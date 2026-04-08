Bệnh lý nha chu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể: Chuyên gia nêu giải pháp

Trong các ngày từ 5 đến 7-4, Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 48 của khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TPHCM với chủ đề "Nha khoa cá nhân hóa" đã diễn ra, quy tụ nhiều báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Viêm nha chu liên quan đến nhiều bệnh lý toàn thân

Trao đổi với phóng viên tại phiên "Phát kiến và sáng tạo trong lĩnh vực nha chu", PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng Bộ môn Nha chu của Đại học Y Dược TPHCM cho biết, hơn 90% người Việt có bệnh răng miệng.

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng Bộ môn Nha chu của Đại học Y Dược TPHCM

Trong đó, bệnh nha chu phổ biến ở mọi lứa tuổi, với khoảng 60% người trưởng thành gặp phải. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, răng lung lay, đau nhức, thậm chí xuất hiện áp xe. Điều này khiến việc điều trị khó khăn, tốn kém, hiệu quả hạn chế, thậm chí không thể bảo tồn răng.

Đáng chú ý, viêm nha chu không chỉ gây mất răng mà còn ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe tổng thể.

Chuyên gia phân tích, nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nha chu có liên quan đến các bệnh lý toàn thân nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường và Alzheimer (sa sút trí tuệ), thông qua ba cơ chế chính.

Thứ nhất là tình trạng nhiễm trùng huyết, khi vi khuẩn từ vùng viêm nha chu có thể xâm nhập vào máu và ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Các nghiên cứu đã ghi nhận vi khuẩn nha chu xuất hiện trong mảng xơ vữa động mạch ở những bệnh nhân đột tử do tim mạch.

Thứ hai là cơ chế trung gian, khi các chất gây viêm từ vùng nha chu có thể tác động đến toàn cơ thể.

Thứ ba là phản ứng của hệ miễn dịch. Hiện các cơ chế này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ.

Theo PGS Thủy, xu hướng điều trị nha chu hiện nay trên thế giới chuyển mạnh sang phòng bệnh hơn chữa bệnh. Việc chăm sóc răng miệng tốt từ nhỏ sẽ giúp hạn chế mất răng trong tương lai, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh toàn thân liên quan.

Chuyên gia cho biết bệnh nha chu được chia thành hai nhóm: viêm nướu và viêm nha chu. Với viêm nướu, người dân thường chỉ cần làm sạch răng, điều trị viêm và duy trì vệ sinh răng miệng tốt.

Trong khi đó, viêm nha chu có điều trị phức tạp hơn, cần phân loại mức độ bệnh để xây dựng phác đồ phù hợp.

"Hiện nay, ngoài các phương pháp truyền thống, ngành nha khoa đã áp dụng nhiều công nghệ mới như laser, thiết bị làm sạch hiện đại, cùng các phương pháp hỗ trợ giúp kiểm soát vi khuẩn và tình trạng viêm hiệu quả"- PGS Thuỷ nói.

GS.TS.BS Werner Birglechner, chuyên gia quốc tế - báo cáo viên tại hội nghị trong lĩnh vực răng hàm mặt chia sẻ, hiện có hai xu hướng lớn trong lĩnh vực nha chu hiện đại. Xu hướng thứ nhất là cách hiểu về bệnh đang dần mang tính hệ thống hơn.

Xu hướng thứ nhất là cách hiểu về bệnh đang dần mang tính hệ thống. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy viêm nha chu không chỉ là bệnh lý cục bộ mà là tình trạng viêm toàn thân, có liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch... Vì vậy, cách tiếp cận điều trị cũng chuyển sang hướng toàn diện hơn.

Điển hình là công nghệ ánh sáng kép Lumoral, đã được sử dụng tại châu Âu trong 4 năm qua. Theo GS-TS-BS Werner Birglechner, đây là công nghệ mới, đã được cấp 7 bằng sáng chế, đáp ứng tiêu chuẩn thiết bị y tế của Liên minh châu Âu (EU 2017/745 - MDR).

Thiết bị này cho phép điều trị viêm nha chu theo hướng cá nhân hóa, vừa chống viêm, vừa kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa hình thành mảng bám, dễ sử dụng hằng ngày và chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể.

Cụ thể, công nghệ này cho phép điều trị viêm nha chu dựa trên hồ sơ nguy cơ của từng bệnh nhân được Nha Sĩ lên kế hoạch.

Đây chính là hướng đi đúng đắn, giúp bệnh nhân kiểm soát được tình trạng của mình, tránh việc điều trị quá mức.

"Nhiều trường hợp gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình trạng răng miệng của mình, nhưng Lumoral là giải pháp hỗ trợ họ chăm sóc răng miệng dễ dàng và rất hiệu quả.

Trước đây, một trong những mối lo ngại lớn nhất khi điều trị viêm nha chu là việc xảy ra các tác dụng phụ nguy hiểm. Nhưng với Lumoral, chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng nào. Điều đó cho thấy đây là một sản phẩm an toàn, dễ sử dụng và có thể cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe răng miệng"- chuyên gia nha khoa khẳng định.

Trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa nha khoa phát triển mạnh, GS-TS-BS Werner Birglechner cho biết ông mong muốn đồng hành cùng người dân và cơ quan quản lý tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, thông qua ứng dụng các công nghệ mới như Lumoral, cũng như thúc đẩy phát triển các lĩnh vực chuyên sâu trong nha khoa hiện đại.