song với việc xây dựng hình ảnh, Khánh Anh cũng đang tích cực chuẩn bị cho sự trở lại âm nhạc. Cô tiết lộ đã hoàn thành một số sản phẩm mới, chủ yếu là các ca khúc cover được làm mới phần hòa âm theo xu hướng hiện đại, nhằm tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đang hợp tác với các nhạc sĩ để tìm kiếm những sáng tác phù hợp, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian tới.

Sau gần 10 năm xa quê, Khánh Anh thừa nhận âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất thôi thúc cô quay về. Trung thành với dòng nhạc ballad sâu lắng, nữ ca sĩ cho biết mỗi lần thể hiện một ca khúc giàu cảm xúc, cô như được sống trọn vẹn trong câu chuyện của nhân vật, hòa mình vào từng giai điệu.

Ca sĩ Khánh Anh: "Chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà" - Ảnh 3.

Trở lại Việt Nam lần này, Khánh Anh không giấu được sự xúc động khi đứng trên sân khấu quen thuộc. Trong một đêm diễn tại phòng trà trên đường Phạm Ngọc Thạch, trước gần 200 khán giả, những ký ức cũ bất chợt ùa về khiến cô không khỏi nghẹn ngào. "Tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ những đêm diễn liên tục ngày xưa. Những tràng pháo tay sau mỗi ca khúc thực sự khiến tôi hạnh phúc" - cô bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, Khánh Anh đánh giá thị trường âm nhạc Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, năng động. Cô dành sự trân trọng và cho rằng đó là nguồn cảm hứng để bản thân không ngừng học hỏi và hoàn thiện.

Trước câu hỏi liệu có quá muộn để quay lại với âm nhạc, Khánh Anh thẳng thắn chia sẻ: "Âm nhạc và cảm xúc không có giới hạn về tuổi tác. Mỗi nghệ sĩ đều có ánh sáng riêng, quan trọng là mình còn đam mê và nghiêm túc với lựa chọn của mình". Với Khánh Anh, hành trình trở lại không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn hơn với nghệ thuật. "Đến một ngày nào đó khi không còn hát được nữa, tôi có thể nhìn lại những sản phẩm của mình và mỉm cười vì đã từng sống hết mình. Đó sẽ là những kỷ niệm quý giá, để không phải nói hai chữ 'giá như'" - nữ ca sĩ xúc động.

Ca sĩ Khánh Anh: "Chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà" - Ảnh 4.

Sự trở lại của Khánh Anh, cùng hình ảnh mới mẻ và tinh thần nghệ thuật nghiêm túc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dấu ấn đáng chú ý trong thời gian tới.

Costume: LESPOIR

Photography: Lê Thiện Viễn

Make up Artist: Trần Ngọc Ánh

Hair: Kieu Kieu


P.Nguyễn

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Bí mật chưa từng kể của ca sĩ Tuấn Kha - Em trai ca sĩ Lân Nhã

Với chất giọng trầm, ấm, nội lực, khá giống anh trai là ca sĩ Lân Nhã - ca sĩ Trần Tuấn Kha đang tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hoa hậu Dạ Minh Châu bứt phá với loạt dự án nghệ thuật đầu năm 2026

Hoa hậu Dạ Minh Châu bứt phá với loạt dự án nghệ thuật đầu năm 2026

Mở đầu năm 2026 đầy khởi sắc, Dạ Minh Châu gây chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật và sự kiện lớn.

Ca sĩ Thạch Dũng lần đầu tổ chức liveshow "Mùa Xuân trên quê hương"

Ca sĩ Thạch Dũng lần đầu tổ chức liveshow "Mùa Xuân trên quê hương"

Vừa qua, tại sân khấu Kim Thái Hoàng, ca sĩ Thạch Dũng (Giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2025) tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Á hậu Ánh Quyên làm Trưởng Ban Tổ chức Mister Cosmopolitan 2026 tại Việt Nam

Á hậu Ánh Quyên được Chủ tịch cuộc thi Mister Cosmopolitan giao đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ chức giải Mister Cosmopolitan 2026.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 giải đáp thắc mắc xung quanh bệnh tay chân miệng.

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Hơn 400 dược sĩ, bác sĩ, nhà thuốc và đối tác tham gia sự kiện “Proud Hearts 2026”, chung tay gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Mỗi tháng, một nhóm bác sĩ nha khoa đến khám, điều trị miễn phí và tặng quà, góp phần chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm động lực cho các em.

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng với Hội Ung thư Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi.

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan với "bệnh quen mà lạ"

BS.CK1 Lưu Quế Chi – Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng khối Nhi thuộc Hệ Thống Y Tế Nhi Đồng 315 giải đáp thắc mắc xung quanh bệnh tay chân miệng.

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Công ty TNHH Dược Hunmed tổ chức giải pickleball gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Hơn 400 dược sĩ, bác sĩ, nhà thuốc và đối tác tham gia sự kiện “Proud Hearts 2026”, chung tay gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Nha khoa Như Ngọc khám, điều trị miễn phí cho trẻ khuyết tật

Mỗi tháng, một nhóm bác sĩ nha khoa đến khám, điều trị miễn phí và tặng quà, góp phần chăm sóc sức khỏe, tiếp thêm động lực cho các em.

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

Bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng với Hội Ung thư Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư phổi.

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Hoa hậu Điện ảnh Dạ Minh Châu vừa tham gia chương trình mổ mắt từ thiện, mang lại ánh sáng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.

Galaxy A57 5G: Màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và AI trong thực tế dùng như thế nào?

Galaxy A57 5G: Màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và AI trong thực tế dùng như thế nào?

Ba yếu tố người dùng Galaxy A37 5G cảm nhận rõ nhất mỗi ngày: màn hình Super AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh sạc nhanh 45W và bộ tính năng AI thực dụng từ Samsung.

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Ban Tổ chức chương trình ARTPIAD sẽ tổ chức họp báo công bố dự án nghệ thuật mang tầm vóc châu Á – ARTPIAD và công bố Ủy viên cống hiến đầu tiên tại Việt Nam.

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Ca - nhạc sĩ Cindy Trần ra mắt cùng lúc 3 MV mới, trong đó có 2 bài hát do cô sáng tác và 1 bài của nhạc sĩ Hoài An.

Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình đào tạo tài chính ứng dụng.

Khắc dấu Vũ An - Giải pháp dịch vụ khắc dấu chữ ký uy tín, giá rẻ tối ưu chi phí

Khắc dấu Vũ An - Giải pháp dịch vụ khắc dấu chữ ký uy tín, giá rẻ tối ưu chi phí

Khắc dấu Vũ An mang đến lựa chọn khắc dấu giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp.

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Sau chiến dịch sinh nhật lần thứ 14 của Lazada, hệ thống gian hàng chính hãng (LazMall) tăng trưởng doanh số (GMV) gấp 15 lần so với ngày thường.

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.