Dấu ấn 10 năm Tuần hàng Việt Nam tại AEON Nhật Bản

Với chủ đề "Trải nghiệm Việt Nam qua năm giác quan - Sức hút của Ẩm thực, Văn hóa và Du lịch", sự kiện tiếp tục được mở rộng, trở thành cầu nối đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng đồng thời tại các hệ thống AEON ở Nhật Bản, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Campuchia,...

Riêng tại Nhật Bản, sự kiện diễn ra từ ngày 11-6 đến 14-6 tại gần 400 cửa hàng và siêu thị AEON. Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài" do Bộ Công Thương triển khai, phối hợp tổ chức cùng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn AEON.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, chia sẻ: "Bộ Công Thương luôn trân trọng sự đồng hành của tập đoàn AEON - đối tác chiến lược đã góp phần quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam từng bước khẳng định vị thế tại Nhật Bản - một thị trường nổi tiếng với những yêu cầu cao về chất lượng, sự tinh tế và an toàn thực phẩm. Chúng tôi mong rằng tuần hàng Việt Nam sẽ trở thành sự kiện được người tiêu dùng ở trên khắp thế giới chờ đón hàng năm".

Đại diện Tập đoàn AEON, Bà Mitsuko Tsuchiya, Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành tập đoàn AEON nhấn mạnh: "Năm 2026 là một cột mốc đầy ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ 10 AEON tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại các cửa hàng, siêu thị AEON trên toàn Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải nét quyến rũ của Việt Nam đến nhiều khách hàng Nhật Bản hơn cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản".

Với chủ đề năm nay, AEON mang đến cho khách hàng Nhật Bản không gian giới thiệu sản phẩm, văn hóa và ẩm thực Việt Nam đậm bản sắc, kết hợp các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Người tiêu dùng Nhật Bản có cơ hội thưởng thức các món ăn Việt truyền thống cũng như phiên bản điều chỉnh phù hợp khẩu vị địa phương. Thông qua chương trình, AEON hướng tới tăng cường nhận diện sản phẩm, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng trải nghiệm mang tính bản địa cho khách hàng quốc tế.

Hiện nhiều gia vị và nguyên liệu Việt đã phổ biến tại Nhật Bản, trong đó bánh tráng là sản phẩm được đón nhận tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt.

Điểm nhấn chương trình là món gỏi cuốn với các nguyên liệu như bánh tráng TOPVALU Best Price, tôm đạt chứng nhận ASC, thịt gà sạch, rau và các loại nước chấm truyền thống,…

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa 29 doanh nghiệp Việt Nam và bộ phận thu mua của AEON tại Nhật Bản (AEON Retail và AEON TOPVALU), với số doanh nghiệp tham gia tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu hàng Việt vào hệ thống AEON.