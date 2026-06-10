Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Sau những cái tên biểu tượng như Phở Thìn, Phở Minh Pasteur, Bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục gây chú ý khi đưa Phở Bát Đàn - một di sản ẩm thực hơn 70 năm của Hà Nội - đến với thủ phủ ẩm thực Melbourne (Australia - Úc). Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng bà Lê Kỳ Duyên, Giám đốc Kinh doanh - Đại diện Công ty Posh Lifestyle, để chia sẻ thêm nhiều thông tin, góc nhìn thú vị từ việc đưa ẩm thực, món ăn Việt ra nước ngoài.

Phóng viên: Trong thông tin mà Posh Lifestyle có chia sẻ: "Mỗi tô phở phục vụ không chỉ mang hương vị truyền thống, mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc". Là người đứng sau hành trình này, đâu là những tâm tư, tình cảm cá nhân mà bà đã gửi gắm vào từng bát phở khi mang chúng sang một đất nước xa xôi như Australia?

Bà Lê Kỳ Duyên

Bà Lê Kỳ Duyên: Thật ra, điều chúng tôi mang sang Australia không chỉ là một bát phở. Là một người Việt sống và làm việc xa quê hương nhiều năm, tôi luôn tin rằng có những giá trị văn hóa không cần lời giới thiệu dài dòng. Chỉ cần một bát phở được nấu đúng cách, bằng tất cả sự trân trọng, người ta có thể cảm nhận được cả một phần lịch sử, nếp sống và tâm hồn của người Việt Nam.

Mỗi lần nhìn thấy thực khách thưởng thức phở, đặc biệt là những người Việt xa quê, tôi cảm nhận được sự kết nối rất đặc biệt. Có người nói với chúng tôi rằng mùi thơm của nước dùng khiến họ nhớ đến Hà Nội, nhớ những buổi sáng bên gia đình, nhớ một phần tuổi thơ đã ở lại quê nhà. Có lẽ điều khiến tôi xúc động nhất là cảm giác được mang một phần quê hương đi cùng mình.

Khi đưa Phở Bát Đàn đến Australia, tôi không đơn thuần muốn mở thêm một nhà hàng. Điều tôi mong muốn là góp phần kể một câu chuyện đẹp về Việt Nam — một đất nước có nền ẩm thực tinh tế, có chiều sâu văn hóa và có những con người luôn gìn giữ giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ. Bởi cuối cùng, điều chúng tôi đang phục vụ không chỉ là phở, mà còn là niềm tự hào về cội nguồn Việt Nam.

- Posh Lifestyle đã và đang đồng hành cùng rất nhiều cái tên biểu tượng lâu đời của ẩm thực Việt như Phở Thìn, Phở Minh Pasteur, Bánh Mì Huỳnh Hoa và nay là Phở Bát Đàn. Động lực nào đã thôi thúc bà lựa chọn con đường đầy thách thức là đi tìm và "vươn tầm quốc tế" cho các thương hiệu mang tính di sản, thay vì tự xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới?

- Thực ra, xây dựng một thương hiệu mới có thể là con đường dễ dàng hơn về mặt sáng tạo và vận hành. Nhưng điều thôi thúc chúng tôi lại là một điều khác: làm sao để những giá trị đã được người Việt gìn giữ qua nhiều thế hệ có thể được tiếp tục kể với thế giới.

Các thương hiệu mà Posh Lifestyle lựa chọn đồng hành như Phở Thìn, Phở Minh Pasteur, Bánh Mì Huỳnh Hoa hay Phở Bát Đàn đều không chỉ là những cái tên nổi tiếng. Đó là những thương hiệu mang trong mình lịch sử từ hàng chục năm đến hơn 70 năm phát triển, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Đằng sau mỗi bát phở hay ổ bánh mì không chỉ là công thức chế biến, mà còn là câu chuyện về một thời kỳ lịch sử, về văn hóa ẩm thực của từng vùng miền và về những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ chất lượng và bản sắc của thương hiệu.

Điều chúng tôi mong muốn không chỉ được giới thiệu không chỉ là một món ăn Việt Nam mà là chúng tôi đang giới thiệu một phần lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc của Việt Nam.

Đó cũng là lý do chúng tôi lựa chọn đồng hành với các thương hiệu di sản thay vì xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới. Một thương hiệu mới có thể tạo ra sản phẩm, nhưng những thương hiệu đã tồn tại qua nhiều thập kỷ mang theo một giá trị vô cùng đặc biệt: tính chân thực, chiều sâu văn hóa và sự công nhận của thời gian.

- Với lợi thế hơn 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực F&B tại Australia, bà đã chuẩn bị một lộ trình như thế nào để đảm bảo Phở Bát Đàn tại Melbourne vừa giữ trọn vẹn "tinh hoa nguyên bản" của Hà Nội (từ nước dùng ninh công phu đến nguyên liệu tuyển chọn), vừa vượt qua được các tiêu chuẩn khắt khe và phù hợp với thị trường đa văn hóa nơi đây?

- Chúng tôi không thỏa hiệp với chất lượng. Mỗi tô phở phải giữ được tinh thần nguyên bản của Hà Nội, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm và chất lượng mà Australia đặt ra vì vậy chúng tôi đã xác định rằng mọi nguyên liệu sử dụng tại Melbourne phải được lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại Australia. Từ xương bò, thịt bò, rau thơm đến các loại gia vị đặc trưng, tất cả đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, chúng tôi ưu tiên sử dụng nguyên liệu tươi mới mỗi ngày để đảm bảo hương vị và chất lượng tốt nhất trong từng tô phở được phục vụ.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình vận hành được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của Phở Bát Đàn kết hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của ngành thực phẩm tại Australia. Từ quy trình bảo quản nguyên liệu, chế biến, kiểm soát nhiệt độ, vệ sinh an toàn thực phẩm đến đào tạo nhân sự, tất cả đều được thực hiện theo đúng quy định và tiêu chuẩn mà Australia yêu cầu.

Hành trình của chúng tôi là sự cân bằng giữa hai giá trị: giữ nguyên bản những tinh hoa đã làm nên tên tuổi Phở Bát Đàn suốt nhiều thập kỷ, đồng thời vận hành theo những chuẩn mực quốc tế để phục vụ cộng đồng thực khách đa văn hóa tại Australia một cách tốt nhất.

- Việc lựa chọn ngay trung tâm thành phố Melbourne – một trong những thủ phủ ẩm thực lớn của thế giới – được xác định là một "bước đi chiến lược". Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về lộ trình tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu tại đây? Làm thế nào để không gian văn hóa ẩm thực Việt Nam hiện đại này thu hút đồng thời cả cộng đồng người Việt xa xứ lẫn thực khách bản địa và du khách quốc tế?

- Melbourne là một trong những thành phố đa văn hóa và có nền ẩm thực phát triển bậc nhất thế giới. Về lộ trình phát triển, chúng tôi lựa chọn bắt đầu từ chính cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là những người Việt xa quê và các bạn du học sinh đang sinh sống, học tập tại Melbourne. Đây là những người thấu hiểu giá trị của một tô phở Hà Nội nguyên bản và cũng là những người có sự gắn kết cảm xúc sâu sắc với văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn Phở Bát Đàn trở thành nơi để họ tìm lại hương vị quê hương, những ký ức thân thuộc và cảm giác kết nối với cội nguồn khi sống xa nhà. Khi cộng đồng người Việt đón nhận và tự hào giới thiệu thương hiệu đến bạn bè của mình, đó sẽ là cầu nối tự nhiên và chân thực nhất để tiếp cận thực khách quốc tế.

Ở giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung kể những câu chuyện phía sau mỗi tô phở: câu chuyện về lịch sử hơn 70 năm của thương hiệu, về văn hóa Hà Nội, về những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng tôi tin rằng trong một thành phố đa văn hóa như Melbourne, thực khách không chỉ muốn thưởng thức món ăn ngon mà còn muốn khám phá những câu chuyện và bản sắc văn hóa đằng sau món ăn đó.

Chúng tôi tin rằng khi một câu chuyện văn hóa được kể bằng sự chân thành, và 1 bát phở được phục vụ mang tên nguồn gốc và chất lượng, sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá nào.

- Để đưa một thương hiệu phở truyền thống có công đoạn chế biến chuẩn mực, tinh tế ra nước ngoài chắc chắn không hề dễ dàng. Bà có thể tiết lộ về kế hoạch quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng của Posh Lifestyle? Làm sao để hương vị Phở Bát Đàn tại Australia không bị "tam sao thất bản" so với nguyên bản tại Việt Nam?

- Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất ngay từ những ngày đầu chuẩn bị dự án. Bởi đối với một thương hiệu di sản như Phở Bát Đàn, điều quan trọng nhất không phải là mở được bao nhiêu cửa hàng, mà là giữ được sự nhất quán và nguyên bản của hương vị qua từng tô phở được phục vụ.

Để làm được điều đó, toàn bộ quy trình chế biến tại Australia được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn và bí quyết vận hành đã làm nên tên tuổi của Phở Bát Đàn trong nhiều thập kỷ. Mọi nguyên liệu đều được định lượng, đong đo và kiểm soát một cách rất chặt chẽ. Từ bánh phở, thịt bò, xương hầm, rau thơm, hành lá cho đến từng loại gia vị sử dụng trong nước dùng đều có quy chuẩn cụ thể nhằm đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng và hương vị.

Quan trọng hơn, đội ngũ vận hành tại Australia được đào tạo trực tiếp theo quy trình và tiêu chuẩn do chính Phở Bát Đàn chuyển giao. Từng công đoạn từ sơ chế nguyên liệu, ninh nước dùng, chuẩn bị thịt bò, trình bày sản phẩm cho đến khâu phục vụ đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt đã được chuẩn hóa.

Chúng tôi cũng luôn duy trì sự kết nối và giám sát chặt chẽ từ phía chủ thương hiệu Phở Bát Đàn tại Việt Nam. Trong suốt quá trình vận hành, chủ thương hiệu sẽ thường xuyên tham gia kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn để đảm bảo mọi tiêu chuẩn được duy trì đúng như nguyên bản. Đây không chỉ là sự chuyển giao công thức, mà còn là sự chuyển giao kinh nghiệm, triết lý và tinh thần làm nghề đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

- Như chị có nhấn mạnh rằng "Melbourne là điểm khởi đầu cho khát vọng đưa thương hiệu Phở Việt vươn xa". Vậy sau cột mốc khai trương Phở Bát Đàn này, kế hoạch và lộ trình tiếp theo của Posh Lifestyle trong việc mở rộng mạng lưới tại Australia hoặc các quốc gia khác trong tương lai gần sẽ được triển khai ra sao?

- Việc khai trương Phở Bát Đàn tại Melbourne là một cột mốc rất quan trọng, nhưng đối với chúng tôi đây mới chỉ là sự khởi đầu của một hành trình dài.

Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của Posh Lifestyle là vận hành thành công Phở Bát Đàn tại Australia, đảm bảo thương hiệu được phát triển bền vững, giữ vững chất lượng và nhận được sự đón nhận từ cộng đồng người Việt cũng như thực khách quốc tế. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng cho lộ trình phát triển của Phở Bát Đàn tại Australia trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đối với việc mở rộng sang các quốc gia khác, đây không phải là quyết định của riêng Posh Lifestyle. Chúng tôi luôn tôn trọng định hướng phát triển dài hạn của chủ thương hiệu Phở Bát Đàn và sẽ đồng hành cùng họ trong việc đánh giá cơ hội, thị trường cũng như khả năng duy trì chất lượng khi mở rộng ra quốc tế.

Nếu Melbourne thành công trong việc đưa câu chuyện và hương vị nguyên bản của Phở Bát Đàn đến với cộng đồng quốc tế, đó sẽ là nền tảng rất tốt để cùng chủ thương hiệu cân nhắc những bước đi tiếp theo trong tương lai.

Chúng tôi luôn tin rằng hành trình đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới là một hành trình dài hơi. Điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh bao xa, mà là giữ được bản sắc Việt Nam trên mỗi bước đường phát triển.

- Kỳ vọng lớn nhất của bà khi định hướng Posh Lifestyle trở thành cầu nối đưa các giá trị tinh hoa ẩm thực Việt Nam vững bước trên sân khấu toàn cầu là gì? Bà mong muốn bạn bè quốc tế sẽ thay đổi hay nhìn nhận như thế nào về vị thế của món ăn Việt sau khi trải nghiệm các thương hiệu do Posh Lifestyle mang lại?

- Từ lâu, Việt Nam đã được biết đến là một đất nước tươi đẹp với thiên nhiên, con người thân thiện và bề dày lịch sử đáng tự hào. Nhưng chúng tôi tin rằng ẩm thực Việt Nam cũng xứng đáng được nhìn nhận như một trong những di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Chúng tôi hy vọng rằng sau khi trải nghiệm những thương hiệu Việt Nam tại Australia, chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế không chỉ cảm nhận được sự ngon miệng của món ăn Việt, mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử, sự tinh tế trong cách chế biến và sự hài hòa trong từng hương vị. Mỗi món ăn Việt là sự cân bằng giữa các nguyên liệu, giữa truyền thống và bản sắc vùng miền, phản ánh rất rõ triết lý sống và văn hóa của người Việt Nam.

Nếu một ngày nào đó, khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nghĩ đến một đất nước đẹp để du lịch mà còn nghĩ ngay đến một quốc gia sở hữu nền ẩm thực đặc sắc, giàu bản sắc và đáng để khám phá, thì đó sẽ là thành công lớn nhất đối với chúng tôi.