Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Trong 2 ngày từ 11 và 12-8, tại TP HCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (công ty con - trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN (Asia Cruise Services Network).

Đây là lần thứ 2, Hội nghị được tổ chức luân phiên tại Việt Nam với sự tham dự của các công ty lữ hành đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như Maldives, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Myanmar, Trung Quốc…

Hội nghị tập trung bàn giải pháp hợp tác, cập nhật xu hướng du lịch tàu biển, xúc tiến điểm đến... Lữ hành Saigontourist là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự, tổ chức và tài trợ sự kiện này. Chương trình có kết hợp city tour TP HCM dành cho đại biểu tham dự.

Đây là một phần trong chiến lược tiếp thị quốc tế của Lữ hành Saigontourist, đặc biệt là thu hút khách tàu biển và tàu sông. Từ năm 2022, doanh nghiệp liên tục tham gia các hội chợ du lịch tàu biển lớn như Seatrade Cruise Global (Mỹ), Seatrade Cruise Med (Tây Ban Nha)...

Ông Nguyễn Thành Lưu - Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist cho biết: "Du lịch tàu biển, tàu sông tại Việt Nam đang phục hồi tích cực. Việc chủ động quảng bá tại các sự kiện quốc tế và tổ chức hội nghị như ACSN góp phần đưa Việt Nam vào hải trình dài hạn của các hãng tàu đến năm 2030. Ngoài phục vụ du khách quốc tế, công ty còn là đại lý hàng hải cho nhiều hãng tàu lớn khi đến Việt Nam".

Trong 7 tháng đầu năm, Lữ hành Saigontourist đã đón khoảng 73.000 lượt khách tàu biển và thuyền viên cập cảng Việt Nam. Dự kiến từ tháng 8-2025 đến 4-2026, Lữ hành Saigontourist sẽ đón 151 chuyến tàu sông quốc tế với hơn 6.000 khách từ châu Âu, Mỹ, Úc... Hành trình kéo dài 4 - 9 ngày từ TP HCM xuôi dòng Mekong, qua các điểm Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc, mang đến trải nghiệm văn hóa địa phương đặc sắc.