Chuyện của Sao 14:03

Mở đầu năm 2026 đầy khởi sắc, Dạ Minh Châu gây chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật và sự kiện lớn.

Bản lĩnh sống 15:13

Mới đây, trong loạt ảnh mới giới thiệu đến công chúng, nha sĩ- ca sĩ Phạm Kỳ Anh khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, phong cách tươi mới.

Điểm đến 15:10

Trường Đại học Yersin Đà Lạt và CTCP Tập đoàn Đầu tư ATM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Chuyện của Sao 16:57

Vừa qua, tại sân khấu Kim Thái Hoàng, ca sĩ Thạch Dũng (Giải nhất cuộc thi Tình ca Việt Nam 2025) tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Điểm đến 13:59

Ngày 15-3, Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức sự kiện "Lễ trao Quyết định bổ nhiệm và Công bố chiến lược hoạt động năm 2026" của Tạp chí Phụ nữ Mới

Chuyện của Sao 13:17

Á hậu Ánh Quyên được Chủ tịch cuộc thi Mister Cosmopolitan giao đảm nhận chức Trưởng Ban Tổ chức giải Mister Cosmopolitan 2026.

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Khoẻ - Đẹp 11:17

Ngày 10-03, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương - thành viên của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ - làm lễ ra mắt Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

Bản lĩnh sống 16:05

Với TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật

19 tháng 3, 2026 | 14:02

Không ồn ào hay vội vã, Hồ Kiều Thu chọn cho mình một con đường bền bỉ, lặng lẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô chia sẻ về hành trình chuẩn bị kéo dài hàng chục năm cho một cuộc thi mà cô xem là cột mốc quan trọng trong đời.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật - Ảnh 1.

Chuẩn bị giấc mơ suốt gần hai thập kỷ

Chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi, Hồ Kiều Thu cho biết cô đã ấp ủ và chuẩn bị cho cơ hội này từ nhiều năm trước. Đó không chỉ là sự chuẩn bị về kỹ năng mà còn là quá trình tích lũy trải nghiệm sống và nghề nghiệp.

Trong những năm qua, cô từng tham gia nhiều dự án phim do đài truyền hình sản xuất. Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, Hồ Kiều Thu xem đó là cơ hội quý giá để học hỏi và rèn luyện. "Em thường đóng vai nhỏ, nhưng may mắn được làm việc cùng nhiều diễn viên nam hạng A, nên học được rất nhiều kinh nghiệm", cô chia sẻ.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật - Ảnh 2.

Song hành giữa nghệ thuật và đời sống

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Hồ Kiều Thu còn đang làm việc trong lĩnh vực y tế – cụ thể tại một phòng khám và nhà thuốc 24 giờ. Công việc này không chỉ giúp cô ổn định cuộc sống mà còn trở thành nền tảng để nuôi dưỡng đam mê lâu dài.

Hiện tại, Hồ Kiều Thu làm việc tại Medigo (công ty bao gồm phòng khám và chuỗi nhà thuốc 24h/7) và phòng khám đa khoa Kiều Tiên.

Medigo là nền tảng y tế số kết nối người dùng với bác sĩ, dược sĩ và hệ thống nhà thuốc, giúp tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhanh chóng - tiện lợi - an toàn ngay tại nhà. Có thể hiểu đơn giản: Medigo = "Nhà thuốc + Bác sĩ + Công nghệ" trong cùng một nền tảng. Dưới sự điều hành của Mr. Lê Hữu Hà (GĐ Công ty) cùng định hướng chuyên môn từ BS.CKII. Trương Vĩnh Thái (GĐ Y Khoa), Medigo đang từng bước phát triển hệ sinh thái y tế số, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật - Ảnh 3.

BS Hồ Kiều Thu khám bệnh từ thiện tại Campuchia

Cô cho biết chính công việc đời thường đã mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thực tế, từ đó làm giàu thêm cảm xúc cho nghệ thuật. "Em muốn vừa làm nghề để ổn định cuộc sống, vừa nuôi dưỡng ước mơ lớn hơn", cô nói.

Khát vọng kể câu chuyện của gia đình qua điện ảnh

Một trong những mục tiêu lớn nhất của Hồ Kiều Thu là thực hiện một bộ phim về cuộc kháng chiến chống Mỹ – câu chuyện gắn liền với ký ức và trải nghiệm của chính gia đình cô. Đó không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là cách cô tri ân thế hệ đi trước. "Em mong muốn có thể kể lại câu chuyện mà ba mẹ em đã trải qua, bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất", cô bày tỏ.

Hình ảnh nghệ sĩ gắn với cộng đồng

Ở một góc nhìn khác, hình ảnh "Cô Ba mặc áo blouse trắng" – gắn với ca sĩ Hồ Kiều Thu – cũng là nguồn cảm hứng cho Hồ Kiều Thu trong việc kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội. Tinh thần lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng, như cách mà các nghệ sĩ đồng hành cùng các nền tảng y tế hiện đại, đã tạo nên một hướng đi ý nghĩa. Đối với Hồ Kiều Thu, nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn là phương tiện để kết nối và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Hồ Kiều Thu và hành trình bền bỉ với nghệ thuật - Ảnh 4.

Sẵn sàng cho chặng đường phía trước

Hiện tại, Hồ Kiều Thu cho biết cô vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung thêm thông tin để chuẩn bị tốt nhất cho lần xuất hiện sắp tới. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên trì suốt gần hai thập kỷ, cô tin rằng mình đã sẵn sàng.

Với sự kết hợp giữa đam mê nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và khát vọng kể những câu chuyện ý nghĩa, Hồ Kiều Thu đang từng bước khẳng định mình trên hành trình riêng – một hành trình không vội vàng, nhưng đầy quyết tâm

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Nguồn năng lượng mới cho hành trình sống cùng nghệ thuật

Nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh: Nguồn năng lượng mới cho hành trình sống cùng nghệ thuật

Bản lĩnh sống 15:13

Mới đây, trong loạt ảnh mới giới thiệu đến công chúng, nha sĩ- ca sĩ Phạm Kỳ Anh khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, phong cách tươi mới.

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

TS Nguyễn Đức Quốc: Giáo dục vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Bản lĩnh sống 16:05

Với TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục là giúp mỗi học sinh phát triển theo năng lực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Doanh nhân Lê Thùy dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á tại Seoul

Bản lĩnh sống 21:56

Ngày 5 và 6-3, là Ủy viên của AAC tại Việt Nam, doanh nhân- hoa hậu Lê Thùy được mời dự sự kiện của Ủy ban ArtPiad Châu Á (AAC) diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

Bản lĩnh sống 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Doanh nhân Lê Thùy: "Bền vững không chỉ là lợi nhuận, mà là giá trị để lại cho cộng đồng"

Bản lĩnh sống 16:24

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Phụ nữ

CLIP

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.