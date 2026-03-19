Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật

Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô chia sẻ về hành trình chuẩn bị kéo dài hàng chục năm cho một cuộc thi mà cô xem là cột mốc quan trọng trong đời.

Chuẩn bị giấc mơ suốt gần hai thập kỷ

Chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi, Hồ Kiều Thu cho biết cô đã ấp ủ và chuẩn bị cho cơ hội này từ nhiều năm trước. Đó không chỉ là sự chuẩn bị về kỹ năng mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm sống và nghề nghiệp.

Trong những năm qua, cô từng tham gia nhiều dự án phim do đài truyền hình sản xuất. Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, Hồ Kiều Thu xem đó là cơ hội quý giá để học hỏi và rèn luyện. "Em thường đóng vai nhỏ, nhưng may mắn được làm việc cùng nhiều diễn viên nam hạng A, nên học được rất nhiều kinh nghiệm", cô chia sẻ.

Song hành giữa nghệ thuật và đời sống

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Hồ Kiều Thu còn đang làm việc trong lĩnh vực y tế – cụ thể tại một phòng khám và nhà thuốc 24 giờ. Công việc này không chỉ giúp cô ổn định cuộc sống mà còn trở thành nền tảng để nuôi dưỡng đam mê lâu dài.

Hiện tại, Hồ Kiều Thu làm việc tại Medigo (công ty bao gồm phòng khám và chuỗi nhà thuốc 24h/7) và phòng khám đa khoa Kiều Tiên.

BS Hồ Kiều Thu khám bệnh từ thiện tại Campuchia

Cô cho biết chính công việc đời thường đã mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thực tế, từ đó làm giàu thêm cảm xúc cho nghệ thuật. "Em muốn vừa làm nghề để ổn định cuộc sống, vừa nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn", cô nói.

Khát vọng kể câu chuyện của gia đình qua điện ảnh

Một trong những mục tiêu lớn nhất của Hồ Kiều Thu là thực hiện một bộ phim về cuộc kháng chiến chống Mỹ – câu chuyện gắn liền với ký ức và trải nghiệm của chính gia đình cô. Đó không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là cách cô tri ân thế hệ đi trước. "Em mong muốn có thể kể lại câu chuyện mà ba mẹ em đã trải qua, bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất", cô bày tỏ.

Hình ảnh nghệ sĩ gắn với cộng đồng

Ở một góc nhìn khác, hình ảnh "Cô Ba mặc áo blouse trắng" – gắn với ca sĩ Hồ Kiều Thu – cũng là nguồn cảm hứng cho Hồ Kiều Thu trong việc kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội. Tinh thần lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng, như cách mà các nghệ sĩ đồng hành cùng các nền tảng y tế hiện đại, đã tạo nên một hướng đi ý nghĩa. Đối với Hồ Kiều Thu, nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn là phương tiện để kết nối và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Sẵn sàng cho chặng đường phía trước

Hiện tại, Hồ Kiều Thu cho biết cô vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thêm thông tin để chuẩn bị tốt nhất cho lần xuất hiện sắp tới. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên trì suốt gần hai thập kỷ, cô tin rằng mình đã sẵn sàng.

Với sự kết hợp giữa đam mê nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và khát vọng kể những câu chuyện ý nghĩa, Hồ Kiều Thu đang từng bước khẳng định mình trên hành trình riêng – một hành trình không vội vàng, nhưng đầy quyết tâm