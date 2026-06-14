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Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

14 tháng 6, 2026 | 21:16

Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM chính thức ra mắt, kết nối những người con xa quê cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhạc sĩ, thạc sĩ Bùi Hữu Hiên, Chủ tịch Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM, chia sẻ thật vinh dự và xúc động khi được đại diện cho Ban Chấp hành Hội đồng hương Tư Nghĩa tại TPHCM hiện diện trong không gian ấm áp của sự đoàn viên và tình đồng hương thắm thiết.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ban Chấp hành mới chính thức ra mắt cam kết sẽ tiếp tục là mạch ngầm kết nối, là nơi sẻ chia thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác làm ăn để cùng nhau phát triển trên thương trường, đồng thời nối dài những hành trình thiện nguyện hướng về quê mẹ.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Bà Lê Tuyết Diệu, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM, chia sẻ rằng dù rời quê mới vài năm hay đã đi xa hàng chục năm, chỉ cần nhắc đến hai tiếng "Tư Nghĩa", trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao cảm xúc thân thương. Đó là nỗi nhớ gia đình, nhớ mái nhà xưa, nhớ những con người chất phác nghĩa tình và những ký ức không thể nào quên.

Theo bà Diệu, chính tình cảm bình dị ấy đã đưa mọi người về với nhau trong chương trình hôm nay, không chỉ để gặp gỡ mà còn để nhắc nhau rằng dù đi đâu, làm gì, người Tư Nghĩa vẫn luôn hướng về nhau, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ và đồng hành trong cuộc sống. Một cái bắt tay, một lời hỏi thăm hay một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm ấm lòng những người con xa quê như được trở về chính ngôi nhà của mình.

"Tư Nghĩa trong tim ta" không chỉ là chương trình hội ngộ kết nối những người con quê hương mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng về quê nhà bằng những việc làm thiết thực. Mỗi sự hiện diện của các đại biểu, mỗi tấm lòng của các mạnh thường quân và sự chung tay dù lớn hay nhỏ đều là món quà quý giá dành cho quê hương, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng giá trị tinh thần vô cùng lớn lao.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Không chỉ mang đậm ý nghĩa kết nối, chương trình còn ghi dấu bằng nhiều hoạt động nhân văn. Nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây nhà tình thương và thiện nguyện được vinh danh. Đặc biệt, tác phẩm nhiếp ảnh "Miệng Núi Lửa Thới Lới - Đặc khu Lý Sơn" của nhà báo Minh Thu, từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Nhiếp ảnh châu Á năm 2023, đã được đấu giá thành công với số tiền 50 triệu đồng để gây quỹ thiện nguyện. Thông qua hoạt động này, các mạnh thường quân còn chung tay ủng hộ thêm 130 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Một dấu ấn đặc biệt khác là việc chính thức thành lập Quỹ Khuyến học Hội đồng hương Tư Nghĩa, thể hiện mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường học tập và chắp cánh những ước mơ hiếu học của con em quê hương.

Ngay tại chương trình, Hội đồng hương đã trao hàng chục suất học bổng khuyến học và khuyến tài cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 76 triệu đồng, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Không khí chương trình càng thêm sôi động với màn biểu diễn võ thuật tổng hợp của Câu lạc bộ MMA Sài Gòn và lễ trao giải Giải bóng đá Hội đồng hương Tư Nghĩa, tạo nên một ngày hội đậm đà bản sắc quê hương, nơi tình đồng hương được kết nối bằng cả văn hóa, thể thao và nghĩa tình.

Khép lại chương trình, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là những cái bắt tay hay những tấm ảnh lưu niệm, mà còn là niềm tin về một cộng đồng đồng hương ngày càng lớn mạnh. Dù mỗi người đang có một hành trình riêng nơi đất khách, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa mang tên Tư Nghĩa.

Để rồi từ mái nhà chung ấy, những người con quê hương sẽ tiếp tục nối dài những vòng tay yêu thương, gìn giữ truyền thống nghĩa tình và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng hướng cội nguồn, để "Tư Nghĩa Trong Tim Ta" không chỉ là chủ đề của một chương trình, mà trở thành sợi dây gắn kết bền chặt trong trái tim của bao thế hệ người con xa xứ.

P.Nguyễn

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