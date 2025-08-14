Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

14 tháng 8, 2025 | 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Hội thi nhằm tôn vinh và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vận tải đường bộ.

Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột hỗ trợ tăng trưởng thương mại, góp phần kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Trong đó, hoạt động vận tải đường bộ đóng vai trò hàng đầu, chiếm hơn 70% khối lượng vận chuyển và quy tụ hơn 566.870 xe tải các loại.

Song hành với sự phát triển của nền kinh tế và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, vận tải đường bộ liên tục gia tăng năng lực những năm gần đây. Riêng 7 tháng đầu 2025, vận tải đường bộ tăng trưởng 13,7% về sản lượng và 13,6% về luân chuyển.

Dù vậy, ngành này vẫn đối mặt nhiều thách thức về an toàn giao thông, hiệu quả vận hành và hình ảnh nghề tài xế. Đội ngũ tài xế xe tải và xe container hiện chiếm số lượng lớn trong tỉ lệ các nhân sự vận hành tại các công ty vận tải và logistics.

Họ là những "mắt xích" quan trọng, chịu áp lực cao trong việc đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng vận chuyển nhưng các chương trình tôn vinh, đào tạo và nâng cao kỹ năng lái xe chuyên nghiệp hiện vẫn còn hạn chế.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp cùng Tập đoàn ITL – nhà đồng tổ chức và tài trợ chính – vừa khởi xướng "Hội thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics".

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) phối hợp cùng Tập đoàn ITL – nhà đồng tổ chức và tài trợ chính – khởi xướng "Hội thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics"

Khởi động ngày 1-8 tại Gian hàng ITL - B101 trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025), hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, chuyên môn cao, khuyến khích tài xế thể hiện năng lực, lan tỏa tinh thần lái xe an toàn, văn minh và góp phần nâng chuẩn toàn ngành.

"Tài xế là những người trực tiếp giữ cho dòng chảy hàng hóa vận chuyển an toàn, hiệu quả. Họ xứng đáng được tôn vinh, đào tạo và trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức để đáp ứng yêu cầu mới của ngành", bà Võ Thị Phương Lan, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), chia sẻ.

Hội thi chia thành 2 hạng mục: xe container và xe tải nhỏ, cho phép thí sinh đăng ký cá nhân hoặc đồng đội. Tất cả sẽ sử dụng phương tiện do Ban tổ chức cung cấp, đảm bảo công bằng và đồng nhất.

Các phần thi được thiết kế mô phỏng sát thực tế, từ việc kiểm tra quy trình trước – trong – sau chuyến đi, đến kỹ năng lái xe đường trường và khả năng phản ứng nhanh với tình huống bất ngờ. Đặc biệt, tài xế chuyên nghiệp còn có cơ hội phô diễn một trong những kỹ năng quan trọng đòi hỏi kinh nghiệm và sự tập trung qua phần thi điều khiển và đỗ xe chính xác, đặc biệt là kỹ thuật lùi xe.

Hội đồng giám khảo quy tụ các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ cơ quan chức năng và các doanh nghiệp logistics lớn, đảm bảo sự công tâm, minh bạch và trình độ chuyên môn cao. Sau lễ khởi động, thời gian đăng ký dự thi dự kiến diễn ra trong tháng 8. Ngày thi đấu chính thức và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 10.

Tài xế giải nhất hạng mục xe container và xe tải nhỏ dự kiến sẽ nhận được phần thưởng 20 triệu đồng và 15 triệu đồng, bên cạnh nhiều giải phụ khác. Ngoài ra, tất cả thí sinh tham gia đều nhận chứng nhận, quà lưu niệm và cơ hội kết nối, học hỏi từ đồng nghiệp.

Không dừng ở sân chơi tranh tài, "Hội thi Lái Xe An Toàn & Xuất Sắc Ngành Logistics" còn là nỗ lực của VLA và ITL trong việc xây dựng cộng đồng tài xế vững vàng kỹ năng, chuẩn mực thái độ và trách nhiệm với nghề. Việc này không chỉ cải thiện hiệu suất vận tải mà còn giảm thiểu rủi ro tai nạn, đồng thời lan tỏa văn hóa giao thông văn minh, chuyên nghiệp cho toàn ngành.

Thông qua vai trò đồng tổ chức và tài trợ chính, Tập đoàn ITL tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong phát triển hệ sinh thái logistics mở, gắn kết chiến lược kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng. "Hội thi không chỉ là điểm nhấn trong VILOG 2025 mà còn là một phần trong cam kết lâu dài của ITL trong việc đồng hành cùng mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực logistics Việt Nam" - ông Ben Anh, Group CEO ITL, nhấn mạnh.

S.Nhung

