Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Theo đó, Hội đồng gồm những gương mặt uy tin như: NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; Luật sư Nguyễn Chiến, Đại biểu Quốc hội khóa XIV – Chủ tịch Hội đồng Cố vấn; MC Thảo Vân, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học QGHN; Á hậu Lệ Hằng – Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2016; diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Ngoài ra, bộ ba đăng quang mùa giải 2024 chính thức tham gia công tác chuyên môn tại vòng sơ khảo miền Nam: Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Á hậu 1 Huỳnh Kim Anh giữ vai trò giám khảo, trực tiếp chấm thi và truyền đạt kinh nghiệm. Á hậu 2 Lê Thị Ánh Tuyết đảm nhiệm vai trò Cố vấn Tuyển sinh, hỗ trợ thí sinh trong các khâu chuẩn bị hồ sơ, hình ảnh và định hình phong cách cá nhân.

Được tổ chức lần đầu năm 2008 và chính thức trở lại từ năm 2022, Hoa hậu Du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một trong những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia có định hướng rõ ràng, gắn liền với chiến lược quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Mùa giải 2026 với chủ đề "Việt Nam bừng sáng" không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ và tâm hồn của người phụ nữ Việt, mà còn là bản tuyên ngôn sống động về một thế hệ trẻ mang trong mình khát vọng vươn xa từ lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu di sản văn hóa - du lịch.

Không đơn thuần là một sân chơi sắc đẹp, cuộc thi đã và đang khắc họa hành trình trải dài khắp dải đất hình chữ S, ghi dấu tại các địa danh tiêu biểu như Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Sa Pa, Cẩm Phả… Mỗi điểm đến là một lát cắt văn hóa, mỗi chặng dừng là một bước đi chiến lược nhằm lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến với thế giới, góp phần nâng cao nhận diện quốc gia qua lăng kính du lịch và di sản.

Sau vòng sơ khảo miền Nam, chương trình sẽ tiếp tục với:

Sơ khảo miền Bắc: Dự kiến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2025 Bán kết toàn quốc: Dự kiến ngày 27/12/2025 Chung kết toàn quốc: Dự kiến tối 10-1-2026 tại tỉnh Quảng Ninh - Trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước

Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh ở các ngôi vị Hoa hậu và Á hậu, đồng thời đảm nhận trọng trách Đại sứ Du lịch Việt Nam, tham gia các chương trình xúc tiến văn hóa – du lịch tại các sự kiện trong nước và quốc tế.