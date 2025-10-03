Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Tại VWAS 2025, Generali Việt Nam được vinh danh hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Đồng hồ thông minh thời trang, với thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày, sẵn sàng cho những trải nghiệm thể thao ngoài trời chuyên nghiệp.

Ngày 2-10, đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 6 Series đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam. Với chủ đề Ride the wind (Đón gió dẫn lối), thiết bị được cải tiến toàn diện về thiết kế và tính năng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp, đồng hành cùng người dùng chinh phục những giới hạn mới.

Hướng đến cân bằng giữa tính năng thể thao chuyên nghiệp và yếu tố thời trang, Huawei Watch GT 6 Series tiếp tục kế thừa thiết kế mặt đồng hồ hình bát giác đặc trưng của Watch GT Series.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ở phiên bản Pro và bản Tiêu chuẩn 46 mm, viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo góc cạnh, khỏe khoắn. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn 41mm được cải tiến với ngàm đeo xoay linh hoạt, giúp ôm trọn cổ tay và đem lại sự thoải mái cho người dùng có cổ tay nhỏ.

Ra mắt tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series mang đến nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Cụ thể, Huawei Watch GT 6 Pro được trang bị 3 phiên bản: dây Titan, dây dệt tổng hợp màu nâu, và dây cao su tổng hợp màu đen.

Phiên bản Huawei Watch GT 6 46mm có 3 phiên bản: dây vải dệt màu xanh lá, dây cao su tổng hợp màu đen và dây da tổng hợp màu xám. Ở phiên bản 41mm, thiết bị được ra mắt với 3 màu: dây cao su tổng hợp màu Tím, dây da màu Trắng và dây da màu Nâu.

Đặc biệt hơn, phiên bản Huawei Watch GT 6 Pro còn được trang bị thêm những chất liệu cao cấp, gồm mặt kính sapphire chống trầy, khung titan tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và mặt lưng gốm, cùng lớp phủ nano chống ăn mòn, mang lại độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 2.

Huawei Watch GT 6 Series được trang bị màn hình Amoled với độ sáng 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt.

Trước nhu cầu sử dụng thiết bị đeo một cách liên tục, Huawei đã tiên phong ứng dụng công nghệ viên pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng vượt trội. Nhờ đó, thời lượng pin của Huawei Watch GT 6 Series được nâng thêm 1 tuần so với thế hệ tiền nhiệm.

Với lần ra mắt này, Huawei giới thiệu hệ điều hành HarmonyOS 6.0 với giao diện trực quan, mượt mà, cùng đa dạng mặt đồng hồ tùy biến linh hoạt, cho phép người dùng sắp xếp và thiết kế hiển thị phù hợp với phong cách và nhu cầu sử dụng cá nhân.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series cũng lần đầu tiên được trang bị thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, giúp người dùng dễ dàng thanh toán một cách tiện lợi ngay trên cổ tay.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 2-10 tại gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng với giá niêm yết từ 7.690.000 đồng cho phiên bản Huawei Watch GT 6 Pro và từ 4.990.000 đồng cho phiên bản Huawei Watch GT 6; cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Song Hà

