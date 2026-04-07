Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Điểm đến 17:35

Ngày 9-4, Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) sẽ diễn ra Hội nghị CICON Vietnam 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên AI".

Tiêu dùng thông minh 17:34

Danh sách dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo, quy tụ các boutique thương hiệu đến những cửa hàng nước hoa được nhiều người yêu mùi hương biết đến.

Tiêu dùng thông minh 13:13

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8h sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

Điểm đến 13:12

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế (GDQT) Nam Việt vừa tổ chức ký kết hợp tác với Hiệp hội Hữu Nghị Nhật Bản - Việt Nam, thúc đẩy giáo dục và nguồn nhân lực quốc tế.

Tiêu dùng thông minh 17:04

Việc lựa chọn và bố trí đèn spotlight chiếu tranh đúng cách không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là yếu tố quan trọng trong hoàn thiện thẩm mỹ không gian.

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Khoẻ - Đẹp 09:51

Giải Pickleball Chi hội Gia Định - DNSG Lần I | 2026 - Tranh Cúp Thiết bị Nhà bếp Techhomes Việt Nam tại sân Pickleball Thanh Đa (Phường Bình Quới, TPHCM).

Điểm đến 14:05

TPHCM được ví như một "thành phố không ngủ", nơi nhịp sống diễn ra liên tục 24/7 và chính nhịp sống ấy đang trở thành một tài sản du lịch mới.

Tiêu dùng thông minh 14:02

AEON Việt Nam triển khai chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm", kết hợp cùng các ưu đãi thường xuyên "Giá thấp mỗi ngày" và "Thứ tư vui vẻ"

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

Tiêu dùng thông minh 10:11

Huawei Việt Nam vừa mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2; Sắp ra mắt máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Tiêu dùng thông minh 09:10

Ngày 3-4, Grab Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nhà hàng và Đối tác 2026 với sự tham gia của hơn 250 đối tác thương nhân tiêu biểu trên nền tảng.

Tiêu dùng thông minh 09:09

Vietravel chính thức ra mắt bộ sản phẩm thế hệ mới theo tiêu chí ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI – Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống).

Bản lĩnh sống 18:24

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn trở thành thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026.

Khoẻ - Đẹp 14:06

Ngày 2-4, Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt (thành viên Tập đoàn Y khoa VISI) xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày.

Bản lĩnh sống 11:59

Á hậu Thùy Linh đảm nhận vai trò thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh Triển vọng 2026.

Khoẻ - Đẹp 10:49

Theo nghiên cứu, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người có nguy cơ mắc zona trong đời.

Tiêu dùng thông minh 10:45

Nextfan từng bước khẳng định vị thế là thương hiệu quạt công nghiệp uy tín trên thị trường.

Tiêu dùng thông minh 09:43

Nesty là thương hiệu giày dép Việt Nam, thành lập năm 2022, đạt Top 1 doanh thu ngành hàng giày dép trên TikTok Shop năm 2025.

Khoẻ - Đẹp 16:50

Ngày 1-4, Tập đoàn Đức Phúc cùng Gia Thái DoctorLoan khánh thành Tòa nhà Trung tâm Công nghệ – Sức khỏe Đức Phúc và công bố hệ sinh thái công nghệ sức khỏe.

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

7 tháng 4, 2026 | 17:36

Xerjoff là một trong những thương hiệu nước hoa niche khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến.

Nước hoa Xerjoff luôn mở ra một thế giới mùi hương đậm chất Ý và giàu tính trải nghiệm. Nếu bạn đang muốn tìm một vài cái tên nổi bật nhất để bắt đầu khám phá thương hiệu này, 5 chai nước hoa Xerjoff dưới đây là những lựa chọn rất đáng để tham khảo.

Đôi nét về thương hiệu nước hoa Xerjoff

Xerjoff là một nhà hương niche cao cấp đến từ Turin, Ý, nổi bật nhờ cách kết hợp giữa tinh thần thủ công, nguyên liệu chất lượng cao và lối sáng tạo mang tính nghệ thuật. Chính vì vậy, nước hoa của Xerjoff thường không chỉ dừng ở việc thơm, mà còn tạo cảm giác rất có khí chất.

Điểm khiến Xerjoff được yêu thích là sự đa dạng. Có những chai ngọt ấm, dày và quyến rũ; có những chai xanh mát, sáng và hiện đại; cũng có những mùi trầm sâu, sang trọng theo hướng rất chỉn chu. Bên cạnh đó, dòng Casamorati của hãng lại mang tinh thần Ý cổ điển hơn, mềm mại, thanh lịch và có nét hoài niệm rất riêng.

Top 5 chai nước hoa Xerjoff thơm sang và hay nhất

Nước hoa Unisex Xerjoff Naxos

Naxos gần như là một trong những cái tên biểu tượng của Xerjoff. Mùi hương mở ra với cảm giác sáng và sạch, sau đó nhanh chóng chuyển sang lớp mật ong, quế, vanilla và thuốc lá rất đặc trưng. Tổng thể cho cảm giác ngọt ấm, dày, sang và cực kỳ cuốn, trong đó mật ong và thuốc lá là hai điểm làm nên cá tính rõ nhất.

Đây là kiểu mùi hợp với người thích sự trưởng thành, lôi cuốn và có chiều sâu. Naxos đặc biệt đẹp trong thời tiết mát, buổi tối hoặc những dịp cần một mùi hương đủ nổi bật để để lại ấn tượng.

Nước hoa Unisex Xerjoff Torino21

Torino21 là một gương mặt sáng và dễ tiếp cận hơn trong thế giới Xerjoff. Mùi hương mang cảm giác xanh, sạch, mát và giàu năng lượng, với sắc thái bạc hà, chanh và thảo mộc nổi bật ngay từ đầu. Tổng thể rất gọn gàng, hiện đại và có độ thoáng rõ rệt.

Nếu Naxos thiên về độ quyến rũ ấm dày, thì Torino21 lại hợp với người thích phong cách chỉn chu, linh hoạt và dễ dùng hơn hằng ngày. Đây là kiểu mùi rất hợp với khí hậu nóng, dùng ban ngày, đi làm hoặc cho những ai không thích nước hoa quá ngọt.

Tham khảo sản phẩm tại đây: Nước hoa Xerjoff Torino 21

Nước hoa nam Xerjoff Casamorati Mefisto

Mefisto là một lựa chọn rất đẹp nếu bạn thích tinh thần Ý cổ điển và thanh lịch. Mùi hương mở ra sáng, sạch với citrus, sau đó mềm hơn nhờ sắc thái iris và hoa hồng, tạo nên cảm giác tinh tế, chỉn chu và rất lịch lãm.

Khác với nhiều mùi citrus chỉ thiên về sự tươi mát đơn thuần, Mefisto có độ mượt và độ duyên riêng, vì thế hợp với người thích phong cách sạch sẽ, sang vừa phải và không cần phô trương quá nhiều.

Link mua: Nước hoa Xerjoff Casamorati Mefisto

Nước hoa Unisex Xerjoff Alexandria II

Alexandria II là lựa chọn sang trọng và trầm sâu hơn hẳn. Mùi hương tạo cảm giác đậm, ấm, nhiều lớp, với vẻ đẹp rất giàu chất "luxury". Oud trong chai này không đi theo hướng quá gắt mà được làm mượt, sang và có chiều sâu, giúp tổng thể trở nên uy nghi nhưng vẫn rất tròn trịa.

Đây là kiểu mùi hợp với người đã quen nước hoa niche, thích sự đĩnh đạc, chỉn chu và một vẻ sang trọng có trọng lượng. Alexandria II không phải chai dễ bắt đầu nhất, nhưng lại là một trong những chai thể hiện rõ đẳng cấp của Xerjoff.

Mua nước hoa Xerjoff tại đây: Nước hoa Xerjoff chính hãng

Nước hoa nữ Xerjoff Casamorati La Tosca

La Tosca là chai mang vẻ nữ tính, mềm mại và cổ điển hơn trong danh sách này. Mùi hương có sắc thái hoa rõ nét, nhưng không đi theo hướng ngọt hiền quen thuộc. Hoa hồng kết hợp cùng lá violet và chút xanh thoáng tạo cảm giác thanh, mềm, hơi phấn nhẹ, trong khi nền vanilla và amber giữ lại độ ấm và sang.

Đây là lựa chọn hợp với người thích vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn có khí chất riêng, yêu những mùi hương mềm mại, duyên dáng và có chút chất thơ.

Địa chỉ mua nước hoa Xerjoff chính hãng

Nếu bạn đang tìm một địa chỉ uy tín để mua nước hoa Xerjoff chính hãng, The Perfumes là một lựa chọn đáng tham khảo dành cho những người yêu nước hoa cao cấp. Cửa hàng nước hoa chính hãng The Perfumes định hướng tập trung vào các dòng nước hoa chính hãng, mang đến trải nghiệm mua sắm chỉn chu, dễ tiếp cận và phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn những ai đã có sự quan tâm nhất định tới thế giới niche.

Cửa hàng nước hoa The Perfumes - Địa chỉ mua nước hoa Xerjoff uy tín

  • Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
  • Hotline: 0869058393 (9:00–21:00)
  • Email: theperfumes.onlineshop@gmail.com
  • Website: https://theperfumes.vn/


Đan Sao

