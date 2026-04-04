Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Sự kiện thường niên này đã được tổ chức đến năm thứ 3 liên tiếp, nhằm tôn vinh các đối tác có thành tích nổi bật, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển và các giải pháp công nghệ giúp đối tác thấu hiểu người dùng, tối ưu vận hành và mở rộng cơ hội tăng trưởng.

Theo báo cáo của Momentum Works công bố vào tháng 1-2026, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô đáng kể với tổng giá trị giao dịch (GMV) ước tính khoảng 2,1 tỉ USD trong năm 2025.

Trong bối cảnh đó, GrabFood tiếp tục là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu thị trường. Đồng thời, một khảo sát của Cardas Research & Consulting cũng ghi nhận GrabFood là thương hiệu giao đồ ăn số 1 trong việc giúp các đối tác nhà hàng mở rộng phạm vi khách hàng, hỗ trợ kinh doanh và vận hành, cũng như thúc đẩy và tạo ra doanh số cho đối tác nhà hàng.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Mỗi thương hiệu, mỗi cửa hàng đều là tâm huyết của các đối tác để mang đến những bữa ăn ngon và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Grab không ngừng đầu tư vào dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ các đối tác thấu hiểu người dùng tốt hơn, tối ưu vận hành và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng. Với các giải pháp công nghệ được giới thiệu tại Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới".

Tại sự kiện, Grab cũng vinh danh nhiều đối tác thương nhân có thành tích nổi bật trên nền tảng trong năm qua. Các giải thưởng nhằm ghi nhận những thương hiệu có đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới trải nghiệm người dùng và đạt được tăng trưởng ấn tượng trên Grab. Nổi bật trong đó, Jollibee được vinh danh ở hạng mục "Đối tác Nhà hàng toàn diện của năm", Lotte Mart ở hạng mục "Đối tác Cửa hàng toàn diện của năm", và Công ty TNHH Coca-Cola ở hạng mục "Đối tác Thương hiệu toàn diện của năm".

Các sáng kiến hỗ trợ đối tác nhà hàng được triển khai thông qua các nhóm giải pháp như thu hút thêm người dùng; gia tăng giá trị đơn hàng: tăng tần suất quay lại của người dùng; tối ưu vận hành bằng công nghệ; mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng qua kênh trực tuyến và trực tiếp…

Với dịch vụ đi chợ online, GrabMart ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025 nhờ đáp ứng nhu cầu mua sắm cấp bách của người dùng. Các đơn hàng phục vụ những nhu cầu này tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và hàng tháng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2024…