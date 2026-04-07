Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Trong giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước mở bán, lượng khách hàng quan tâm đến MacBook Neo tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh - sinh viên, chiếm khoảng 72%. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, trong khi các màu như Hồng Phớt, Vàng Citrus nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng.

Về cấu hình, mẫu MacBook mới nhất của Apple được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. MacBook Neo được giới thiệu với các tùy chọn màu gồm Bạc, Hồng Phớt, Vàng Citrus và Xanh Indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB, trong khi phiên bản 256GB được lược bỏ.

Tại Di Động Việt, MacBook Neo phiên bản 256GB có giá từ 16,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB có giá từ 18,99 triệu đồng.

Với khách hàng là học sinh - sinh viên sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng vào giá bán. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sản phẩm áp dụng thu cũ đa dạng từ nhiều dòng smartphone đến laptop.

Ngoài các ưu đãi về giá, khách hàng đặt cọc MacBook Neo Didongviet trong giai đoạn này còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng iPhone 17e, sở hữu gói Microsoft 365 Personal với giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Các chương trình ưu đãi tài chính như giảm thêm đến 600.000 đồng khi mở thẻ ngân hàng, thanh toán qua Apple Pay hoặc "Trả góp 30" với 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước cũng được áp dụng đồng thời trong giai đoạn này.

Đại diện Di Động Việt cho biết: "Trước đây, mức giá là một trong những rào cản lớn nhất khi người dùng cân nhắc chuyển sang MacBook. Với mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng, MacBook Neo đang tiệm cận với mức chi tiêu phổ biến của học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông. Điều này giúp mở rộng đáng kể tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple".