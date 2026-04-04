Huawei mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2, hé lộ bộ đôi sản phẩm mới ra mắt trong tháng 4

Loạt sản phẩm mới tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, góp phần đáp ứng đa dạng nhu cầu trong đời sống hiện đại, từ luyện tập thể thao, học tập đến làm việc và giải trí.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị đeo thông minh của Huawei tại Việt Nam. Với định hướng Ultra Performance (Hiệu suất đỉnh cao), thiết bị tập trung vào hiệu suất, độ chính xác và khả năng hỗ trợ luyện tập chuyên sâu cho cộng đồng chạy bộ.

Sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người chạy, với sự tham gia của huyền thoại marathon Eliud Kipchoge, người từng hai lần vô địch Olympic, và đội chạy dsm-firmenich Running Team. Khung đồng hồ bằng hợp kim titan chuẩn hàng không vũ trụ, nhưng trọng lượng thiết bị chỉ 43,5 g (bao gồm dây đeo), đảm bảo cảm giác gọn nhẹ, thoải mái trong suốt quá trình luyện tập.

Bên cạnh hơn 100 chế độ luyện tập, HUAWEI WATCH GT Runner 2 còn tích hợp chế độ Marathon thông minh, hỗ trợ người dùng từ giai đoạn chuẩn bị đến khi thi đấu. Với các công cụ như gợi ý pace linh hoạt và nhắc nhở bổ sung năng lượng, thiết bị hiển thị thông tin theo thời gian thực ngay trên mặt đồng hồ, giúp người chạy chủ động điều chỉnh chiến thuật và tối ưu hiệu suất, nhằm đạt được thành tích mục tiêu.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 có ba tùy chọn màu sắc, gồm cam bình minh, xanh hoàng hôn và đen đêm. Sản phẩm chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 2/4, qua các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Sản phẩm có giá niêm yết 8.990.000 đồng. Trong tháng đầu tiên mở bán từ ngày 2/4 đến 2/5, khách hàng sẽ nhận ưu đãi giảm giá 1.000.000 đồng, kèm bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeArc, 3 tháng hội viên VIP HUAWEI Health+ và 2 năm bảo hành HUAWEI Care+.

Trong tháng 4, Huawei dự kiến tiếp tục giới thiệu hai sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam, gồm máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Ở mảng thiết bị âm thanh, Huawei giới thiệu HUAWEI FreeBuds Pro 5 - mẫu tai nghe không dây cao cấp, sở hữu thiết kế Star Oval cùng cấu trúc công thái học giúp tăng độ ổn định và thoải mái khi đeo.

HUAWEI MatePad 11.5 S và HUAWEI FreeBuds Pro 5 dự kiến sẽ được mở bán từ trung tuần tháng 4 thông qua hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử. Ngay từ bây giờ, khách hàng cũng có thể thu thập voucher Early Bird trị giá 300.000 đồng khi mua HUAWEI MatePad 11.5 S, và 100.000 đồng khi mua HUAWEI FreeBuds Pro 5 tại gian hàng chính hãng của Huawei.