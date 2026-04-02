Xử lý kịp thời một bệnh nhân bị ong chui vào mắt

Bệnh nhân nữ C.T.T.N.L.C. (61 tuổi, ngụ tại phường Cam Ly, Lâm Đồng) trong lúc di chuyển trên đường về nhà đã không may bị một con ong bay vào mắt. Sau khi xảy ra sự việc, bệnh nhân đã tự xử lý tại nhà bằng cách rửa mắt và sử dụng một số loại thuốc không rõ loại.

Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng gia tăng, với biểu hiện đau rát, chảy nước mắt và sưng nề, nên đã đến Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt để được thăm khám và điều trị.

Hình ảnh con ong kẹt trong mắt bệnh nhân được bác sĩ loại bỏ khỏi mắt trong quá trình thăm khám (Nguồn: Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt)

Bác sĩ kiểm tra tình trạng mắt cho bệnh nhân trong quá trình khám (Nguồn: Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt)

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân ghi nhận tình trạng mắt sưng nề, chảy nước mắt liên tục và cảm giác khó chịu rõ rệt. Khám thị lực ban đầu cho thấy thị lực mắt phải đạt 20/30 và mắt trái đạt 20/60. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện dị vật là một xác côn trùng (ong) mắc kẹt tại bề mặt nhãn cầu, gây kích thích cơ học dẫn đến triệu chứng cộm xốn, tăng tiết nước mắt, phù nề nhẹ và viêm kết mạc. Bệnh nhân than phiền tình trạng đau rát, khó chịu kéo dài kèm chảy nước mắt liên tục, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh nhân được BS nội trú Huỳnh Thị Xuân Thảo, Trưởng khoa Mắt Tổng hợp Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt, loại bỏ dị vật an toàn, kết hợp làm sạch bề mặt nhãn cầu và điều trị kiểm soát phản ứng viêm.

Theo BS Thảo: "Nhãn cầu là cơ quan rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các dị vật nhỏ như bụi hoặc côn trùng. Khi có dị vật vào mắt, người bệnh không nên dụi mắt do nguy cơ gây trầy xước giác mạc. Có thể rửa mắt nhẹ nhàng bằng nước sạch, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng kéo dài như cộm xốn, đau rát, chảy nước mắt hoặc phù nề, cần đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến thị lực".

Côn trùng bay vào mắt là tình huống thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt khi di chuyển ngoài trời, đi xe máy hoặc làm việc trong môi trường có nhiều bụi và côn trùng. Để hạn chế nguy cơ tổn thương, người dân nên sử dụng kính bảo hộ hoặc kính chắn gió khi di chuyển; tránh dụi mắt khi có dị vật.