Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Hợp tác thúc đẩy nguồn nhân lực quốc tế

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG lần 1 tranh cúp thiết bị nhà bếp Techhomes Việt Nam

Số hóa "thành phố không ngủ", TPHCM giữ chân du khách quốc tế

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đi tìm tài năng điện ảnh

Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Á hậu Thùy Linh ngồi “ghế nóng” cuộc thi sân khấu điện ảnh

Zona có thể khiến 1/3 người trưởng thành mắc trong đời

Quạt công nghiệp Nextfan - Giải pháp thông gió làm mát cho không gian hiện đại

Nesty hướng đến doanh nghiệp giày dép hàng đầu Việt Nam

Thêm mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp tại TPHCM

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn - Chuyên trồng răng Implant top đầu TPHCM

Các nền tảng số mở ra con đường giúp phụ nữ tiến tới độc lập tài chính

Doanh nhân Lê Thùy hội ngộ dàn nam vương quốc tế tại Nha Trang

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

7 tháng 4, 2026 | 13:13

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8h sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

Trong giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước mở bán, lượng khách hàng quan tâm đến MacBook Neo tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh - sinh viên, chiếm khoảng 72%. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, trong khi các màu như Hồng Phớt, Vàng Citrus nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng.

Về cấu hình, mẫu MacBook mới nhất của Apple được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. MacBook Neo được giới thiệu với các tùy chọn màu gồm Bạc, Hồng Phớt, Vàng Citrus và Xanh Indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB, trong khi phiên bản 256GB được lược bỏ.

Tại Di Động Việt, MacBook Neo phiên bản 256GB có giá từ 16,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB có giá từ 18,99 triệu đồng.

Với khách hàng là học sinh - sinh viên sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng vào giá bán. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sản phẩm áp dụng thu cũ đa dạng từ nhiều dòng smartphone đến laptop.

Ngoài các ưu đãi về giá, khách hàng đặt cọc MacBook Neo Didongviet trong giai đoạn này còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng iPhone 17e, sở hữu gói Microsoft 365 Personal với giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Các chương trình ưu đãi tài chính như giảm thêm đến 600.000 đồng khi mở thẻ ngân hàng, thanh toán qua Apple Pay hoặc "Trả góp 30" với 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước cũng được áp dụng đồng thời trong giai đoạn này.

Đại diện Di Động Việt cho biết: "Trước đây, mức giá là một trong những rào cản lớn nhất khi người dùng cân nhắc chuyển sang MacBook. Với mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng, MacBook Neo đang tiệm cận với mức chi tiêu phổ biến của học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông. Điều này giúp mở rộng đáng kể tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple".

Văn Trường

Đèn Spotlight chiếu tranh: Bí quyết giúp tác phẩm “lên tiếng” trong không gian sống

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Grab tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác năm thứ 3 liên tiếp

Vietravel mở ra hướng đi chiến lược với hệ sản phẩm du lịch bền vững

Quạt công nghiệp Nextfan - Giải pháp thông gió làm mát cho không gian hiện đại

Nesty hướng đến doanh nghiệp giày dép hàng đầu Việt Nam

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Tri ân thế hệ đi trước

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

