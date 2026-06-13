Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn.

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

Bản lĩnh sống 13:59

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông vừa trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Khủng hoảng tâm lý sau mất việc và mô hình can thiệp sớm cho người lao động

Bản lĩnh sống 07:21

Bài viết phân tích dựa trên Báo cáo thực tập chủ đề “Mô hình can thiệp khủng hoảng tâm lý cho người bị mất việc”.

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

7 năm tìm con của cặp vợ chồng cùng mang gen Thalassemia

Khoẻ - Đẹp 11:11

Mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), từng phải tạm dừng điều trị vì khó khăn kinh tế, vợ chồng ở Điện Biên đã đón con khỏe mạnh.

Tôn vinh nghề quảng cáo: Đà Nẵng lần đầu tổ chức cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo

Tôn vinh nghề quảng cáo: Đà Nẵng lần đầu tổ chức cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo

Điểm đến 11:05

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng, một cuộc thi tay nghề dành riêng cho ngành quảng cáo được tổ chức nhằm tôn vinh những người thợ quảng cáo.

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Đoàn Minh Tài hóa thân tướng Thoại Ngọc Hầu tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Chuyện của Sao 14:38

Tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, diễn viên Đoàn Minh Tài nhận vai tướng Thoại Ngọc Hầu trong tiết mục "Linh khí Núi Sam".

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Agoda công bố 2 chặng bay có giá vé tốt nhất trong mùa du lịch hè 2026

Điểm đến 14:37

Theo Agoda, TPHCM - Tuy Hòa và TPHCM - Kuala Lumpur là hai chặng bay nội địa và quốc tế khởi hành từ Việt Nam có giá vé phải chăng nhất trong mùa hè năm nay.

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Takeda Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”

Khoẻ - Đẹp 09:26

Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) vừa được tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu Great Place To Work® vinh danh

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

TS-NTK Quỳnh Paris giữ chức Chủ tịch AAC Việt Nam

Chuyện của Sao 09:57

Tiến sĩ - Nhà thiết kế Quỳnh Paris được Asia Artpiad Committee (AAC) quốc tế bổ nhiệm chức Chủ tịch AAC Việt Nam.

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Tiêu dùng thông minh 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Hellen Yến Phạm đạt thêm hai danh hiệu, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 15:23

Người đẹp Hellen Yến Phạm tiếp tục ghi dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, khi dành danh hiệu Hoa hậu Tài năng Đất Tổ 2025 và Người đẹp Truyền thông 2025.

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Tổ chức thành công Chung kết xếp hạng Hoa Hậu Hương Trà Sắc Tơ B'lao Việt Nam 2026

Khoẻ - Đẹp 13:59

Chương trình do Tiến sĩ – Nghệ sĩ Phi Thanh Vân làm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng một sân chơi văn hóa đậm bản sắc vùng đất Bảo Lộc (Lâm Đồng).

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

NTK Lê Minh Phú: Truyền cảm hứng yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên

Bản lĩnh sống 13:00

Theo Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, sáng tạo không nằm ở giá tiền vật liệu mà ở khả năng nhìn thấy vẻ đẹp và giá trị từ những điều tưởng chừng rất bình thường.

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Mẫu nhí Phương Bình thần thái thu hút bởi phong cách đường phố

Chuyện của Sao 14:55

Mới đây, model nhí Nguyễn Phương Bình đã thực hiện một bộ ảnh thời trang theo phong cách đường phố đầy cá tính và ấn tượng.

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Tiêu dùng thông minh 10:12

Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, nơi những tầng mây trắng quanh năm ôm lấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của Hà Giang.

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Vietcap triển khai chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc” trong tháng 6

Điểm đến 10:10

Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Vietcap khởi động chương trình “Đồng hành đầu tư, nâng tầm hạnh phúc”.

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

"Nghi Sơn Xanh” 2026: Từ sáng kiến tiên phong đến chương trình hành động

Điểm đến 10:08

Ngày 31-5, tại bờ biển phường Hải Bình, Thanh Hóa, chương trình “Nghi Sơn Xanh” đã trở lại thu hút đông đảo doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Tiêu dùng thông minh 14:47

THACO AUTO hợp tác chiến lược cùng Stellantis ra mắt bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 hoàn toàn mới.

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

13 tháng 6, 2026 | 11:59

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm AEON phối hợp với cùng Bộ Công Thương tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản.

Với chủ đề "Trải nghiệm Việt Nam qua năm giác quan - Sức hút của Ẩm thực, Văn hóa và Du lịch", sự kiện tiếp tục được mở rộng, trở thành cầu nối đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng đồng thời tại các hệ thống AEON ở Nhật Bản, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Campuchia,...

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản - Ảnh 1.

Riêng tại Nhật Bản, sự kiện diễn ra từ ngày 11-6 đến 14-6 tại gần 400 cửa hàng và siêu thị AEON. Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài" do Bộ Công Thương triển khai, phối hợp tổ chức cùng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn AEON.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, chia sẻ: "Bộ Công Thương luôn trân trọng sự đồng hành của tập đoàn AEON - đối tác chiến lược đã góp phần quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại Nhật Bản - một thị trường nổi tiếng với những yêu cầu cao về chất lượng, sự tinh tế và an toàn thực phẩm. Chúng tôi mong rằng tuần hàng Việt Nam sẽ trở thành sự kiện được người tiêu dùng ở trên khắp thế giới chờ đón hàng năm".

Đại diện Tập đoàn AEON, Bà Mitsuko Tsuchiya, Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành tập đoàn AEON nhấn mạnh: "Năm 2026 là một cột mốc đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ 10 AEON tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại các cửa hàng, siêu thị AEON trên toàn Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải nét quyến rũ của Việt Nam đến nhiều khách hàng Nhật Bản hơn cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản".

Với chủ đề năm nay, AEON mang đến cho khách hàng Nhật Bản không gian giới thiệu sản phẩm, văn hóa và ẩm thực Việt Nam đậm bản sắc, kết hợp các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Người tiêu dùng Nhật Bản có cơ hội thưởng thức các món ăn Việt truyền thống cũng như phiên bản điều chỉnh phù hợp khẩu vị địa phương. Thông qua chương trình, AEON hướng tới tăng cường nhận diện sản phẩm, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng trải nghiệm mang tính bản địa cho khách hàng quốc tế.

Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản - Ảnh 2.

Hiện nhiều gia vị và nguyên liệu Việt đã phổ biến tại Nhật Bản, trong đó bánh tráng là sản phẩm được đón nhận tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt.

Điểm nhấn chương trình là món gỏi cuốn với các nguyên liệu như bánh tráng TOPVALU Best Price, tôm đạt chứng nhận ASC, thịt gà sạch, rau và các loại nước chấm truyền thống,…

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa 29 doanh nghiệp Việt Nam và bộ phận thu mua của AEON tại Nhật Bản (AEON Retail và AEON TOPVALU), với số doanh nghiệp tham gia tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu hàng Việt vào hệ thống AEON.

Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Lazada khởi động “siêu sale 6.6”

Tiêu dùng thông minh 09:33

Ngày 3-6, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm “Siêu Sale 6.6”, diễn ra từ 20g ngày 5-6 đến hết ngày 8-6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Khi di sản trà cổ hội tụ cùng chữ tâm của người làm trà

Tiêu dùng thông minh 10:12

Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, nơi những tầng mây trắng quanh năm ôm lấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh của Hà Giang.

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Tiêu dùng thông minh 14:47

THACO AUTO hợp tác chiến lược cùng Stellantis ra mắt bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 hoàn toàn mới.

Xu hướng setup lớp học mầm non hiện đại kích thích tư duy sáng tạo cho bé cùng Đồ chơi Phú Long

Xu hướng setup lớp học mầm non hiện đại kích thích tư duy sáng tạo cho bé cùng Đồ chơi Phú Long

Tiêu dùng thông minh 14:46

Đồ chơi Phú Long - Sản xuất & nhập khẩu bàn ghế mầm non tại TPHCM, cung cấp nội thất hoàn hảo, giúp tối ưu không gian và kích thích sự phát triển của trẻ.

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Huawei chính thức ra mắt WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 11:02

Ngày 29-5, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất - HUAWEI WATCH FIT 5 Series.

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

Tiêu dùng thông minh 21:12

Tại sự kiện “Bosch Experience Day” vừa diễn ra ở TPHCM, Bosch giới thiệu một số giải pháp mới tiêu biểu thuộc ba mảng công việc – gia đình – di chuyển.

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn

Uniqlo công bố loạt ưu đãi trong Tuần lễ cảm ơn

Tiêu dùng thông minh 10:36

Uniqlo, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, chính thức khởi động Tuần lễ cảm ơn (Kanshasai).

Món ngon

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.