Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Các giải pháp được công bố tại sự kiện thường niên GrabX, trong định hướng của Grab hỗ trợ hàng triệu người dân Đông Nam Á sống tiện ích hơn, di chuyển liền mạch hơn và phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab chia sẻ tại sự kiện

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn, đánh dấu bước chuyển mình từ một siêu ứng dụng đa dịch vụ trở thành một "trợ lý thông minh" cho cuộc sống hằng ngày của hàng triệu người dân Đông Nam Á.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab, cho biết: "Là người phát triển sản phẩm, tôi tin rằng AI nên đảm trách phần việc khó khăn nhất để phục vụ cho những người cần AI nhất. Những sản phẩm được giới thiệu tại GrabX đều có thể trở thành người bạn đồng hành thông minh cho mọi người. Dù là một người dùng cần chatbot để chọn món ăn trưa, một nhà hàng cần quản lý nhiều chi nhánh từ xa, hay một đối tác tài xế cần được tư vấn bằng giọng nói - chúng tôi muốn ứng dụng Grab trở thành Người bạn đồng hành mỗi ngày giúp họ xử lý những tác vụ thủ công, để họ có thể tập trung hơn cho những điều quan trọng trong ngày".

Carri – một robot ứng dụng AI hỗ trợ cho tài xế được Grab triển khai trong năm 2026

Cụ thể, 13 sản phẩm được công bố tại GrabX tập trung vào các lĩnh vực Khám phá địa phương, Du lịch liền mạch và Tăng cường năng lực kinh doanh.

Các tính năng dành cho người dùng như: Tính năng Group Ride (Đặt xe nhóm) giúp 4 người có thể dễ dàng đặt chung một xe bằng cách điều phối điểm đón và chia giá cước chuyến xe. Tính năng GrabMaps dành cho người dùng giúp việc di chuyển mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn bằng cách giúp họ tìm kiếm các tiện ích xung quanh như trạm sạc xe điện và chỗ đỗ xe, hay thậm chí cung cấp bản đồ để dễ dàng điều hướng trong các trung tâm thương mại và tòa nhà.

Đối tác thương nhân có thể sử dụng các công cụ như Tính năng Virtual Store Manager (quản lý cửa hàng ảo) và Máy in nhiệt Cloud Printer để tự động hóa các quy trình vận hành cửa hàng vốn thường được thao tác thủ công. Đối tác tài xế có thể sử dụng chatbot Trợ lý AI dành cho đối tác tài xế như một người bạn đồng hành thông minh để nhận được các tư vấn theo thời gian thực giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và gia tăng thu nhập hằng ngày…

Các sản phẩm trên được hiện thực hóa nhờ vào Intelligence Layer, hạ tầng AI của Grab được xây dựng dựa trên các hiểu biết về người dùng và đối tác được thu thập từ 20 tỉ chuyến xe và đơn hàng.

Trong đó, tính năng Cash Loan (Cho vay tiêu dùng) mang đến giải pháp hỗ trợ tài chính uy tín và dễ tiếp cận cho những người cần nhất - bao gồm hàng triệu người dân Đông Nam Á chưa từng có hoặc có rất ít lịch sử tín dụng. Dựa trên dữ liệu nội bộ của Grab và hệ thống đánh giá tín dụng được AI hỗ trợ, người dùng đủ điều kiện có thể lựa chọn khoản vay phù hợp, tùy chỉnh kế hoạch trả nợ theo khả năng tài chính và nhận kết quả phê duyệt chỉ trong vài giây, ngay trên ứng dụng Grab. Không cần giấy tờ thủ công, không mất thời gian chờ đợi, không cần lo lắng về những chi phí bất ngờ phát sinh…