Ca sĩ Khánh Anh chọn dòng nhạc Ballad sau 10 năm xa quê nhà

Đây là màn "chào sân" ấn tượng và cách trở lại với nghệ thuật đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi trở về quê hương.

Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách street style hiện đại, nhưng gây chú ý đặc biệt bởi cách thiết kế tinh tế, thanh lịch. Là người yêu thích thời trang và luôn tìm kiếm sự đổi mới, Khánh Anh cho biết việc lựa chọn phong cách đường phố không chỉ để làm mới hình ảnh mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc rất đời thường tại TPHCM – nơi cô dành nhiều tình cảm đặc biệt. "Tôi muốn ghi lại những ký ức giản dị, yêu từng nhịp sống của thành phố này theo cách gần gũi nhất" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Song song với việc xây dựng hình ảnh, Khánh Anh cũng đang tích cực chuẩn bị cho sự trở lại âm nhạc. Cô tiết lộ đã hoàn thành một số sản phẩm mới, chủ yếu là các ca khúc cover được làm mới phần hòa âm theo xu hướng hiện đại, nhằm tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đang hợp tác với các nhạc sĩ để tìm kiếm những sáng tác phù hợp, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian tới.

Sau gần 10 năm xa quê, Khánh Anh thừa nhận âm nhạc vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất thôi thúc cô quay về. Trung thành với dòng nhạc ballad sâu lắng, nữ ca sĩ cho biết mỗi lần thể hiện một ca khúc giàu cảm xúc, cô như được sống trọn vẹn trong câu chuyện của nhân vật, hòa mình vào từng giai điệu.

Trở lại Việt Nam lần này, Khánh Anh không giấu được sự xúc động khi đứng trên sân khấu quen thuộc. Trong một đêm diễn tại phòng trà trên đường Phạm Ngọc Thạch, trước gần 200 khán giả, những ký ức cũ bất chợt ùa về khiến cô không khỏi nghẹn ngào. "Tôi nhớ sân khấu, nhớ khán giả, nhớ những đêm diễn liên tục ngày xưa. Những tràng pháo tay sau mỗi ca khúc thực sự khiến tôi hạnh phúc" - cô bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, Khánh Anh đánh giá thị trường âm nhạc Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng, năng động. Cô dành sự trân trọng và cho rằng đó là nguồn cảm hứng để bản thân không ngừng học hỏi và hoàn thiện.

Trước câu hỏi liệu có quá muộn để quay lại với âm nhạc, Khánh Anh thẳng thắn chia sẻ: "Âm nhạc và cảm xúc không có giới hạn về tuổi tác. Mỗi nghệ sĩ đều có ánh sáng riêng, quan trọng là mình còn đam mê và nghiêm túc với lựa chọn của mình". Với Khánh Anh, hành trình trở lại không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là cơ hội để sống trọn vẹn hơn với nghệ thuật. "Đến một ngày nào đó khi không còn hát được nữa, tôi có thể nhìn lại những sản phẩm của mình và mỉm cười vì đã từng sống hết mình. Đó sẽ là những kỷ niệm quý giá, để không phải nói hai chữ 'giá như'" - nữ ca sĩ xúc động.

Sự trở lại của Khánh Anh, cùng hình ảnh mới mẻ và tinh thần nghệ thuật nghiêm túc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dấu ấn đáng chú ý trong thời gian tới.

Costume: LESPOIR Photography: Lê Thiện Viễn Make up Artist: Trần Ngọc Ánh Hair: Kieu Kieu



