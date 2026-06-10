Tôn vinh nghề quảng cáo: Đà Nẵng lần đầu tổ chức cuộc thi tay nghề ngành quảng cáo

Hiệp hội Quảng cáo TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty Sản xuất Decal Vĩnh An (Tây Ninh) vừa tổ chức "Cuộc thi Tay nghề ngành Quảng cáo lần thứ nhất tại Đà Nẵng". Sự kiện được xem là sân chơi chuyên nghiệp nhằm tôn vinh những người thợ quảng cáo – lực lượng trực tiếp tạo nên các sản phẩm quảng cáo từ ý tưởng đến thi công.



Hình lưu niệm Ban tổ chức và các đội thi tay nghề quảng cáo

Theo ban tổ chức, ngành quảng cáo đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, tính thẩm mỹ và kỹ năng kỹ thuật. Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của quá trình làm việc dưới áp lực cao về thời gian, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là toàn bộ phần thi sử dụng vật tư sản xuất trong nước. Trong đó, hai dòng decal PROTON Inkjet và SOLVENJET của Công ty Sản xuất Decal Vĩnh An được các đội thi sử dụng xuyên suốt các nội dung thi đấu.



Hình ảnh thi tay nghề cá nhân tại hiện trường có sử dụng decal SOLVENJET

Thông qua các thử thách thực tế, các sản phẩm vật liệu trong nước đã thể hiện khả năng bám dính, độ co giãn, độ bám mực và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Ban tổ chức cho rằng đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh của vật liệu "Made in Vietnam" trên thị trường quảng cáo.

Sau một ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tập thể và cá nhân xuất sắc.

Ở hạng mục tập thể, Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Lục Giác giành giải Nhất và giải Sáng tạo; Công ty TNHH Tiên Phong Vũ nhận giải Nhì và giải Kỹ thuật; Công ty BigLight đoạt giải Ba.

Ở hạng mục cá nhân, giải Nhất được trao cho nhân sự thuộc Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Ánh Thịnh Minh.

Ông Lâm Tô Linh, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất Decal Vĩnh An, cho biết cuộc thi không chỉ là nơi tranh tài về tay nghề mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành quảng cáo và nâng cao vị thế của vật liệu sản xuất trong nước.

Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến sẽ được duy trì trong những năm tới, trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động trong ngành quảng cáo.

