AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Trong bối cảnh có nhiều biến động về giá nhiên liệu tăng cao thời gian gần đây tạo sức ép lên chi phí sinh hoạt hàng ngày của người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ AEON Việt Nam triển khai chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm", kết hợp cùng các ưu đãi thường xuyên "Giá thấp mỗi ngày" và "Thứ tư vui vẻ". Với nỗ lực giữ giá ổn định cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, AEON Việt Nam mong muốn cùng khách hàng san sẻ áp lực, an tâm ổn định chi tiêu và duy trì chất lượng cuộc sống.

Chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm" cam kết duy trì mức giá ổn định xuyên suốt 30 ngày (trong tháng 4/2026) trên toàn hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (GMS & SSM), và Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn trên toàn quốc của AEON Việt Nam. Danh mục sản phẩm tập trung trung vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống…

Đồng thời, các chương trình ưu đãi mua số lượng lớn cũng được triển khai nhằm tối ưu chi phí cho người tiêu dùng. Qua đó, khách hàng có thể chủ động kiểm soát chi tiêu và ổn định ngân sách gia đình hiệu quả. AEON Việt Nam hướng đến trở thành điểm tựa đáng tin cậy, giúp khách hàng dễ dàng dự đoán chi tiêu, cân đối ngân sách và tận hưởng trải nghiệm mua sắm ổn định mỗi ngày

Bằng việc duy trì khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu, chương trình "Giá thấp mỗi ngày" kéo dài suốt cả năm được AEON Việt Nam triển khai từ nhiều năm qua với danh mục sản phẩm cập nhật định kỳ, mang đến mức giá tốt và cam kết giữ ổn định xuyên suốt kỳ áp dụng. Ngoài ra, chương trình "Thứ 4 vui vẻ" mang đến ưu đãi hàng tuần cho các các loại rau củ tươi và mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đồ đông lạnh và sản phẩm bơ sữa, giúp khách hàng tối ưu chi phí bữa ăn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt, AEON Việt Nam chủ động phối hợp với đối tác cải thiện chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển. Những nỗ lực này hướng đến hạn chế tối đa tác động của biến động giá cả, san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt và đồng hành cùng các gia đình trong việc ổn định cuộc sống.