Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Sự góp mặt của TS-bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn được đánh giá mang đến sự tin cậy và tính chuyên môn cao cho hội đồng giám khảo. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông giữ vị trí này, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hình tiêu chí thẩm mỹ và hình thể cho các thí sinh.

Chia sẻ về cuộc thi, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn cho biết: “Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng là một đấu trường tài năng rất ý nghĩa, thiết thực và cần được nhân rộng. Đây là cơ hội để tìm kiếm và ươm mầm những bạn trẻ đam mê nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu kịch và điện ảnh".



Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ và nhân trắc học, hiện công tác tại Khoa bỏng - Tạo hình thẩm mĩ (Bệnh viện Trưng Vương), ông còn giữ vai trò Tổng Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn – Seoul. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn được giới chuyên môn đánh giá là người “kiến tạo vẻ đẹp Việt” một cách khoa học và chuẩn mực. Theo ông, trong nghệ thuật điện ảnh, vẻ đẹp ngoại hình cần song hành với thần thái và khả năng biểu đạt cảm xúc – yếu tố cốt lõi tạo nên một diễn viên thực thụ.



Sự có mặt của một vị giám khảo tài năng, một chuyên gia thẩm mỹ dày dạn kinh nghiệm như bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và chuyên môn trong quá trình chấm thi.

Cũng theo vị giám khảo này, để thuyết phục được ông và đạt điểm cao, thí sinh cần hội tụ ba yếu tố quan trọng. Trước hết là khả năng diễn xuất – phải diễn thật, thể hiện đúng cảm xúc của một diễn viên chuyên nghiệp. Thứ hai là nền tảng đào tạo bài bản, được rèn luyện và có trải nghiệm thực tế qua các vai diễn, các dự án phim để bộc lộ tài năng và đam mê. Cuối cùng, điều không thể thiếu chính là tình yêu nghề, sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật, đặc biệt là môn nghệ thuật thứ bảy.



Với những tiêu chí rõ ràng và sự đồng hành của các giám khảo uy tín, Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026 hứa hẹn sẽ là bệ phóng cho nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng, góp phần làm giàu thêm lực lượng diễn viên tài năng cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai.