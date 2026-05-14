Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

Khán giả biết đến Giang Uyên qua những phiên livestream chỉn chu trên TikTok @uyenbe.iu, nơi một cô gái trẻ luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Nhưng phía sau ánh đèn livestream ấy lại là một Giang Uyên rất khác – giản dị, chân thành và luôn đau đáu với những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt, hành trình hỗ trợ bà con lũ lụt tại Lâm Giang năm 2024 đã khiến nhiều người xúc động khi nhìn thấy hình ảnh nữ idol trẻ tuổi không ngại gian khó, vượt những cung đường núi cheo leo để mang từng phần quà đến tận tay người dân.

Giang Uyên kể rằng, cô chưa từng nghĩ những chuyến thiện nguyện của mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Ban đầu, tất cả chỉ đơn giản xuất phát từ sự đồng cảm. Sau những giờ livestream, sau những công việc tất bật thường ngày, cô dành một phần doanh thu của mình để chuẩn bị quà cho bà con nghèo, cho trẻ em vùng cao hay những hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai. Với cô, kiếm được tiền từ sự yêu thương của khán giả thì cũng nên dùng một phần sự may mắn ấy để sẻ chia lại cho cộng đồng.

Đợt lũ lụt tại Lâm Giang năm 2024 là một trong những chuyến đi khiến cô nhớ mãi. Sau những cơn mưa kéo dài, nhiều hộ dân vùng cao rơi vào cảnh thiếu thốn, đường sá sạt lở khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Có những nơi ô tô hoàn toàn không thể vào được, cả đoàn phải dùng xe máy chạy trên những con đường mòn nhỏ nằm cheo leo giữa núi rừng. Con đường đất sau mưa trở nên trơn trượt, nhiều đoạn chỉ vừa đủ một chiếc xe đi qua, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Có lúc xe trượt bánh giữa đường núi, mọi người phải cùng nhau xuống đẩy xe để tiếp tục hành trình. Mệt có, sợ có, nhưng không ai muốn quay đầu vì phía trước vẫn còn bà con đang chờ.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất có lẽ không nằm trong những khung hình lộng lẫy trên livestream, mà là khoảnh khắc Giang Uyên mặc áo phông giản dị, quần jean bụi đường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn trao từng phần quà cho bà con vùng cao. Có cụ bà nắm chặt tay cô rồi bật khóc vì xúc động. Có em nhỏ ôm túi bánh vào lòng với ánh mắt sáng rực niềm vui. Những điều rất nhỏ thôi nhưng lại khiến trái tim người ta mềm lại giữa cuộc sống quá nhiều bộn bề.

Giang Uyên trao quà từ thiện, đối lập hoàn toàn nhưng đầy gắn kết với hình ảnh lộng lẫy thường ngày.

Giang Uyên chia sẻ rằng mỗi chuyến đi đều giúp cô sống chậm lại và biết trân trọng cuộc sống hơn. "Đi để thấy mình còn may mắn, và cũng đi để thấy ngoài kia còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Có những nơi bà con thiếu thốn đủ thứ, trẻ em đi học rất xa, đường lên núi cực kỳ khó khăn. Chỉ cần mình góp được một chút thôi cũng đã là điều đáng quý rồi" - cô tâm sự.

Điều đặc biệt ở Giang Uyên không chỉ là những chuyến thiện nguyện cá nhân, mà còn là cách cô kết nối cộng đồng của mình cùng lan tỏa sự tử tế. Từ những người theo dõi trên TikTok, bạn bè thân thiết cho đến các mạnh thường quân, tất cả dần trở thành một "đại gia đình" cùng nhau hướng về vùng sâu vùng xa. Có người góp vài thùng mì, có người gửi áo ấm cho trẻ em vùng cao, có người đơn giản chỉ xin được đồng hành để phụ khuân vác hàng hóa. Với Giang Uyên, điều hạnh phúc nhất không phải là bản thân làm được bao nhiêu, mà là ngày càng có nhiều người cùng nhau san sẻ yêu thương.

Giang Uyên với thần thái sang trọng, khẳng định vị thế một idol livestream đẳng cấp.

Cô cũng mong muốn dùng chính sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng sống tích cực đến giới trẻ. Không cần phải làm những điều quá lớn lao, chỉ cần biết yêu thương, biết cho đi và biết sống vì cộng đồng nhiều hơn một chút, xã hội sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. "Một người giúp thì chỉ được một chút. Nhưng nếu nhiều người cùng chung tay, yêu thương sẽ đi được rất xa" - cô nói.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nơi không ít người chọn tạo dựng hình ảnh bằng sự hào nhoáng hay những chiêu trò gây chú ý, Giang Uyên lại chọn cho mình con đường bền vững hơn: sống chân thành với khán giả, nghiêm túc với công việc và âm thầm cống hiến cho cộng đồng.

Có lẽ cũng vì thế mà cộng đồng theo dõi cô ngày càng văn minh và tích cực hơn. Họ không chỉ xem livestream để giải trí, mà còn nhìn thấy ở cô hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại – xinh đẹp, tự lập nhưng vẫn luôn giữ một trái tim ấm áp giữa cuộc đời.