HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

Bản lĩnh sống 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Tiêu dùng thông minh 13:52

LG Electronics Việt Nam (LG) vừa chính thức ra mắt MV "Tết Nhất có AI" mở màn chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mùa 3.

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

Tiêu dùng thông minh 10:02

Thương hiệu quà tặng văn hóa cao cấp Jadify ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn “Bạch Mã Hồng Mai”, hợp tác cùng họa sĩ sơn dầu Vương Linh.

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Khoẻ - Đẹp 16:02

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI (phường Linh Xuân, TPHCM), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Y khoa VISI, chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9-1.

Khoẻ - Đẹp 10:54

Danh Hiển Jewelers vừa được vinh danh với giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year tại LUXUO ASIA AWARDS 2025.

Điểm đến 10:53

Chương trình “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” do Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức vào 19g ngày 17-1 tại Nhà hát VOH (TP HCM).

Tiêu dùng thông minh 10:12

Vài năm trở lại đây, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc smartphone cao cấp nhờ chiến lược phát triển nhất quán cùng định hướng công nghệ rõ ràng.

Khoẻ - Đẹp 10:10

Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Tiêu dùng thông minh 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

13 tháng 1, 2026 | 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Đó là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh tế, thời lượng pin vượt trội và hệ sinh thái tính năng thông minh toàn diện.

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới - Ảnh 1.

Tiếp nối thành công đó, bước sang năm 2026, Huawei tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm với các phiên bản mới, không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn khẳng định vai trò của đồng hồ thông minh như một tuyên ngôn phong cách sống dành cho những cá nhân hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trong lần ra mắt này là HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro – phiên bản đồng thiết kế cùng HONMA Golf, thương hiệu gậy golf cao cấp đến từ Nhật Bản với hơn 66 năm di sản.

Không chỉ đóng vai trò như một phụ kiện thời trang cao cấp, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro còn được chế tác dành riêng cho golfer với Chế độ Sân Golf Nâng Cao, màn hình AMOLED siêu sáng cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày, sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình – từ những vòng golf kéo dài đến các chuyến du lịch thể thao.

Phiên bản đặc biệt này được cài đặt sẵn hai mặt đồng hồ độc quyền từ HONMA, gồm Họa Tiết Lá Thông và BERES 7S. Trong đó, mặt Họa Tiết Lá Thông gây ấn tượng với hình ảnh lá thông cổ điển, kim giây hình gậy putter và phối màu đen – vàng kim sang trọng, thể hiện tinh hoa kỹ thuật của HONMA. Mặt BERES 7S lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian, lấy cảm hứng từ dòng gậy BERES 7S huyền thoại với hình ảnh núi Phú Sĩ, sóng nước Ukiyo-e và tinh thần thẩm mỹ Á Đông tinh tế.

Trong dịp mở bán từ ngày 9-1 đến ngày 9-2, bên cạnh giảm trực tiếp 500.000 VNĐ trên giá niêm yết, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro được tặng kèm hộp quà cao cấp, gồm bóng golf, dụng cụ sửa divot và dụng cụ đánh dấu – mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu golf và giới sưu tầm.

Hướng đến nhóm người dùng có cổ tay nhỏ, đặc biệt là nữ giới, Huawei giới thiệu hai phiên bản dây mới cho HUAWEI WATCH GT 6 41mm: dây Milanese và dây cao su màu Đen, mang đến thêm lựa chọn cho phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đề cao tính linh hoạt trong đời sống hàng ngày.

Trong thời gian mở bán từ ngày 9-1 đến ngày 9-2, khi mua HUAWEI WATCH GT 6 41mm phiên bản dây Milanese hoặc dây cao su màu Đen, khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết và nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2 cùng 3 tháng sử dụng gói hội viên HUAWEI Health+.

Các phiên bản mới của HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 9-1 trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, cũng như tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store trên toàn quốc.

Song Hà

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.