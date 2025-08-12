Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

12 tháng 8, 2025 | 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Trong 2 ngày từ 11 và 12-8, tại TP HCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (công ty con - trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN (Asia Cruise Services Network).

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 2, Hội nghị được tổ chức luân phiên tại Việt Nam với sự tham dự của các công ty lữ hành đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như Maldives, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Myanmar, Trung Quốc…

Hội nghị tập trung bàn giải pháp hợp tác, cập nhật xu hướng du lịch tàu biển, xúc tiến điểm đến... Lữ hành Saigontourist là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự, tổ chức và tài trợ sự kiện này. Chương trình có kết hợp city tour TP HCM dành cho đại biểu tham dự.

Đây là một phần trong chiến lược tiếp thị quốc tế của Lữ hành Saigontourist, đặc biệt là thu hút khách tàu biển và tàu sông. Từ năm 2022, doanh nghiệp liên tục tham gia các hội chợ du lịch tàu biển lớn như Seatrade Cruise Global (Mỹ), Seatrade Cruise Med (Tây Ban Nha)...

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist cho biết: "Du lịch tàu biển, tàu sông tại Việt Nam đang phục hồi tích cực. Việc chủ động quảng bá tại các sự kiện quốc tế và tổ chức hội nghị như ACSN góp phần đưa Việt Nam vào hải trình dài hạn của các hãng tàu đến năm 2030. Ngoài phục vụ du khách quốc tế, công ty còn là đại lý hàng hải cho nhiều hãng tàu lớn khi đến Việt Nam".

Trong 7 tháng đầu năm, Lữ hành Saigontourist đã đón khoảng 73.000 lượt khách tàu biển và thuyền viên cập cảng Việt Nam. Dự kiến từ tháng 8-2025 đến 4-2026, Lữ hành Saigontourist sẽ đón 151 chuyến tàu sông quốc tế với hơn 6.000 khách từ châu Âu, Mỹ, Úc... Hành trình kéo dài 4 - 9 ngày từ TP HCM xuôi dòng Mekong, qua các điểm Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc, mang đến trải nghiệm văn hóa địa phương đặc sắc.

T.Phương

