Triển khai bệnh án điện tử, giảm sai sót và chi phí vận hành

Hưởng ứng “Ngày Sức khỏe Toàn dân”, Sở Khoa học vàCông nghệ TPHCM, Sở Y tế TPHCM cùng các đơn vị đã tổ chức sự kiện Smart Healthcare 2026 - Startup Connection Day, quy tụ hơn 50 gian hàng, giới thiệu gần 70 công nghệ, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ thiết bị đo đến các giải pháp phần mềm ứng dụng trong bệnh viện.



TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho hay TPHCM đang từng bước triển khai mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ trở thành “hộ chiếu sức khỏe” theo suốt vòng đời của mỗi người dân, giúp bác sĩ có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, đồng thời giúp người dân chủ động theo dõi sức khỏe của chính mình một cách thuận tiện, liên tục.



Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Song Ân cho biết doanh nghiệp đang cung cấp giải pháp bệnh án điện tử (E-EMR) – nền tảng cốt lõi hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy”.

Giải pháp này cho phép số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án, thay thế hoàn toàn giấy tờ truyền thống, giúp lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, giảm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro thất lạc. Đồng thời, hệ thống có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng HIS, LIS, RIS, PACS theo chuẩn HL7, DICOM, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ mà không cần thay đổi hạ tầng hiện hữu.

Một điểm nổi bật là khả năng triển khai linh hoạt, đặc biệt phù hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới. Với mô hình điện toán đám mây, đơn vị chỉ cần hạ tầng mạng cơ bản vẫn có thể vận hành hệ thống, qua đó giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Giải pháp cũng đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Y tế về chuẩn bệnh án, chữ ký số và lưu trữ dữ liệu dài hạn.

Thực tế triển khai tại tỉnh Điện Biên ghi nhận hiệu quả rõ rệt tại nhiều đơn vị như Trung tâm Y tế Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Nậm Pồ,… Việc áp dụng E-EMR giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tốc độ tra cứu thông tin và giảm sai sót trong quá trình ghi chép.

Đáng chú ý, Trung tâm Y tế Thanh An đã tạo lập hơn 1.500 hồ sơ bệnh án điện tử chỉ sau hơn một tháng triển khai. Bác sĩ có thể truy cập trực tiếp kết quả cận lâm sàng trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân.