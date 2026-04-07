Top 6 cửa hàng nước hoa chính hãng uy tín tại Hà Nội

7 tháng 4, 2026 | 17:34

Giữa rất nhiều địa chỉ bán nước hoa tại Hà Nội, để tìm được một cửa hàng vừa chính hãng, vừa có không gian mua sắm chỉn chu và thông tin rõ ràng không phải lúc nào cũng dễ. Với những ai đang muốn chọn một nơi đáng tin cậy để thử mùi, mua cho bản thân hoặc tìm quà tặng, danh sách dưới đây sẽ là những gợi ý đáng tham khảo, quy tụ từ các boutique mang đậm dấu ấn thương hiệu đến những cửa hàng nước hoa được nhiều người yêu mùi hương tại biết đến.

The Perfumes - Cửa hàng nước hoa uy tín tại Hà Nội

The Perfumes là một trong những địa chỉ mua nước hoa chính hãng được nhiều người yêu mùi hương tại Hà Nội biết đến. Cửa hàng phân phối khá đa dạng các dòng nước hoa từ designer đến niche, quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc như Versace, nước hoa Gucci, Dior, Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Diptyque, Creed hay Maison Francis Kurkdjian. Nhờ danh mục sản phẩm phong phú và định hướng rõ ràng ở phân khúc nước hoa chính hãng, The Perfumes phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn những ai đã có gu mùi riêng và muốn tìm thêm lựa chọn mới.

Ngoài đa dạng thương hiệu, The Perfumes còn là địa chỉ dễ tham khảo với người mua vì có website chuyên nghiệp để khách hàng để xem trước sản phẩm. Đây là kiểu cửa hàng phù hợp với những ai muốn vừa tìm hiểu, tư vấn và mua online, vừa có thể ghé trực tiếp để được tư vấn và chọn mùi hương sát với sở thích cá nhân hơn.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0869058393
  • Link Website: https://theperfumes.vn/
  • Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00
Shop nước hoa Diptyque Lotte Mall West Lake

Diptyque là cái tên rất quen thuộc với những người yêu nước hoa niche, đặc biệt là những ai yêu thích phong cách mùi hương thanh lịch, nghệ thuật và tinh tế. Cửa hàng Diptyque tại Lotte Mall West Lake mang đến trải nghiệm rất đặc trưng của thương hiệu, từ nước hoa đến nến thơm và các sản phẩm hương thơm không gian.

Nếu bạn yêu những mùi hương mang cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn có cá tính riêng, Diptyque là điểm đến rất đáng ghé. Đây cũng là địa chỉ phù hợp với những ai muốn khám phá một nhà hương niche nổi tiếng trong không gian boutique chính thức ngay tại Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 272 Võ Chí Công, Hà Nội

Số điện thoại: +84 24 3201 5158

Website: stores.diptyqueparis.com

Giờ mở cửa: 9:30 - 22:00.

Cửa hàng nước hoa Creed Boutique / AH Perfumes

Creed Boutique thuộc hệ thống AH Perfumes là địa chỉ phù hợp với những ai yêu thích các dòng nước hoa cao cấp và muốn trải nghiệm mua sắm trong không gian boutique sang trọng hơn. AH Perfumes hiện là nhà phân phối chính thức của nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó Creed là một trong những cái tên nổi bật được nhiều người yêu nước hoa quan tâm.

Không gian của Creed Boutique mang màu sắc chỉn chu, thanh lịch và phù hợp với nhóm khách hàng đang tìm kiếm những mùi hương có cá tính rõ nét, sang trọng và có chiều sâu. Đây cũng là địa chỉ hợp với người muốn ghé trực tiếp để trải nghiệm dòng hương của Creed thay vì chỉ tham khảo qua hình ảnh hay review.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 1, Vincom Center Bà Triệu, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Số điện thoại: 0982 829 488

Website: ahperfumes.vn

Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00.

Cửa hàng nước hoa Guerlain Hanoi Flagship Store

Guerlain Hanoi Flagship Store là địa chỉ rất đáng chú ý với những ai yêu thích các nhà hương lâu đời và muốn trải nghiệm không gian mua sắm mang đậm dấu ấn thương hiệu. Cửa hàng đem lại cảm giác sang trọng, chỉn chu và phù hợp với những người yêu vẻ đẹp cổ điển pha cùng tinh thần xa xỉ đặc trưng của Guerlain.

Đây là nơi phù hợp để khám phá các dòng nước hoa nổi bật của Guerlain trong một không gian boutique rõ nét hơn so với hình thức mua sắm thông thường. Với những ai thích trải nghiệm trực tiếp trước khi chọn mùi, Guerlain Hanoi Flagship Store là một địa chỉ rất đáng tham khảo tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 5 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 2432022121

Website: stores.guerlain.com

Giờ mở cửa: 9:00 - 21:30.

Shop nước hoa Tprofumo

Tprofumo là một địa chỉ quen thuộc với người mua nước hoa chính hãng tại Hà Nội, đặc biệt với những ai thích tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua. Cửa hàng tập trung vào nhiều dòng nước hoa từ phổ biến đến cao cấp, phù hợp với người cần một nơi dễ tiếp cận và có thể tham khảo thông tin rõ ràng trước khi ghé trực tiếp.

Điểm dễ nhận thấy ở Tprofumo là cách xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với người mua, không quá nặng về sự hào nhoáng nhưng vẫn đủ rõ ràng để tạo cảm giác yên tâm. Đây là kiểu cửa hàng hợp với những ai muốn mua nước hoa chính hãng theo hướng thực tế, dễ xem, dễ chọn và dễ liên hệ.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0971 663 136

Website: tprofumo.com

Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00.

Cửa hàng nước hoa Jo Malone London – Lotte Mall West Lake Hanoi

Jo Malone London là lựa chọn rất phù hợp với những ai yêu thích phong cách mùi hương thanh sạch, tinh tế và dễ dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cửa hàng tại Lotte Mall West Lake mang đến cảm giác hiện đại, sáng sủa và sang trọng, đúng tinh thần tối giản nhưng rất đặc trưng của thương hiệu Anh Quốc này.

Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm nước hoa để dùng hằng ngày hoặc chọn làm quà, vì Jo Malone London luôn có thế mạnh ở những mùi hương dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch riêng. Với vị trí nằm trong trung tâm mua sắm lớn, cửa hàng cũng khá thuận tiện để ghé thử mùi trực tiếp.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 1, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, Hà Nội

Số điện thoại: 02462544767

Website: jomalone.vn

Giờ mở cửa: 9:30 - 22:00.

