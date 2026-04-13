Doanh nhân Lê Thùy ra mắt vai trò Ủy viên cống hiến Nghệ thuật châu Á

Lấy cảm hứng từ lịch sử Thế vận hội Nghệ thuật – nơi từng tôn vinh 5 lĩnh vực gồm Kiến trúc, Âm nhạc, Hội họa, Điêu khắc và Văn học, được gọi là "Cuộc thi 5 môn phối hợp của các nàng Muse" (Pentathlon of the Muses) – ARTPIAD kế thừa tinh thần nhân văn sâu sắc. Tại Thế vận hội Los Angeles năm 1932, sự kiện nghệ thuật đã thu hút hơn 380.000 khán giả, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của nghệ thuật trong đời sống xã hội.

Trong bối cảnh hiện đại, khi mạch kết nối giữa nghệ thuật và tinh thần nhân văn từng bị gián đoạn trong gần 80 năm, ARTPIAD ra đời như một bước ngoặt mang tính lịch sử. Đại hội đồng Ủy ban Asia Artpiad chính là dấu mốc chính thức công bố sự xuất hiện của ARTPIAD trên toàn cầu. Không chỉ là một lễ hội nghệ thuật, ARTPIAD còn là một phong trào văn hóa nhằm khôi phục và lan tỏa các giá trị phổ quát của nhân loại thông qua nghệ thuật.

Sự kiện ra mắt ARTPIAD tại Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững cho khu vực cũng như toàn cầu, mà còn đặt nền móng để ARTPIAD hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một diễn đàn nghệ thuật quốc tế – nơi hội tụ các nghệ sĩ, học giả và công dân sáng tạo, cùng chia sẻ và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Theo định hướng của ARTPIAD, doanh nhân Lê Thùy sẽ tham gia các hoạt động của tổ chức trên khắp đất nước là thành viên. Tích cực ủng hộ và góp phần lan tỏa tinh thần nghệ thuật, văn hóa, văn học và thể thao để tạo nên sự phát triển bềnh vững và toàn diện. Theo Lê Thùy: "Triết lý tôi luôn theo đuổi là: "Kinh doanh bằng tâm- phát triển bằng tầm- lan tỏa bằng trách nhiệm. Với vai trò doanh nhân, tôi đặt chữ "Tín" lên hàng đầu. Với vai trò Hoa hậu, tôi ý thức rằng hình ảnh của mình phải truyền cảm hứng tích cực. Và với vai trò Đại sứ Cống hiến của Ủy ban Nghệ thuật Châu Á, tôi xem đó là sứ mệnh kết nối kinh tế với nghệ thuật, đưa giá trị văn hóa song hành cùng sự phát triển doanh nghiệp".

Doanh nhân Lê Thùy không chỉ được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, Lê Thùy còn tham gia các hoạt động cộng đồng và nghệ thuật. Đặc biệt công tác cộng đồng và hoạt động xã hội, theo nữ doanh nhân với vai trò Ủy viên cống hiến, sắp tới cô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, cộng đồng, tích cực tham gia vai trò như một hình mẫu trong tổ chức để lan tỏa tinh thần nhân văn và nghệ thuật của AAC.