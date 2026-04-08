AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026”

Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới được tổ chức bởi Bộ Y tế. Chương trình có các hoạt động khám sàng lọc miễn phí cho cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng cơ hội tầm soát sớm các bệnh nguy hiểm và thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế.

Chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 – Chủ động phòng bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh” mang ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đặc biệt trong việc phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và ung thư tại Việt Nam.

Dự kiến đã có hơn 5.000 người dân được tham gia các hoạt động khám, sàng lọc miễn phí và tư vấn chuyên sâu cho các bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, thận, chuyển hóa và ung thư, là những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, AstraZeneca Việt Nam tài trợ cho hoạt động khám, sàng lọc miễn phí với sự hỗ trợ của các công nghệ y học tiên tiến được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai. Người dân được tầm soát các bệnh lý hô hấp, ung thư và bệnh không lây nhiễm phổ biến thông qua chẩn đoán hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các xét nghiệm chuyên sâu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Ông Atul Tandon – Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc của AstraZeneca Việt Nam cho biết: “AstraZeneca Việt Nam tự hào đồng hành cùng Bộ Y tế với tư cách đối tác chiến lược, cùng thúc đẩy hành trình chuyển đổi chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Nhân dịp chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 – Chủ động phòng bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh” khẳng định cam kết hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm để can thiệp kịp thời và hiệu quả, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật cho người dân và hệ thống y tế”.

Trên nền tảng thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bộ Y tế, AstraZeneca tập trung hỗ trợ quản lý bệnh không lây nhiễm, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng và các sáng kiến đổi mới sáng tạo nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hướng tới một hệ thống y tế bền vững. Trong nhiều năm qua, AstraZeneca Việt Nam đã hỗ trợ nhiều chương trình y tế cộng đồng ý nghĩa.