HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Đó là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh tế, thời lượng pin vượt trội và hệ sinh thái tính năng thông minh toàn diện.

Tiếp nối thành công đó, bước sang năm 2026, Huawei tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm với các phiên bản mới, không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn khẳng định vai trò của đồng hồ thông minh như một tuyên ngôn phong cách sống dành cho những cá nhân hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trong lần ra mắt này là HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro – phiên bản đồng thiết kế cùng HONMA Golf, thương hiệu gậy golf cao cấp đến từ Nhật Bản với hơn 66 năm di sản.

Không chỉ đóng vai trò như một phụ kiện thời trang cao cấp, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro còn được chế tác dành riêng cho golfer với Chế độ Sân Golf Nâng Cao, màn hình AMOLED siêu sáng cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày, sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình – từ những vòng golf kéo dài đến các chuyến du lịch thể thao.

Phiên bản đặc biệt này được cài đặt sẵn hai mặt đồng hồ độc quyền từ HONMA, gồm Họa Tiết Lá Thông và BERES 7S. Trong đó, mặt Họa Tiết Lá Thông gây ấn tượng với hình ảnh lá thông cổ điển, kim giây hình gậy putter và phối màu đen – vàng kim sang trọng, thể hiện tinh hoa kỹ thuật của HONMA. Mặt BERES 7S lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian, lấy cảm hứng từ dòng gậy BERES 7S huyền thoại với hình ảnh núi Phú Sĩ, sóng nước Ukiyo-e và tinh thần thẩm mỹ Á Đông tinh tế.

Trong dịp mở bán từ ngày 9-1 đến ngày 9-2, bên cạnh giảm trực tiếp 500.000 VNĐ trên giá niêm yết, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro được tặng kèm hộp quà cao cấp, gồm bóng golf, dụng cụ sửa divot và dụng cụ đánh dấu – mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu golf và giới sưu tầm.

Hướng đến nhóm người dùng có cổ tay nhỏ, đặc biệt là nữ giới, Huawei giới thiệu hai phiên bản dây mới cho HUAWEI WATCH GT 6 41mm: dây Milanese và dây cao su màu Đen, mang đến thêm lựa chọn cho phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đề cao tính linh hoạt trong đời sống hàng ngày.

Trong thời gian mở bán từ ngày 9-1 đến ngày 9-2, khi mua HUAWEI WATCH GT 6 41mm phiên bản dây Milanese hoặc dây cao su màu Đen, khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết và nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2 cùng 3 tháng sử dụng gói hội viên HUAWEI Health+.

Các phiên bản mới của HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 9-1 trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, cũng như tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store trên toàn quốc.