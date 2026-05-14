Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Khoẻ - Đẹp 16:05

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:06

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 14:54

Chiến dịch khắc họa sự mệt mỏi vô hình trong hành trình làm mẹ qua nghệ thuật và dữ liệu từ thiết bị đeo Garmin.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 13:01

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Khoẻ - Đẹp 13:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Tiêu dùng thông minh 15:43

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Khoẻ - Đẹp 10:17

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Tiêu dùng thông minh 09:16

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:15

Ngày 6-5, Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) và Công ty CP Tasco Auto đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực di chuyển xanh.

OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 22:17

OPPO Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi flagship Find X9 Ultra và Find X9s tại sự kiện “Finding Hội An”.

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Bản lĩnh sống 14:07

Nghỉ hưu thường được xem là "đích đến an nhàn" sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ.

Grab dẫn đầu thị trường gọi đồ ăn, gọi xe trong khu vực Đông Nam Á

Grab dẫn đầu thị trường gọi đồ ăn, gọi xe trong khu vực Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 14:01

Trong lĩnh vực gọi xe theo yêu cầu, Grab vẫn giữ vững vị thế là ứng dụng được lựa chọn số một.

Top 8 nước hoa Gucci cho nữ được yêu thích nhất

Top 8 nước hoa Gucci cho nữ được yêu thích nhất

Tiêu dùng thông minh 17:58

Gucci không đi theo một kiểu mùi duy nhất, mà trải rộng từ hoa trắng nữ tính, hoa cỏ trẻ trung đến những mùi ấm, gợi cảm và cá tính hơn.

TCP Việt Nam lan tỏa giá trị bền vững vì nguồn nước

TCP Việt Nam lan tỏa giá trị bền vững vì nguồn nước

Khoẻ - Đẹp 16:58

Dự án “Chung tay vì nguồn nước sạch” với chuỗi hội thảo tại 5 địa phương, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước trong giới trẻ.

Top 8 nước hoa Giorgio Armani cho nữ thơm lâu và được yêu thích nhất

Top 8 nước hoa Giorgio Armani cho nữ thơm lâu và được yêu thích nhất

Tiêu dùng thông minh 16:57

Trong thế giới nước hoa nữ, Giorgio Armani, sang nhưng không phô, nữ tính nhưng vẫn có độ chỉn chu và khí chất.

40 quán ăn "trứ danh" của TP Cần Thơ được vinh danh

40 quán ăn "trứ danh" của TP Cần Thơ được vinh danh

Tiêu dùng thông minh 09:51

Grab Việt Nam vừa tổ chức chương trình vinh danh Quán "Trứ Danh" Cần Thơ, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026.

Giang Uyên: Nữ idol livestream xây dựng cộng đồng văn minh, mang yêu thương đến bà con vùng cao

14 tháng 5, 2026 | 18:01

Giang Uyên (Uyên Bê) không chỉ xây dựng một sự nghiệp rạng rỡ bằng nội lực của bản thân, mà còn dùng chính sức ảnh hưởng ấy để sưởi ấm những mảnh đời gian khó.

Khán giả biết đến Giang Uyên qua những phiên livestream chỉn chu trên TikTok @uyenbe.iu, nơi một cô gái trẻ luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Nhưng phía sau ánh đèn livestream ấy lại là một Giang Uyên rất khác – giản dị, chân thành và luôn đau đáu với những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa. 

Đặc biệt, hành trình hỗ trợ bà con lũ lụt tại Lâm Giang năm 2024 đã khiến nhiều người xúc động khi nhìn thấy hình ảnh nữ idol trẻ tuổi không ngại gian khó, vượt những cung đường núi cheo leo để mang từng phần quà đến tận tay người dân.

Giang Uyên kể rằng, cô chưa từng nghĩ những chuyến thiện nguyện của mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Ban đầu, tất cả chỉ đơn giản xuất phát từ sự đồng cảm. Sau những giờ livestream, sau những công việc tất bật thường ngày, cô dành một phần doanh thu của mình để chuẩn bị quà cho bà con nghèo, cho trẻ em vùng cao hay những hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai. Với cô, kiếm được tiền từ sự yêu thương của khán giả thì cũng nên dùng một phần sự may mắn ấy để sẻ chia lại cho cộng đồng.

Đợt lũ lụt tại Lâm Giang năm 2024 là một trong những chuyến đi khiến cô nhớ mãi. Sau những cơn mưa kéo dài, nhiều hộ dân vùng cao rơi vào cảnh thiếu thốn, đường sá sạt lở khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Có những nơi ô tô hoàn toàn không thể vào được, cả đoàn phải dùng xe máy chạy trên những con đường mòn nhỏ nằm cheo leo giữa núi rừng. Con đường đất sau mưa trở nên trơn trượt, nhiều đoạn chỉ vừa đủ một chiếc xe đi qua, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Có lúc xe trượt bánh giữa đường núi, mọi người phải cùng nhau xuống đẩy xe để tiếp tục hành trình. Mệt có, sợ có, nhưng không ai muốn quay đầu vì phía trước vẫn còn bà con đang chờ.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất có lẽ không nằm trong những khung hình lộng lẫy trên livestream, mà là khoảnh khắc Giang Uyên mặc áo phông giản dị, quần jean bụi đường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn trao từng phần quà cho bà con vùng cao. Có cụ bà nắm chặt tay cô rồi bật khóc vì xúc động. Có em nhỏ ôm túi bánh vào lòng với ánh mắt sáng rực niềm vui. Những điều rất nhỏ thôi nhưng lại khiến trái tim người ta mềm lại giữa cuộc sống quá nhiều bộn bề.

Giang Uyên trao quà từ thiện, đối lập hoàn toàn nhưng đầy gắn kết với hình ảnh lộng lẫy thường ngày.

Giang Uyên chia sẻ rằng mỗi chuyến đi đều giúp cô sống chậm lại và biết trân trọng cuộc sống hơn. "Đi để thấy mình còn may mắn, và cũng đi để thấy ngoài kia còn rất nhiều người cần được giúp đỡ. Có những nơi bà con thiếu thốn đủ thứ, trẻ em đi học rất xa, đường lên núi cực kỳ khó khăn. Chỉ cần mình góp được một chút thôi cũng đã là điều đáng quý rồi" - cô tâm sự.

Điều đặc biệt ở Giang Uyên không chỉ là những chuyến thiện nguyện cá nhân, mà còn là cách cô kết nối cộng đồng của mình cùng lan tỏa sự tử tế. Từ những người theo dõi trên TikTok, bạn bè thân thiết cho đến các mạnh thường quân, tất cả dần trở thành một "đại gia đình" cùng nhau hướng về vùng sâu vùng xa. Có người góp vài thùng mì, có người gửi áo ấm cho trẻ em vùng cao, có người đơn giản chỉ xin được đồng hành để phụ khuân vác hàng hóa. Với Giang Uyên, điều hạnh phúc nhất không phải là bản thân làm được bao nhiêu, mà là ngày càng có nhiều người cùng nhau san sẻ yêu thương.

Giang Uyên với thần thái sang trọng, khẳng định vị thế một idol livestream đẳng cấp.

Cô cũng mong muốn dùng chính sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng sống tích cực đến giới trẻ. Không cần phải làm những điều quá lớn lao, chỉ cần biết yêu thương, biết cho đi và biết sống vì cộng đồng nhiều hơn một chút, xã hội sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. "Một người giúp thì chỉ được một chút. Nhưng nếu nhiều người cùng chung tay, yêu thương sẽ đi được rất xa" - cô nói.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nơi không ít người chọn tạo dựng hình ảnh bằng sự hào nhoáng hay những chiêu trò gây chú ý, Giang Uyên lại chọn cho mình con đường bền vững hơn: sống chân thành với khán giả, nghiêm túc với công việc và âm thầm cống hiến cho cộng đồng.

Có lẽ cũng vì thế mà cộng đồng theo dõi cô ngày càng văn minh và tích cực hơn. Họ không chỉ xem livestream để giải trí, mà còn nhìn thấy ở cô hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại – xinh đẹp, tự lập nhưng vẫn luôn giữ một trái tim ấm áp giữa cuộc đời.

Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Nghỉ hưu rồi mới biết...

Bản lĩnh sống 14:07

Nghỉ hưu thường được xem là "đích đến an nhàn" sau nhiều năm làm việc. Điều đáng nói là những nỗi lo lớn nhất không nằm ở tiền bạc như nhiều người vẫn nghĩ.

Làm lễ tân có cần ngoại hình không? Yêu cầu thực tế trong công việc

Làm lễ tân có cần ngoại hình không? Yêu cầu thực tế trong công việc

Bản lĩnh sống 17:56

Lễ tân là công việc quen thuộc trong nhiều lĩnh vực nhưng lễ tân có cần ngoại hình không lại là điều khiến nhiều người do dự khi lựa chọn nghề.

Á hậu Ánh Quyên: Hình mẫu nữ doanh nhân đa năng

Á hậu Ánh Quyên: Hình mẫu nữ doanh nhân đa năng

Bản lĩnh sống 09:09

Á hậu Ánh Quyên đang dần khẳng định vị thế là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nữ doanh nhân đa năng, bản lĩnh và giàu khát vọng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Bản lĩnh sống 10:55

Hoa hậu Điện ảnh Dạ Minh Châu vừa tham gia chương trình mổ mắt từ thiện, mang lại ánh sáng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Bản lĩnh sống 08:51

Ban Tổ chức chương trình ARTPIAD sẽ tổ chức họp báo công bố dự án nghệ thuật mang tầm vóc châu Á – ARTPIAD và công bố Ủy viên cống hiến đầu tiên tại Việt Nam.

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Cindy Trần ra mắt 3 MV mới

Bản lĩnh sống 21:12

Ca - nhạc sĩ Cindy Trần ra mắt cùng lúc 3 MV mới, trong đó có 2 bài hát do cô sáng tác và 1 bài của nhạc sĩ Hoài An.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Bản lĩnh sống 18:24

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn trở thành thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026.

Phụ nữ

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Khoẻ - Đẹp 16:05

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

TÁM

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

Khoẻ - Đẹp 17:59

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam triển khai Chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân (2026-2030).

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”

Khoẻ - Đẹp 17:12

Pfizer Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - ĐH Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Grab tung chiến dịch "Quán Tốt Bụng", tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài

Tiêu dùng thông minh 14:53

Grab Việt Nam vừa triển khai chiến dịch "Quán Tốt Bụng" kéo dài đến hết ngày 15-6 để tiếp sức mùa nắng nóng cho bác tài Grab trên toàn quốc.

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

P/S công bố đột phá công nghệ Microbiome trong kem đánh răng Pro-Care

Khoẻ - Đẹp 16:05

P/S giới thiệu báo cáo khoa học về vai trò của hệ vi sinh khoang miệng và ứng dụng công nghệ Microbiome trong dòng kem đánh răng P/S Pro-Care.

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Vận tải Thành Phát – Lựa chọn tin cậy của khách hàng khi tìm dịch vụ vận chuyển tại TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:06

Vận Tải Thành Phát là một trong những thương hiệu được nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong những năm gần đây.

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Garmin ra mắt chiến dịch “Women of Endurance” tôn vinh phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 14:54

Chiến dịch khắc họa sự mệt mỏi vô hình trong hành trình làm mẹ qua nghệ thuật và dữ liệu từ thiết bị đeo Garmin.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 13:01

Ngày 7-5, Anker Innovations, ra mắt dòng sản phẩm eufy Baby tại Việt Nam, bước mở rộng quan trọng của thương hiệu eufy trong chăm sóc mẹ và bé thông minh.

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Larue đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Khoẻ - Đẹp 13:00

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công bố Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – là đối tác đồng hành cùng Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Máy trị sẹo và máy trị nám xóa xăm Laser tại Hakai Việt Nam: Giải pháp cho mọi vấn đề sắc tố

Tiêu dùng thông minh 15:43

Hakai Việt Nam là đơn vị cung cấp thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao với đa dạng dòng máy hiện đại, hỗ trợ điều trị sắc tố, cải thiện sẹo và trẻ hóa da hiệu quả.

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

President By Mon Amie: Tuyệt tác Bespoke khẳng định bản sắc vị thế độc tôn

Khoẻ - Đẹp 10:17

Đối với những doanh nghiệp kiệt xuất, bộ suit không đơn thuần là trang phục, mà là bộ giáp tinh nhuệ, là ngôn ngữ khẳng định bản sắc và vị thế độc tôn.

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Cake hợp tác mở rộng dịch vụ nhận tiền quốc tế tại cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh

Tiêu dùng thông minh 09:16

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.