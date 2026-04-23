LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên tích hợp Thunderbolt™ 5 tại Việt Nam

LG UltraFine™ evo 6K – giải phóng quyền năng nguyên bản

Đây là mảnh ghép đầu tiên mang thương hiệu UltraFine evo, dải màn hình cao cấp mới của LG. Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia dựng phim, thiết kế đồ họa và những nhà sáng tạo nội dung thường xuyên phải xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Chất lượng hiển thị chuẩn studio

Phát triển từ thương hiệu LG UltraFine với màn hình 5K2K, UltraFine evo 6K là bước nâng cấp với hiệu năng ấn tượng để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới sáng tạo chuyên nghiệp.

Tấm nền 32 inch 6K HiDPI với mật độ điểm ảnh lên đến 224 PPI giúp tái hiện các chi tiết thị giác chuẩn xác. Để đạt chuẩn màu studio, màn hình đã được cân chỉnh màu sắc từ nhà máy để đồng bộ hoàn hảo với hệ điều hành macOS, bao phủ 98% dải màu DCI-P3 và 99,5% Adobe RGB, đảm bảo khả năng tái tạo màu trung thực tuyệt đối cho các tác vụ hậu kỳ, chỉnh sửa ảnh và in ấn. Hơn thế nữa, việc đạt chuẩn VESA DisplayHDR™ 600 giúp thiết bị luôn duy trì độ sáng ổn định và sắc độ chân thực. LG còn mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng Mac với tính năng Studio Mode gồm ba tùy chọn màu sắc cài đặt sẵn dành riêng cho thiết bị Mac.

Mở rộng không gian làm việc với Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™ evo 6K dẫn đầu thị trường với cổng Thunderbolt™ 5 cho băng thông 80Gbps

Với độ phân giải 6K, 32U990A mang đến số lượng điểm ảnh gấp 2,56 lần so với màn hình UHD 4K (3.840 x 2.160). Khi thiết lập chế độ màn hình kép, người dùng sẽ sở hữu một không gian làm việc rộng lớn, gấp gần 5 lần so với một màn hình 4K thông thường. Thông qua chuẩn Thunderbolt™, màn hình hỗ trợ kết nối nối tiếp (daisy chain) nhiều màn hình 6K chỉ với một sợi cáp duy nhất, giúp tối ưu hóa luồng công việc.

UltraFine evo 6K còn có thể đóng vai trò như một trung tâm chuyển đổi với KVM switch tích hợp, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa thiết bị Mac và Windows. Đáng chú ý, Thunderbolt™ 5 biến màn hình trở thành một trạm kết nối đa năng tốc độ cao cho ổ cứng SSD, eGPU và các thiết bị ngoại vi khác. Với tốc độ truyền tải dữ liệu một chiều lên đến 120Gbps – nhanh gấp 3 lần Thunderbolt 4, thiết bị hỗ trợ xuất video 4K theo thời gian thực và truyền tải tệp video 8K RAW nhanh chóng. Đây là lợi thế lớn cho các tác vụ dựng phim và nâng cấp hình ảnh (upscaling) bằng các công cụ AI.

Tối giản kết nối, tối đa hiệu suất làm việc

Sự thấu hiểu sâu sắc về hệ sinh thái sáng tạo còn được LG hiện thực hóa qua khả năng tương thích không ranh giới giữa hệ sinh thái macOS và Windows. Đối với người dùng Mac, UltraFine™ evo 6K mang đến trải nghiệm "Mac-coherent" thực thụ khi tích hợp tính năng Studio Mode giúp đồng bộ profile màu sắc hoàn hảo với MacBook, cùng tính năng M-Control cho phép điều chỉnh độ sáng và âm lượng trực tiếp từ bàn phím Magic Keyboard.

Để giải quyết bài toán hiệu suất khi chuyển đổi và điều khiển đồng thời cả Mac và PC Windows, bộ chuyển mạch KVM Switch tích hợp sẵn là giải pháp tối ưu, cho phép người dùng điều khiển đồng thời hai hệ thống máy tính chỉ bằng một bộ phím chuột duy nhất.

Trải nghiệm làm việc không giới hạn cùng KVM Switch

Thiết kế công thái học cho người dùng hiện đại

UltraFine evo 6K sở hữu vẻ ngoài ấn tượng với thiết kế tràn viền 4 cạnh. Chân đế công thái học cho phép người dùng tùy chỉnh độ nghiêng và hỗ trợ khả năng xoay dọc màn hình 90 độ, đáp ứng xu hướng biên tập các video định dạng dọc ngày càng phổ biến như YouTube Shorts hay Instagram Reels. Ngoài ra, việc sử dụng chuẩn kết nối Thunderbolt™ 5 cũng giúp giảm thiểu số lượng dây cáp, giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng.

Ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Công nghệ Thông tin, chia sẻ: "LG UltraFine evo 6K là giải pháp hiển thị đón đầu tương lai với chất lượng chạm ngưỡng hoàn hảo. Thiết bị này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp các chuyên gia sáng tạo làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và kiến tạo nên những tác phẩm xuất chúng nhất".

Màn hình LG UltraFine evo 6K hiện được phân phối trên website chính thức của LG và các nền tảng thương mại điện tử với mức giá bán lẻ đề xuất là 66.500.000 VNĐ kèm nhiều ưu đãi. Thông tin chi tiết về ưu đãi tại từng thời điểm và sản phẩm vui lòng tham khảo tại đây.