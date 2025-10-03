Huawei Watch GT 6 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngày 2-10, đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 6 Series đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam. Với chủ đề Ride the wind (Đón gió dẫn lối), thiết bị được cải tiến toàn diện về thiết kế và tính năng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp, đồng hành cùng người dùng chinh phục những giới hạn mới.

Hướng đến cân bằng giữa tính năng thể thao chuyên nghiệp và yếu tố thời trang, Huawei Watch GT 6 Series tiếp tục kế thừa thiết kế mặt đồng hồ hình bát giác đặc trưng của Watch GT Series.

Ở phiên bản Pro và bản Tiêu chuẩn 46 mm, viền bezel được vát nổi khối 3D, mang đến diện mạo góc cạnh, khỏe khoắn. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn 41mm được cải tiến với ngàm đeo xoay linh hoạt, giúp ôm trọn cổ tay và đem lại sự thoải mái cho người dùng có cổ tay nhỏ.

Ra mắt tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series mang đến nhiều tùy chọn về chất liệu và màu sắc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Cụ thể, Huawei Watch GT 6 Pro được trang bị 3 phiên bản: dây Titan, dây dệt tổng hợp màu nâu, và dây cao su tổng hợp màu đen.

Phiên bản Huawei Watch GT 6 46mm có 3 phiên bản: dây vải dệt màu xanh lá, dây cao su tổng hợp màu đen và dây da tổng hợp màu xám. Ở phiên bản 41mm, thiết bị được ra mắt với 3 màu: dây cao su tổng hợp màu Tím, dây da màu Trắng và dây da màu Nâu.

Đặc biệt hơn, phiên bản Huawei Watch GT 6 Pro còn được trang bị thêm những chất liệu cao cấp, gồm mặt kính sapphire chống trầy, khung titan tiêu chuẩn hàng không vũ trụ và mặt lưng gốm, cùng lớp phủ nano chống ăn mòn, mang lại độ bền tối ưu trong quá trình sử dụng.

Huawei Watch GT 6 Series được trang bị màn hình Amoled với độ sáng 3.000 nit, đảm bảo khả năng hiển thị ngay cả dưới điều kiện trời nắng gắt.

Trước nhu cầu sử dụng thiết bị đeo một cách liên tục, Huawei đã tiên phong ứng dụng công nghệ viên pin high-silicon, cho mật độ năng lượng cao hơn và thời lượng sử dụng vượt trội. Nhờ đó, thời lượng pin của Huawei Watch GT 6 Series được nâng thêm 1 tuần so với thế hệ tiền nhiệm.

Với lần ra mắt này, Huawei giới thiệu hệ điều hành HarmonyOS 6.0 với giao diện trực quan, mượt mà, cùng đa dạng mặt đồng hồ tùy biến linh hoạt, cho phép người dùng sắp xếp và thiết kế hiển thị phù hợp với phong cách và nhu cầu sử dụng cá nhân.

Tại thị trường Việt Nam, Huawei Watch GT 6 Series cũng lần đầu tiên được trang bị thêm tính năng thanh toán bằng QR với ứng dụng MoMo, giúp người dùng dễ dàng thanh toán một cách tiện lợi ngay trên cổ tay.

Huawei Watch GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 2-10 tại gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng với giá niêm yết từ 7.690.000 đồng cho phiên bản Huawei Watch GT 6 Pro và từ 4.990.000 đồng cho phiên bản Huawei Watch GT 6; cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.