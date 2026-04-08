Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Khoẻ - Đẹp 16:49

Tại Việt Nam gần 1/5 trẻ em bị thừa cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành là con số không nhỏ, cần được quan tâm từ trong gia đình và xã hội.

Khoẻ - Đẹp 15:43

Theo thống kê, hơn 90% người Việt có bệnh lý răng miệng. Trong đó, viêm nha chu gây mất răng mà còn ảnh hưởng khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe tổng thể.

Khoẻ - Đẹp 12:51

iBasic Vietnam - thương hiệu nội y 35 năm ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ Việt qua từng bước chuyển mình.

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" TPHCM.

Khoẻ - Đẹp 10:47

Ngày 5-4, AstraZeneca Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình "Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 - Chủ động phòng bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Tiêu dùng thông minh 17:36

Xerjoff là một trong những thương hiệu nước hoa niche khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến.

Điểm đến 17:35

Ngày 9-4, Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) sẽ diễn ra Hội nghị CICON Vietnam 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên AI".

Tiêu dùng thông minh 17:34

Danh sách dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo, quy tụ các boutique thương hiệu đến những cửa hàng nước hoa được nhiều người yêu mùi hương biết đến.

Tiêu dùng thông minh 13:13

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8h sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

Điểm đến 13:12

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế (GDQT) Nam Việt vừa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam, thúc đẩy giáo dục và nguồn nhân lực quốc tế.

Tiêu dùng thông minh 17:04

Việc lựa chọn và bố trí đèn spotlight chiếu tranh đúng cách không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là yếu tố quan trọng trong hoàn thiện thẩm mỹ không gian.

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Khoẻ - Đẹp 09:51

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG Lần I | 2026 - Tranh Cúp Thiết bị Nhà bếp Techhomes Việt Nam tại sân Pickleball Thanh Đa (Phường Bình Quới, TPHCM).

Điểm đến 14:05

TPHCM được ví như một "thành phố không ngủ", nơi nhịp sống diễn ra liên tục 24/7 và chính nhịp sống ấy đang trở thành một tài sản du lịch mới.

Tiêu dùng thông minh 14:02

AEON Việt Nam triển khai chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm", kết hợp cùng các ưu đãi thường xuyên "Giá thấp mỗi ngày" và "Thứ tư vui vẻ"

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

Tiêu dùng thông minh 10:11

Huawei Việt Nam vừa mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2; Sắp ra mắt máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Tiêu dùng thông minh 09:10

Ngày 3-4, Grab Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác 2026 với sự tham gia của hơn 250 đối tác thương nhân tiêu biểu trên nền tảng.

Tiêu dùng thông minh 09:09

Vietravel chính thức ra mắt bộ sản phẩm thế hệ mới theo tiêu chí ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI – Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống).

Bản lĩnh sống 18:24

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn trở thành thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

8 tháng 4, 2026 | 15:45

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn.

Các giải pháp được công bố tại sự kiện thường niên GrabX, trong định hướng của Grab hỗ trợ hàng triệu người dân Đông Nam Á sống tiện ích hơn, di chuyển liền mạch hơn và phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026 - Ảnh 1.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab chia sẻ tại sự kiện

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn, đánh dấu bước chuyển mình từ một siêu ứng dụng đa dịch vụ trở thành một "trợ lý thông minh" cho cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân Đông Nam Á.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, cho biết: "Là người phát triển sản phẩm, tôi tin rằng AI nên đảm trách phần việc khó khăn nhất để phục vụ cho những người cần AI nhất. Những sản phẩm được giới thiệu tại GrabX đều có thể trở thành người bạn đồng hành thông minh cho mọi người. Dù là một người dùng cần chatbot để chọn món ăn trưa, một nhà hàng cần quản lý nhiều chi nhánh từ xa, hay một đối tác tài xế cần được tư vấn bằng giọng nói - chúng tôi muốn ứng dụng Grab trở thành Người bạn đồng hành mỗi ngày giúp họ xử lý những tác vụ thủ công, để họ có thể tập trung hơn cho những điều quan trọng trong ngày".

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026 - Ảnh 2.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026 - Ảnh 3.

Carri – một robot ứng dụng AI hỗ trợ cho tài xế được Grab triển khai trong năm 2026

Cụ thể, 13 sản phẩm được công bố tại GrabX tập trung vào các lĩnh vực Khám phá địa phương, Du lịch liền mạch và Tăng cường năng lực kinh doanh.

Các tính năng dành cho người dùng như: Tính năng Group Ride (Đặt xe nhóm) giúp 4 người có thể dễ dàng đặt chung một xe bằng cách điều phối điểm đón và chia giá cước chuyến xe. Tính năng GrabMaps dành cho người dùng giúp việc di chuyển mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn bằng cách giúp họ tìm kiếm các tiện ích xung quanh như trạm sạc xe điện và chỗ đỗ xe, hay thậm chí cung cấp bản đồ để dễ dàng điều hướng trong các trung tâm thương mại và tòa nhà.

Đối tác thương nhân có thể sử dụng các công cụ như Tính năng Virtual Store Manager (quản lý cửa hàng ảo) và Máy in nhiệt Cloud Printer để tự động hóa các quy trình vận hành cửa hàng vốn thường được thao tác thủ công. Đối tác tài xế có thể sử dụng chatbot Trợ lý AI dành cho đối tác tài xế như một người bạn đồng hành thông minh để nhận được các tư vấn theo thời gian thực giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và gia tăng thu nhập hằng ngày…

Các sản phẩm trên được hiện thực hóa nhờ vào Intelligence Layer, hạ tầng AI của Grab được xây dựng dựa trên các hiểu biết về người dùng và đối tác được thu thập từ 20 tỉ chuyến xe và đơn hàng.

Trong đó, tính năng Cash Loan (Cho vay tiêu dùng) mang đến giải pháp hỗ trợ tài chính uy tín và dễ tiếp cận cho những người cần nhất - bao gồm hàng triệu người dân Đông Nam Á chưa từng có hoặc có rất ít lịch sử tín dụng. Dựa trên dữ liệu nội bộ của Grab và hệ thống đánh giá tín dụng được AI hỗ trợ, người dùng đủ điều kiện có thể lựa chọn khoản vay phù hợp, tùy chỉnh kế hoạch trả nợ theo khả năng tài chính và nhận kết quả phê duyệt chỉ trong vài giây, ngay trên ứng dụng Grab. Không cần giấy tờ thủ công, không mất thời gian chờ đợi, không cần lo lắng về những chi phí bất ngờ phát sinh…

T.Phương

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Món ngon

TÁM

CLIP

TIN HOT TRONG TUẦN

